The Blood of Dawnwalker Deniers : Comment gagner beaucoup d'argent ?

Si vous avez besoin de beaucoup de deniers sur The Blood of Dawnwalker, sachez que nous vous expliquons comment en gagner facilement et rapidement.

Sur The Blood of Dawnwalker, la monnaie principale est appelée deniers. Tout au long de leur périple à Val Sangora, les joueurs et les joueuses auront besoin de beaucoup d'argent, notamment pour acheter des pièces d'équipement, se procurer des manuels pour les compétences ou encore améliorer leurs armes/armures. Cependant, ces actions coûtent pas mal de deniers, et il se peut que vous en manquiez.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment gagner beaucoup d'argent, et donc deniers, sur The Blood of Dawnwalker.

Comment gagner beaucoup de deniers sur The Blood of Dawnwalker ?

Pour gagner beaucoup d'argent/deniers sur The Blood of Dawnwalker, plusieurs solutions s'offrent à vous. La plus simple et la plus rapide, qui peut vous rapporter pas mal d'argent, est de revendre les objets que vous jugez inutiles ainsi que les items classés comme rebut à des PNJ marchands (accessibles après le prologue). Vous pouvez tout aussi bien revendre les éléments en or que vous possédez, car ils ne vous seront d'aucune utilité. Sur ce point, et afin de maximiser vos gains en deniers, nous ne pouvons que vous conseiller d'explorer un maximum les lieux que vous visitez et d'amasser le plus d'items possibles, pour pouvoir potentiellement les revendre par la suite.





Par la suite, et après plusieurs heures de jeu, vous pourrez également vendre les objets en argent que vous possédez dans votre inventaire. Pour cela, vous devez rendre visite à un receleur d'argent dans la ville de Svartrau. C'est, d'ailleurs, l'un des meilleurs moyens pour gagner beaucoup de derniers sur The Blood of Dawnwalker. Cependant, il semble y avoir un prérequis à remplir pour accéder à ce PNJ marchand. Nous vous en parlons davantage dans un guide dédié.

À lire également The Blood of Dawnwalker : Comment et où vendre des objets en argent ?

Astuces pour gagner encore plus d'argent sur The Blood of Dawnwalker

Quelques astuces peuvent vous permettre de gagner davantage d'argent sur The Blood of Dawnwalker. D'ailleurs, les voici :

Augmentez la charge maximale afin de porter davantage d'objets, via la compétence « Bête de somme » et ses améliorations.

N'hésitez pas à revendre les documents et manuels déjà lus.

Triez vos pièces d'équipement en en revendant plusieurs, si vous les jugez inutiles et non pertinentes.

Explorez beaucoup de lieux afin de mettre la main sur une multitude d'items, et ce, durant les séquences d'exploration libre (en dehors des quêtes et des activités, donc). Faites tout de même attention à ne pas voler des biens. Au risque de déclencher un combat contre des gardes/soldats.

Débloquez la deuxième amélioration de la compétence « Emprise ensorcelante » pour booster les prix de vente de 15 %.

Évitez de détruire vos objets, si vous êtes surchargé. Il est préférable de les entreposer dans la réserve si besoin.

Vous savez, à présent, comment gagner beaucoup de deniers sur The Blood of Dawnwalker. À tout moment, vous pouvez prendre connaissance de l'argent que vous possédez en ouvrant l'inventaire depuis le menu en jeu. Gardez, tout de même, à l'esprit que la plupart des PNJ marchands ne sont disponibles que de jour.

Pour conclure, rappelons que The Blood of Dawnwalker est disponible, depuis le 3 septembre 2026, sur PS5, Xbox Series et PC.