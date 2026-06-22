Don't Starve Together s'offre un record de connexions grâce à cette offre immanquable

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 juin 2026 à 15h10
Malgré son ancienneté, Don't Starve Together continue de captiver les joueurs, au point d'enregistrer un nouveau record de connexions simultanées 10 ans après son lancement officiel.
Don't Starve Together s'offre un record de connexions grâce à cette offre immanquable

Lancé en 2013, Don't Starve est un titre qui s'est imposé comme un classique mêlant survie, craft en monde ouvert et ambiance burtonnienne. Considéré comme l'un des précurseurs du genre, il a notamment brillé grâce à son extension multijoueur Together qui a récemment célébré son 10e anniversaire.

Depuis peu, cette extension est proposée à prix cassé sur Steam. Les curieux ont donc été nombreux à répondre à l'appel et cela se voit sur les chiffres de SteamDB. 

Plus de 122 000 joueurs réunis sur Don't Starve Together

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La plateforme a enregistré le 21 juin 2026 un pic de connexion avec 122 662 joueurs profitant simultanément du titre. Le dernier record en date remontait à mars 2023 avec près de 116 000 connexions simultanées. Un tel chiffre est impressionnant sachant qu'en moyenne, Don't Starve Together réunit entre 50 000 et 80 000 joueurs.

Mais le fait qu'il soit proposé à seulement 1,49 euros pour une durée limitée (ou à 2,04 euros avec le jeu de base) a donné un vrai coup de boost et a poussé de plus en plus de joueurs à le tester. 

Un tarif imbattable mais disponible pour une durée très limitée

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Sachez que si vous souhaitez rejoindre le mouvement, ce prix très bas n'est disponible que jusqu'au 25 juin 2026. Ne tardez donc pas pour ajouter Don't Starve Together à votre bibliothèque Steam et ainsi le découvrir à votre rythme, potentiellement pendant les prochaines vacances. 

Si les joueurs sont nombreux sur PC, il est difficile de savoir si un tel élan est visible sur les autres supports. En effet, Don't Starve Together est également disponible sur PS4, sur Xbox One ou encore sur Nintendo Switch. Notons toutefois que la promotion ne semble concerner que la version PC. Néanmoins, il est toujours plaisant de voir un tel intérêt du public pour des titres acclamés. Alors n'oubliez pas qu'il ne reste que quelques jours pour profiter de ce rabais sur Steam !

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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