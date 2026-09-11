The Blood of Dawnwalker : Faut-il laisser Anca terminer le rituel ou non ?

Sur The Blood of Dawnwalker, il est possible de laisser Anca terminer le rituel de Leonica. Mais faut-il le faire ? Nous vous apportons la réponse, en vous expliquant les conséquences de votre choix.

Durant la quête « Échos des cloches muettes » sur The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses sont confrontés à un choix, qui implique Anca, une amie de longue date de Coen. L'action-RPG de Rebel Wolves vous demande alors de choisir entre la laisser terminer le rituel, en lui remettant les notes, ou bien l'en empêcher, en brûlant le document. Il se peut que vous ne sachiez pas quoi choisir à ce moment-là, d'autant plus que cette décision doit être prise en peu de temps.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons s'il faut laisser Anca terminer le rituel ou non sur The Blood of Dawnwalker, en vous apportant des détails sur les conséquences de votre choix.

Faut-il laisser Anca terminer le rituel ou non sur The Blood of Dawnwalker ?

Pour être plus précis, c'est après votre combat contre Leonica, lors de la quête « Échos des cloches muettes » de The Blood of Dawnwalker, qui prend place au Couvent de St. Tyna, que vous êtes confrontés à un choix : laisser Anca terminer le rituel en lui remettant les notes, ou bien l'en empêcher en jetant le document dans le feu. Pour chaque option, nous vous livrons les conséquences afin de vous aider à prendre votre décision.

Laisser Anca finir le rituel sur The Blood of Dawnwalker

Si vous décidez de remettre le document à Anca afin qu'elle puisse terminer le rituel, cette dernière vous remerciera et s'isolera dans une pièce. Vous l'entendrez alors performer le rituel, dont elle en ressortira affaiblie. En revanche, cette action ne lui coûtera pas la vie. Toutefois, la laisser terminer le rituel l'aide à se pardonner de ses actions passées.

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Empêcher Anca de terminer le rituel sur The Blood of Dawnwalker

Si vous choisissez de jeter les notes dans le feu et d'empêcher Anca de finir le rituel, cette dernière vous fera part de son mécontentement. Elle se renfermera lorsque vous essayerez de lui parler et vous demandera alors de rassembler les livres. Cependant, cela n'aura pas de réelle incidence sur la suite des événements. Hormis le fait que le Couvent de St. Tyna sera toujours peuplé de créatures hostiles.

Quel est le bon choix ?

En réalité, vous êtes tout à fait libre de prendre votre décision, car ce choix n'a pas de conséquences importantes sur l'aventure The Blood of Dawnwalker ou pour la romance avec Anca. En revanche, notons qu'Anca désire terminer le rituel, étant donné que cela l'aide à amoindrir sa culpabilité et à se pardonner. De ce fait, le bon choix semble être de laisser Anca finir le rituel commencé préalablement par Leonica.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.