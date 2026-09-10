The Blood of Dawnwalker : Emplacement des 5 fées sanzhane

Nous vous dévoilons l'emplacement des 5 fées sanzhane sur The Blood of Dawnwalker, afin que vous puissiez faire leur quête.

Durant leur périple sur The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer de nouveaux personnages et créatures. Parmi eux, les fées sanzhane, qui ne sont pas forcément faciles à trouver, mais qui donnent des quêtes plus ou moins intéressantes.

D'ailleurs, si vous êtes à leur recherche, sachez que nous vous précisons l'emplacement des 5 fées sanzhane sur The Blood of Dawnwalker, afin de vous faire gagner du temps.

Emplacement des 5 fées sanzhane sur The Blood of Dawnwalker

Trouver les 5 fées sanzhane sur The Blood of Dawnwalker n'est pas chose aisée car leur position n'est pas donnée d'emblée par le jeu. Néanmoins, si vous faites la quête « Un bon foyer », en lien avec une fée sanzhan, vous obtiendrez de plus amples indications sur leur localisation. Toutefois, et afin de vous faire gagner du temps dans vos recherches, voici l'emplacement de chaque fée sanzhane sur The Blood of Dawnwalker :

Emplacement de la première fée sanzhane : Au centre de la zone Abords de Svartrau. Cela vous donne la quête « Un bon foyer ».

: Au centre de la zone Abords de Svartrau. Emplacement de la deuxième fée sanzhane : Au nord de la forêt Sangléchine. Cela vous permet d'obtenir la quête « Perles et trésors ».

: Au nord de la forêt Sangléchine. Emplacement de la troisième fée sanzhane : À l'est des Bois de Tantari. Vous obtiendrez la quête « Par ici ».

: À l'est des Bois de Tantari. Emplacement de la quatrième fée sanzhane : Dans une maison, dans la ville de Svartrau. Cela vous octroie la quête « Petite danseuse ».

: Dans une maison, dans la ville de Svartrau. Emplacement de la cinquième fée sanzhane : Au nord de Tomberoche, non loin d'un sanctuaire profané. Cela permet de débloquer la quête « Chagrins de terrier ».

: Au nord de Tomberoche, non loin d'un sanctuaire profané.











Maintenant que vous avez l'emplacement de toutes les fées sanzhane de The Blood of Dawnwalker, vous pouvez faire leur quête. Vous pouvez aller les voir dans l'ordre de votre choix. Cependant, nous vous conseillons de commencer par la quête « Un bon foyer ».

Quelle est l'utilité des fées sanzhane sur The Blood of Dawnwalker ?

Les quêtes des fées sanzhane sur The Blood of Dawnwalker vous permettent d'envoyer des lettres à Lunka, la sœur de Coen (à raison d'une lettre par quête effectuée). En réalité, faire cela n'a pas réellement d'impact sur le reste de l'aventure, mais contribue tout de même à alimenter l'histoire. Soulignons également qu'accomplir toutes les quêtes des fées sanzhane vous récompense avec 1 jour supplémentaire au compteur (bien que vous ayez déjà dépensé du temps pour les finir). En outre, en les réalisant toutes, vous obtiendrez normalement le trophée/succès : « Humain de compagnie de la tsarine ».

Si vous êtes à la recherche de différents éléments sur The Blood of Dawnwalker, sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive. Nous vous en recommandons, d'ailleurs, une très complète dans un guide dédié.

À lire également The Blood of Dawnwalker : Carte (map) interactive de Val Sangora

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker, qui est sorti le 3 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.