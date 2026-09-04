The Blood of Dawnwalker : Comment et où vendre des objets en argent ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 septembre 2026 à 15h14
Nous vous précisons où et comment vendre des objets en argent sur The Blood of Dawnwalker, afin que vous obteniez davantage de deniers (monnaie).
The Blood of Dawnwalker : Comment et où vendre des objets en argent ?

Dans le monde de The Blood of Dawnwalker, l'argent est un métal précieux capable d'affaiblir un vrakhir. De ce fait, Brencis a fermé les différentes mines de Val Sangora et a interdit le port/vente d'argent. Toutefois, il est possible de mettre la main sur des objets en argent, pouvant être revendus, durant le périple de Coen.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment vendre les objets en argent sur The Blood of Dawnwaker, afin que vous puissiez récupérer davantage de deniers.

Comment vendre des objets en argent sur The Blood of Dawnwalker ?

Durant vos pérégrinations dans le monde de Val Sangora, sur The Blood of Dawnwalker, vous aurez l'occasion de ramasser des objets en argent de toutes sortes (répertoriés dans l'onglet « objets à vendre » via l'inventaire). Cependant, et comme vous le constaterez très vite, aucun PNJ marchand n'acceptera de vous les racheter... excepté un, et encore sous une condition.

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Pour vendre les objets en argent sur The Blood of Dawnwalker, il faut rendre visite à un receleur. Vous en trouverez un dans la ville de Svartrau (emplacement sur l'image ci-dessus). Néanmoins, il se peut que votre discussion avec le receleur ne mène à rien. Cela est tout à fait normal. Afin de lui échanger des objets en argent contre des deniers, vous devez d'abord remplir un prérequis : de notre côté, nous avons dû atteindre le rang 4 d'infamie pour pouvoir accéder à l'échange, car cela a permis au PNJ de reconnaître Coen. Selon différents autres retours, réaliser la quête « Into the Den » est également une solution.

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Dans tous les cas, après cela, vous pourrez vendre les objets en argent au receleur (de jour comme de nuit). Nous vous recommandons, d'ailleurs, de le faire assez régulièrement car cela vous permettra de gagner pas mal de deniers, que vous pouvez, par la suite, réinvestir, notamment dans l'amélioration de vos pièces d'équipement. Le PNJ possède également quelques items en vente, dont certains pourraient vous intéresser.

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Pour conclure, rappelons que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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