The Blood of Dawnwalker : Comment maîtriser les armures lourdes et en porter sans malus ?

Les armures lourdes peuvent être intéressantes sur The Blood of Dawnwalker. D'ailleurs, nous vous expliquons comment en équiper sans avoir de malus, et donc comment les maîtriser.

Comme vous aurez pu le constater, les armures sont réparties en trois catégories sur The Blood of Dawnwalker : les protections légères, intermédiaires et lourdes. Malheureusement, Coen ne maîtrise pas les armures intermédiaires et lourdes, ce qui cause une réduction des statistiques et donc des malus. Fort heureusement, il est possible de maîtriser les armures lourdes sur l'action-RPG de Rebel Wolves.

D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons comment maîtriser les armures lourdes sur The Blood of Dawnwalker afin de les équiper sans malus.

Comment maîtriser les armures lourdes et les équiper sans malus sur The Blood of Dawnwalker ?

Afin de maîtriser les armures lourdes sur The Blood of Dawnwalker, il faut s'intéresser à une compétence bien spécifique dans l'arbre « Combat à l'épée » (onglet « Personnage » depuis le menu en jeu). Celle-ci est nommée « Seconde Peau II » et son intitulé est le suivant : « Réduit les malus liés au port des armures lourdes ». La compétence Seconde Peau II de The Blood of Dawnwalker propose trois paliers :

Premier palier → -33% aux malus liés au port des armures lourdes.

Deuxième palier → -66 % aux malus liés au port des armures lourdes.

Troisième palier → -100% aux malus liés au port des armures lourdes.

Sachez que si vous ne débloquez pas cette compétence et ces différents paliers, vous pouvez tout de même équiper des armures lourdes, mais il y aura des malus. Pour supprimer totalement ces désavantages, vous devez absolument obtenir les différents paliers de Seconde Peau II. Cela exige de dénicher les manuels adéquats. Vous pouvez trouver des manuels Seconde Peau II en rendant visite à des armuriers. Il y en a quelques-uns, et ce, à plusieurs endroits de Val Sangora :

Sur la place centrale/marché de la ville de Svartrau.

Dans le quartier au sud-ouest de la ville de Svartrau.

Au village de Tantari (à l'est de la carte).

Via Ocha, en tant que maître d'armes. Cela exige d'avoir fait sa quête.



Évidemment, à chaque fois, vous devez vous délester de plusieurs centaines de deniers (monnaie en jeu). Débloquer les différents paliers de Seconde Peau II vous coûtera également des points de compétence, voire des unités de temps. Dans tous les cas, en ayant toutes les améliorations de la compétence Seconde Peau II, Coen maîtrisera les armures lourdes et vous pourrez les équiper sans avoir de malus.

Ce qui peut être relativement intéressant, surtout si vous voulez mettre la main sur l'Armure de l'Arbitre renforcée, qui fait partie des meilleurs équipements de The Blood of Dawnwalker.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.