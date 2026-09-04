The Blood of Dawnwalker Épée de saint Mihai : Où trouver tous les fragments d'épée et la forgeronne uriash ?

Nous vous indiquons où trouver tous les fragments d'épée et la forgeronne uriash, de la quête « La lame reforgée », sur The Blood of Dawnwalker.

Au cours de la quête « Le moine et le saint » sur The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses obtiennent l'Épée de saint Mihai. Cependant, celle-ci est dans un mauvais état, et plus précisément brisée. Il convient dès lors de mettre la main sur les différents fragments de l'épée et trouver la forgeronne uriash, qui sont les objectifs de la quête « La lame reforgée », afin de restaurer l'arme. Néanmoins, cela n'est pas très facile car le jeu ne vous donne pas d'indications.

Dès lors, ci-dessous, nous vous expliquons pas à pas où trouver les fragments de l'épée et la forgeronne uriash sur The Blood of Dawnwalker, afin de terminer la quête « La lame reforgée » et obtenir l'Épée de saint Mihai en version restaurée.

Où trouver les fragments de l'Épée de saint Mihai et la forgeronne uriash sur The Blood of Dawnwalker ?

Obtenir les fragments d'épée pour la quête La lame reforgée sur The Blood of Dawnwalker

Pour récupérer les trois fragments d'épée de la quête La lame reforgée de The Blood of Dawnwalker, vous devez vous rendre à différents endroits de Val Sangora. Il s'agit, plus précisément, de grottes, dont certaines d'entre elles sont peuplées d'ennemis. Mais, sans plus tarder, voici où trouver les fragments d'épée pour l'arme de saint Mihai sur The Blood of Dawnwalker :

Dans une grotte à l'ouest de Val Sangora, près de Palus-Brandey : Dans cette grotte, vous devrez affronter un ennemi plutôt coriace, Grignard. Vous trouverez un fragment d'épée dans un nid. Sur l'un des murs, vous pourrez également apercevoir une fresque vous donnant d'autres emplacements. Lié au sous-objectif de quête : « La lame reforgée : Reprise hostile ».

: Dans une grotte à l'est de Val Sangora, dans les Forêts de Maragir : Vous obtiendrez le fragment d'épée en fouillant la grotte, et plus précisément une croix en bois cassée. Lié au sous-objectif de quête : « La lame reforgée : Do Not Disturb ».

: Dans une grotte à l'est de Val Sangora, près de l'auberge où se trouve Anca après le prologue : En vous rendant sur les lieux, vous vous rendrez compte que l'endroit a déjà été pillé. Vous devez alors vous rejoindre un camp ennemi (quatrième image ci-dessous), occupé par des soldats de Xanthe. Éliminez-les, puis récupérez le fragment d'épée dans la tente. Lié au sous-objectif de quête : « La lame reforgée : Ordre d'en haut ».

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Où trouver la forgeronne uriash sur The Blood of Dawnwalker ?

Maintenant que vous avez réussi à récupérer les fragments d'épée, vous pouvez vous mettre en quête de la forgeronne uriash sur The Blood of Dawnwalker. Ce PNJ spécifique est à retrouver au nord-ouest de Val Sangora, et plus précisément à l'ouest de la zone Palus-Brandey. Parlez-lui et donnez-lui les fragments de l'Épée de saint Mihai, afin qu'elle restaure l'arme.

La forgeronne uriash vous invite ensuite à vous rendre à un endroit bien précis, non loin d'elle. Allez-y pour effectuer un rituel (coûte 3 unités de temps). Attention, cela ne sera pas forcément très facile, étant donné que de nombreux ennemis apparaîtront à ce moment-là. En revanche, la récompense vaut la peine car cela vous permettra d'obtenir l'arme mythique Épée de saint Mihai (enchantée), qui est un équipement très intéressant, qui peut être amélioré par la suite.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.