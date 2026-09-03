The Blood of Dawnwalker Inventaire : Comment porter davantage d'objets ?

Nous vous indiquons comment porter davantage d'objets et donc comment améliorer l'inventaire sur The Blood of Dawnwalker.

Tout au long de l'aventure The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses ramasseront de nombreux objets (ressources, rebut, pièces d'équipement, etc.). Cependant, l'inventaire de Coen n'est pas illimité et il est facile de se retrouver encombré/surchargé. Fort heureusement, il est possible d'améliorer la charge maximale, afin de transporter de plus amples éléments.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment porter davantage d'objets sur The Blood of Dawnwalker, et donc comment augmenter la charge maximale pour un inventaire plus important.

Comment porter davantage d'objets dans l'inventaire sur The Blood of Dawnwalker ?

Comme sur d'autres jeux du même genre, l'inventaire sur The Blood of Dawnwalker n'est pas illimité. Sur l'action-RPG de Rebel Wolves, il n'est pas réellement question d'emplacements de stockage supplémentaires à débloquer, mais plutôt de la charge maximale à surveiller, voire à améliorer (la limite est indiquée au-dessus de l'inventaire).

Comme vous vous en doutez, si vous dépassez la limite de la charge maximale, Coen sera encombré/surchargé et ne pourra pas courir. Fort heureusement, The Blood of Dawnwalker offre aux joueurs la possibilité d'améliorer la charge maximale afin de porter davantage d'objets dans l'inventaire. Pour cela, il convient de débloquer la compétence « Bête de somme » (dans l'arbre Combat à l'épée). Par la suite, n'hésitez pas à obtenir les différentes améliorations de cette aptitude afin d'augmenter davantage la charge maximale. D'ailleurs, la dernière donne la possibilité de courir, malgré le statut surchargé.

Gérer son inventaire est primordial sur The Blood of Dawnwalker

Même si vous avez réussi à améliorer la charge maximale pour l'inventaire sur The Blood of Dawnwalker, il est tout de même important de gérer les objets transportés. Nous vous recommandons de vendre un maximum d'objets inutiles à des PNJ (rebut, objets de valeur, etc.). Cela vous permettra de gagner des deniers, que vous pouvez réinvestir par la suite, notamment dans l'amélioration des armes et des armures. Par ailleurs, sachez que vous pouvez revendre des items en argent auprès d'un receleur.

À lire également The Blood of Dawnwalker : Comment améliorer ses armes et armures ?

Néanmoins, si vous souhaitez garder des pièces d'équipement ou d'autres objets, n'hésitez pas à utiliser la réserve. Celle-ci est accessible via un sanctuaire. Grâce à cet espace de stockage supplémentaire, vous pourrez vous délester d'items non utiles dans l'immédiat et, dès lors, ne pas dépasser la charge maximale.

Pour conclure, rappelons que The Blood of Dawnwalker, qui est sorti le 3 septembre 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.