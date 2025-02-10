The Binding of Isaac va-t-il avoir une suite ? Son créateur répond

The Binding of Isaac: Rebirth, développé par Nicalis et Edmund McMillen, est un roguelike culte sorti le 4 novembre 2014 sur PC, PS4 et PS Vita avant d'arriver sur consoles de salon et portables. Remake sublimé de l'opus original, il brille par la génération procédurale de ses donjons, un catalogue immense d'objets aux synergies folles et son ambiance macabre unique, en faisant une référence indémodable du jeu vidéo.