The Blood of Dawnwalker : Quelques conseils pour bien débuter

Si vous commencez votre périple à Val Sangora aux côtés de Coen, voici quelques conseils qui pourraient vous aider à bien débuter votre aventure sur The Blood of Dawnwalker.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, The Blood of Dawnwalker propose une aventure dans un monde ouvert, baptisé Val Sangora, et ce, en compagnie d'un Vespéral (mi-humain, mi-vampire), soit Coen. L'action-RPG de Rebel Wolves comprend plusieurs mécaniques, dont certaines peuvent sembler complexes, voire intimidantes, dans les premières heures de jeu. Toutefois, celles-ci deviennent plus simples à comprendre de session en session et avec des informations complémentaires.

Dans ce sens, voici plusieurs conseils qui pourraient vous être utiles afin de bien débuter votre périple sur The Blood of Dawnwalker, et ce, peu importe le niveau de difficulté choisi.

Conseils pour bien débuter sur The Blood of Dawnwalker

Maîtriser son temps

L'un des systèmes les plus importants de The Blood of Dawnwalker est le temps, car celui-ci conditionne toute l'aventure. Pour sauver sa famille, Coen a, pour rappel, 30 jours et 30 nuits (après cette période, le jeu ne s'arrête pas pour autant, rassurez-vous).

Sur l'action-RPG de Rebel Wolves, le temps s'écoule en fonction des actions entreprises : par exemple, certaines quêtes (principales ou secondaires) et activités annexes demandent 1, 2 ou 3 segments de temps. Sur ce point, remarquons qu'une journée/une nuit comporte 8 segments. Par ailleurs, ce cycle conditionne la nature de Coen : à la fin de chaque jour, la nuit tombe et Coen devient un vampire. Lorsque le soleil se lève, le protagoniste redevient humain.

Il est, donc, important de faire attention à ce que vous décidez de faire sur The Blood of Dawnwalker, et, ce dans le délai imparti. Il faut savoir qu'il n'est pas possible de tout effectuer et tout voir en une seule partie. En raison du temps, qui est, en réalité, assez généreux, The Blood of Dawnwalker dispose dès lors d'une certaine rejouabilité.

Collecter des ressources et objets

Durant toute votre aventure sur The Blood of Dawnwalker, vous aurez, à de très nombreuses occasions, la possibilité de récupérer des ressources (plantes, fleurs, champignons, etc.) dans le monde ouvert. Nous vous conseillons d'allouer un peu de temps à cette activité car ces éléments pourront vous permettre de confectionner des consommables pour du soin ou des bienfaits autres (gain de vitesse pour la régénération d'endurance, boost de dégâts, et bien d'autres) via le menu artisanat. Certains ingrédients demandés s'obtiennent, en outre, sur des animaux.

De la même manière, vous pourrez ramasser une pléthore d'objets en fouillant les différents lieux de Val Sangora. Certains d'entre eux peuvent être intéressants pour votre build (manuels pour des compétences, pièces d'équipement, etc.), tandis que d'autres ne vous seront d'aucune utilité (rebut, objets de valeur). Ces derniers éléments peuvent être revendus, contre quelques deniers, auprès de PNJ marchands. Il est relativement intéressant d'avoir de l'argent sur The Blood of Dawnwalker, car cela pourrait vous permettre de soudoyer des personnages ou encore d'améliorer vos armes et armures auprès d'un forgeron/armurier.

N'hésitez donc pas à ramasser un maximum d'éléments sur votre chemin, afin de les revendre ou non par la suite. Vous pouvez facilement entrevoir les endroits à fouiller grâce au mode Focus. Faites tout de même attention à votre inventaire et à votre charge maximale.

Passer du temps dans le menu des compétences et l'inventaire

The Blood of Dawnwalker propose trois arbres de compétences : un sur la magie, un sur le combat à l'épée et un axé sur les aptitudes vampiriques. En passant un niveau, vous obtiendrez un point de compétence que vous pouvez répartir comme vous le souhaitez (mais faites attention, il n'y a pas de système de respec/réinitialisation).

Cependant, et comme vous pourrez vous en rendre compte, certaines améliorations de compétence ne sont pas disponibles d'emblée. En effet, il faut, parfois, mettre la main sur un manuel spécifique (l'acheter ou le looter), pour débloquer les niveaux supérieurs d'une aptitude. Pour ce qui est de l'arbre quant à la nature vampirique de Coen, ces améliorations exigent, souvent, de faire monter le niveau de corruption (en buvant du sang). Ces prérequis valent également pour les talents actifs, qui peuvent être équipés pour des mouvements offensifs/défensifs supplémentaires.





Dès lors, et étant donné l'absence du système de respec, il est important de passer du temps à lire les intitulés des compétences et talents afin de s'assurer un bon build. Évidemment, ce conseil convient tout aussi bien pour les armes et les armures, qui offrent une pléthore de bonus plus ou moins significatifs. À ce propos, notons que vous pouvez opter pour un set d'équipement pour la version humaine de Coen (de jour) et un pour sa nature de vampire (de nuit). Or, contrairement aux compétences, vous pourrez en changer à tout moment et autant de fois que désiré.

Explorer le monde et révéler la carte

Le monde ouvert de The Blood of Dawnwalker est plutôt vaste et regorge d'activités en tous genres (sanctuaires, feux follets, sites hantés, maisons étranges, cercles anciens, etc.). En plus des quêtes, la grande majorité de ces activités annexes offrent la possibilité d'obtenir un meilleur loot, d'explorer d'autres petites histoires et d'amoindrir la mainmise de Brencis et ses alliés sur Val Sangora.

Si explorer la région ne coûte pas de temps, réaliser les activités en question en demande. Comme dit précédemment, il est difficile possible de tout faire. Nous vous recommandons donc d'effectuer certaines de ces activités, et ce, en fonction de vos envies ou de votre temps restant.

Par ailleurs, pour avoir une meilleure visibilité du monde de The Blood of Dawnwalker, vous pouvez observer les environs via des tours. Assez similaires aux points de vue/synchronisation des jeux Assassin's Creed, les tours dévoilent certains points d'interrogation dans les alentours. Ce qui peut être relativement intéressant à faire, si vous désirez passer du temps à explorer.

S'habituer au système de combat directionnel

S'inspirant de jeux comme Kingdom Come: Deliverance, The Blood of Dawnwalker propose un système de combat directionnel. Ainsi, même si vous avez accès à l'esquive, il convient bien souvent de parer les attaques ennemies dans la bonne direction, et surtout au bon moment pour contre-attaquer. Si cela peut sembler intimidant dans les premières heures de jeu, maîtriser ce système devient un tantinet plus facile par la suite et surtout très addictif.

D'ailleurs, si vous éprouvez encore un peu de mal, sachez qu'il est tout à fait possible de bénéficier d'un petit coup de pouce : dans les paramètres du jeu, et plus précisément dans l'onglet « Gameplay », vous pouvez activer l'option Indicateur directionnel. Grâce à celle-ci, vous pourrez voir la direction des attaques adverses et ainsi être plus à même d'y répondre correctement. Il y a aussi une option pour la parade automatique, auquel cas.

En guise de conclusion, rappelons que The Blood of Dawnwalker, qui est sorti le 3 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.