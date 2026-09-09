The Blood of Dawnwalker : Hotfix 1.0.4., patch notes et détails

The Blood of Dawnwalker : Après son succès, Rebel Wolves prépare déjà sa suite
Rebel Wolves tourne déjà son regard vers l'avenir en préparant la suite de The Blood of Dawnwalker.
En ce mardi 9 septembre 2026, The Blood of Dawnwalker s'offre un tout nouveau hotfix, soit le 1.0.4. Cette petite mise à jour, qui est désormais disponible sur PS5, Xbox Series et PC, corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français du hotfix 1.0.4 de The Blood of Dawnwalker.
Patch notes du hotfix 1.0.4 de The Blood of Dawnwalker
Points forts
- Amélioration de la stabilité du jeu.
- Correction de plusieurs problèmes qui empêchaient la progression dans les quêtes.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de sauvegarder la partie.
- (Steam uniquement) La connexion de manettes via le logiciel GameInput obsolète ne devrait plus entraîner de baisses de FPS.
- Les torches ne peuvent plus se développer de manière incontrôlée.
Liste de tous les changements
Stabilité
- Plusieurs améliorations ont été apportées à la stabilité du jeu.
Gameplay
- Correction d'un problème qui bloquait la progression du didacticiel en cas d'utilisation trop rapide de Morsure vorace.
- Correction de problèmes qui faisaient que Coen restait coincé à l'intérieur de certaines maisons sans pouvoir sortir.
- Râle/Crake peut désormais parler à Coen, même pendant sa séquence d'entraînement.
- Les PNJ morts ne peuvent plus lancer de dialogues.
- Correction d'un problème qui désactivait la parade dans certaines circonstances.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de sauvegarder la partie.
Quêtes
- Ocha n'attaquera plus Coen lorsqu'il sera attaqué par des gardes.
- Correction d'un problème qui faisait que Coen restait coincé dans une grotte lors de la quête Deep Down.
- Correction d'un problème qui empêchait Murohn d'apparaître dans certaines circonstances.
- Correction d'un problème qui provoquait la fin prématurée de l'une des solutions possibles de la quête Hive and Seek.
- La progression dans la quête On the Run ne provoque plus un chargement infini.
- La quête La chasse du loup solitaire affiche désormais correctement le niveau de difficulté.
- Correction d'un problème qui provoquait un blocage partiel après avoir suivi Sara.
- L'examen du chiffre est désormais facultatif dans la quête Smoke and Ashes.
- Correction d'un problème qui provoquait un blocage dans la quête The Heart Wants What It Wants.
Art
- Coen et Iorgu pourront désormais boire dans leurs tasses, même avec des paramètres graphiques réduits.
- Nous n'utilisons plus cet élément graphique représentant un tuyau rouge que nous n'étions pas censés utiliser.
Audio
- Correction de problèmes qui provoquaient l'arrêt de la musique dans le prologue.
Divers
- (Steam uniquement) La connexion de manettes via la version obsolète du logiciel GameInput ne devrait plus entraîner de baisses de FPS.
- Les torches ne peuvent plus se développer de manière incontrôlée.
- Correction d'un problème qui empêchait l'application correcte des préréglages Qualité.
Plugin
- (PC uniquement) Correction de problèmes liés au VSync lors de l'utilisation de la génération d'images FSR.
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