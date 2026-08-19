The Binding of Isaac: Repentance+ Online arrive enfin sur consoles pour satisfaire les joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 août 2026 à 11h37
Monument incontesté du roguelite, The Binding of Isaac s'apprête à franchir un nouveau cap sur consoles. Avec l'arrivée de l'édition Repentance+, les joueurs pourront enfin braver les sous-sols horrifiques en coopération en ligne. Une sortie particulièrement attendue qui regroupe plus d'une décennie de contenu horrifique et addictif.
The Binding of Isaac: Repentance+ Online arrive enfin sur consoles pour satisfaire les joueurs

Le chef-d'œuvre d'Edmund McMillen n'en finit plus de se réinventer. Depuis sa sortie initiale en 2011, le titre a bénéficié d'un suivi exemplaire, accumulant les extensions et les refontes. Après avoir conquis les joueurs PC avec sa composante connectée, The Binding of Isaac: Repentance+ Online se prépare à envahir les consoles de salon. L'éditeur Nicalis a confirmé que cette édition définitive sera disponible le 19 novembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et la future Nintendo Switch 2.

L'ultime version d'un classique indémodable

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Cette version se présente comme l'expérience ultime pour tout amateur du genre. Elle rassemble l'intégralité du contenu publié à ce jour, incluant Rebirth, Afterbirth, Afterbirth+, Repentance et enfin Repentance+. Les joueurs auront accès à des centaines d'objets, des dizaines de personnages jouables et une infinité de synergies possibles pour vaincre les monstruosités qui peuplent les tréfonds du jeu.

La véritable révolution de cette édition réside dans l'intégration d'un véritable mode coopératif en ligne permettant de réunir jusqu'à quatre participants. Fini les sessions solitaires angoissantes, il est désormais possible de partager la souffrance et les triomphes avec ses amis. Le système conserve évidemment la génération procédurale qui a fait le succès de la franchise.

Sur PC, cette mise à jour gratuite venue célébrer le dixième anniversaire de Rebirth a introduit des options de matchmaking complètes, allant des parties privées entre amis aux sessions publiques avec des inconnus. Les joueurs bénéficient également d'outils de communication adaptés, comme une roue d'émotes pour signaler des secrets ou se coordonner sur le partage du butin.

Miniature vidéo

Bien que Nicalis n'ait pas encore détaillé si l'intégralité de ces fonctionnalités sociales sera portée à l'identique sur consoles, la promesse de parcourir l'aventure complète à plusieurs reste un ajout majeur. De plus, de nombreux objets ont été rééquilibrés suite aux retours de la communauté, rendant l'expérience plus juste et dynamique, que l'on joue en solo ou en groupe.

Une sortie physique qui fait des jaloux

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Si l'annonce de cette sortie console a de quoi réjouir les fans, un détail risque de faire grincer quelques dents. L'édition Repentance+ sera commercialisée au format numérique sur l'ensemble des plateformes concernées, excepté la Nintendo Switch 2 qui aura droit à une version physique. Un choix éditorial surprenant qui prive les collectionneurs jouant sur les machines de Sony et Microsoft d'une boîte à ajouter à leurs étagères.

Malgré cette petite déception matérielle, le rendez-vous est pris. Le 19 novembre marquera une nouvelle étape dans la longue et macabre histoire de The Binding of Isaac, prouvant une fois de plus que les classiques du jeu indépendant possèdent une durée de vie quasi infinie.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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