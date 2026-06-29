The Binding of Isaac proposé à un prix canon pour bien commencer l'été

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 juin 2026 à 14h45
Si vous n'avez pas encore découvert The Binding of Isaac, c'est le bon moment pour tenter l'aventure. Le titre a enregistré un record sur SteamDB grâce à une petite surprise qui devrait vous plaire.
The Binding of Isaac proposé à un prix canon pour bien commencer l'été

Les classiques sont en train de prendre le contrôle sur Steam. Quelques jours seulement après Don't Starve Together, c'est au tour de The Binding of Isaac: Rebirth d'enregistrer un record de connexions simultanées sur la plateforme de Valve.

Le précédent record datait d'avril 2021 avec plus de 70 000 joueurs. Mais en quelques heures, ce dernier a presque doublé. Pour comprendre cet engouement massif, il suffit de regarder un petit détail sur la page Steam du jeu. 

Plus de 120 000 joueurs tentent le défi de The Binding of Isaac Rebirth

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En vous rendant sur la page SteamDB de The Binding of Isaac, vous pourrez voir que le titre a réuni en pointe 123 426 joueurs lors des dernières 24 heures. D'ailleurs, le chiffre reste stable avec plus de 111 000 utilisateurs actifs à l'heure où ces lignes sont rédigées. 

Un tel record d'affluence peut avoir pour origine la popularité du jeu. Sorti en novembre 2014, l'action RPG shooter suivant les mésaventures du pauvre Isaac est devenu au fil du temps un incontournable pour les amateurs de jeux indépendants. De plus en plus de joueurs saluent ses qualités, avec plus de 10 333 évaluations très positives en français sur Steam.

Mais s'il est un « classique », un autre détail a contribué à cette vague d'affluence : son prix. 

Un titre roi des soldes Steam avec un rabais exceptionnel

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Les soldes d'été de Steam ont officiellement commencé le 25 juin dernier. Jusqu'au 9 juillet prochain, de nombreuses réductions sont proposées sur des milliers de titres, dont The Binding of Isaac Rebirth. Avec un rabais de 90 %, le titre est actuellement proposé à un prix imbattable : 1,49 euro. Ce prix mini a donc incité les joueurs à craquer et à tester le jeu lors du week-end passé, expliquant son record de connexions. 

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En plus d'un prix très bas sur le jeu seul, un bundle complet réunissant The Binding of Isaac Rebirth et ses DLC (Afterbirth, Afterbirth+ et Repentance) est proposé à 4,81 euros, lui aussi avec une remise de 90 %. Cette offre exceptionnelle est disponible sur Steam jusqu'au 9 juillet 2026 à 19h heure française. Alors si vous souhaitez ajouter le titre à votre collection, ne manquez pas cette offre !

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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glion (invité) Le 30/06/2026 à 10:35

je ne comptais pas spécialement y jouer, mais vu le prix je vais surement l'acheter pour plus tard lol