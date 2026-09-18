The Blood of Dawnwalker : C'est confirmé, le mode New Game Plus arrive

Rebel Wolves a, récemment, indiqué que l'ajout du mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus sur The Blood of Dawnwalker est bien prévu.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, The Blood of Dawnwalker a déjà été parcouru entièrement par de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux attendent l'arrivée du mode New Game Plus (ou « New Game+ »), pour se replonger dans le périple de Coen. Rebel Wolves a annoncé une bonne nouvelle à ce sujet : le mode New Game Plus arrive bel et bien sur The Blood of Dawnwalker.

Le mode New Game Plus doit débarquer sur The Blood of Dawnwalker

C'est dans un récent stream PlayStation que le directeur du premier jeu de Rebel Wolves, Konrad Tomaszkiewicz, a partagé cette nouvelle, qui ravira très certainement la communauté : The Blood of Dawnwalker va se doter du mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus à l'avenir. Konrad Tomaszkiewicz a simplement dit : « Cela arrive ».

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Malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore quand le mode New Game+ sera implanté sur The Blood of Dawnwalker. Le directeur du jeu a, d'ailleurs, déclaré à ce sujet : « Mais je ne vous dirai pas quand ». Rebel Wolves ne semble donc pas encore prêt à fixer une date concernant l'ajout de cette fonctionnalité, qui est généralement très appréciée et, dans le cas de The Blood of Dawnwalker, plutôt attendu.

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Pas de détails précis sur le mode New Game+ de The Blood of Dawnwalker

De la même manière, Konrad Tomaszkiewicz n'a pas apporté de détails concernant le fonctionnement du mode Nouvelle Partie Plus sur The Blood of Dawnwalker. Il y a fort à parier que celui-ci nous permettra de conserver des éléments déjà obtenus, comme les compétences possiblement, mais cela reste à voir. Par ailleurs, il reste encore à savoir comment ce mode s'intégrera à ce jeu qui comporte une limite temporelle. Évidemment, dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons informés.

Pour conclure, rappelons que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur PS4, Xbox Series ainsi que sur PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût :