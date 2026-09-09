The Blood of Dawnwalker : Hotfix 1.0.4., patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes complet du hotfix 1.0.4, déployé le 9 septembre 2026, de The Blood of Dawnwalker.

En ce mardi 9 septembre 2026, The Blood of Dawnwalker s'offre un tout nouveau hotfix, soit le 1.0.4. Cette petite mise à jour, qui est désormais disponible sur PS5, Xbox Series et PC, corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français du hotfix 1.0.4 de The Blood of Dawnwalker.