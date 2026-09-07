The Blood of Dawnwalker Armure de l'Arbitre : Où et comment obtenir les ressources pour la quête Rempart contre les ténèbres ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment récupérer les ressources demandées pour obtenir l'Armure de l'Arbitre, durant la quête « Rempart contre les ténèbres », sur The Blood of Dawnwalker.

Étant donné que Coen doit faire face à de multiples dangers durant son périple à Val Sangora, il est important d'obtenir et de s'équiper de bonnes armures sur The Blood of Dawnwalker. L'une d'entre elles, baptisée Armure de l'Arbitre, sort du lot en raison de ses très bonnes statistiques. Toutefois, il n'est pas simple de la récupérer.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment obtenir toutes les ressources demandées pour l'Armure de l'Arbitre, liée à la quête Rempart contre les ténèbres, sur The Blood of Dawnwalker.

Comment obtenir les ressources pour l'Armure de l'Arbitre sur The Blood of Dawnwalker ?

Accéder à la quête Rempart contre les ténèbres sur The Blood of Dawnwalker

Pour déclencher la quête Rempart contre les ténèbres sur The Blood of Dawnwalker, il faut se rendre dans la ville de Svartrau, et aller, plus précisément, au marché/place centrale (de jour). En fonction, vous serez normalement interpelés par un personnage, qui vous remettra une lettre, si vous lui donnez votre nom. Cet document précis contient des indications, notamment une liste de ressources, et déclenchera la quête Rempart contre les ténèbres.

De notre côté, nous avons obtenu cette lettre après quelques heures de jeu et après avoir monté le niveau d'infamie. Difficile, toutefois, de vous dire s'il s'agit de prérequis ou non. Dans tous les cas, n'hésitez pas à y aller pour débloquer ladite quête.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Récupérer les ressources pour l'Armure de l'Arbitre sur The Blood of Dawnwalker

Afin d'obtenir l'Armure de l'Arbitre, qui fait partie des meilleures pièces d'équipement de The Blood of Dawnwalker, il faut que vous rassembliez différentes ressources. Certaines ne seront pas forcément très faciles à obtenir.

Dans tous les cas, voici comment récupérer toutes les ressources demandées pour l'Armure de l'Arbitre lors de la quête Rempart des ténèbres de The Blood of Dawnwalker :

La mue d'un grand lézard : Comment l'obtenir ? → Cherchez un nid de monstres, et plus précisément de lézards fangeux, dans Val Sangora. Allez-y et éliminez les créatures pour obtenir la mue d'un grand lézard (cela peut demander plusieurs essais.

: La relique d'un saint : Comment l'obtenir ? → Durant la quête d'Anca au Couvent de Saint Tyna (disponible après le prologue), soit « Échos de cloches muettes », vous aurez l'occasion de récupérer divers objets, dont des reliques. Il vous suffit donc de bien explorer les lieux et les fouiller.

: Le flacon de vif-argent : Comment l'obtenir ? → Vous devez effectuer la quête « Retour aux sources » en vous rendant dans la bâtisse près du sanctuaire Tour d'Aurélius (au sud-ouest). Tout en haut de la tour, vous pourrez mettre la main sur le flacon de vif-argent.

: La poignée de fil de soie : Comment l'obtenir ? → Vous devez réaliser la quête « Un bon foyer », en visitant le centre des Arbords de Svartrau (au nord de Svartrau). Cela vous permettra de rencontrer les fées Sanzhan, qui font l'objet de différentes quêtes. Maintenant, allez voir la deuxième fée au nord-est de Sangléchine (près du sanctuaire « Petit Pont »), qui vous donnera la quête « Perles et trésors ». Tuez les ennemis indiqués par la fée, ramassez leurs dents et rapportez-les à la fée. Vous pourrez, dès lors, lui acheter du fil de soie.

:









Fabriquer l'Armure de l'Arbitre sur The Blood of Dawnwalker

Maintenant que vous avez rassemblé tous les ingrédients pour l'Armure de l'Arbitre, il ne vous reste plus qu'à la confectionner. Pour cela, allez rendre visite à la forgeronne uriash, qui est située au nord-est de Palus-Brandey.

Parlez-lui et donnez-lui les ressources, une à une. Cette dernière vous explique alors que vous devez procéder à un rituel : vous devez éliminer plusieurs loups ainsi qu'un ours. Une fois cette étape terminée, vous aurez réussi à obtenir l'Armure de l'Arbitre sur The Blood of Dawnwalker. Celle-ci est plus qu'intéressante car elle offre de très bonnes statistiques, en plus d'être du rang mythique.

En complément, et afin de parfaire votre build, vous pouvez aussi mettre la main sur l'Épée de saint Mihai, dont nous vous parlons dans un guide dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible sur PS5, Xbox Series et sur PC.