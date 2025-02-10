The Binding of Isaac va-t-il avoir une suite ? Son créateur répond

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 février 2025 à 14h22
Dans une vidéo partagée sur TikTok, le créateur de The Binding of Isaac a évoqué le futur de la franchise, et ses réponses vont ravir la communauté.
The Binding of Isaac va-t-il avoir une suite ? Son créateur répond
Relancé en novembre 2014 avec l'opus Rebirth, The Binding of Isaac s'est imposé comme un classique du roguelite. L'arrivée de plusieurs extensions et du mode coopératif ont permis à la communauté de rester active sur le titre. Cependant, aucun nouveau projet ne semblait prévu pour le petit héros qui pleure. Mais cela pourrait changer dans les années à venir d'après les déclarations d'Edmund McMillen, le créateur du jeu.

Une suite bien prévue pour The Binding of Isaac, mais qui n'est pas à l'ordre du jour

Récemment, un admirateur a demandé à Edmund McMillen s'il envisageait de créer une suite à The Binding of Isaac. Afin de répondre aux interrogations des joueurs, il a partagé sa réponse en vidéo sur TikTok. Dans celle-ci, il déclare « avec certitude qu'il y aura un jour un autre jeu Isaac ». Cependant, il n'évoque aucune date de sortie, ne mentionne pas si le développement du titre a commencé ou le thème de cette nouvelle aventure.

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D'ailleurs, il laisse sous-entendre que cela n'arrivera pas immédiatement. Dans la même vidéo, il explique qu'il ignore quand cela se produira. « Je pense que ce ne sera pas avant plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je travaille… La probabilité d'un spin-off à la Isaac avant une suite complète est probablement plus élevée. D'un point de vue réaliste, pour faire une suite, nous devrions y consacrer de nombreuses années ».

Celles et ceux qui espéraient revoir Isaac prochainement devront donc prendre leur mal en patience. Néanmoins, Edmund McMillen est toujours actif. Actuellement, il termine le développement de Mewgenics qu'il prévoit de sortir d'ici la fin de l'année.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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