The Binding of Isaac: Rebirth : Le mode coopératif en ligne disponible très prochainement

Après des années d'attente et de demandes de la part de la communauté, le mode coopératif de The Binding of Isaac: Rebirth va être ajouré au titre à la mi-novembre.
Alors que The Binding of Isaac: Rebirth
a fêté son 10e anniversaire le 4 novembre 2024, il continue d'être cité comme une référence par les amateurs de roguelike. Le petit héros larmoyant à la progression aléatoire est toujours très apprécié, même si un mode de jeu annoncé depuis plusieurs années était encore dans les cartons
. Mais les prières de la communauté ont été entendues et le mode coopératif en ligne va être ajouté au titre.
Jouez à plusieurs en ligne à The Binding of Isaac: Rebirth dès le 18 novembre 2024
Promis depuis novembre 2023 par Edmund McMillen (le créateur de The Binding of Isaac), le mode coopératif en ligne a connu quelques retards et des difficultés de développement. Mais il sera bien intégré au contenu de la mise à jour du titre qui sera déployée le 18 novembre prochain
. À l'heure où ces lignes sont écrites, le patch notes détaillé n'a pas encore été publié. Cependant, Edmund McMillen a confirmé qu'en plus du mode multijoueur, il contiendrait des correctifs liés à « l'amélioration des objets que vous considérez comme ternes ou mauvais
».
Le mode coopératif en ligne de The Binding of Isaac: Rebirth possèdera également ses propres objectifs à accomplir et succès à valider
, de quoi donner envie aux plus déterminés de partir à l'assaut. Cette mise à jour permet également de patienter en attendant le prochain jeu d'Edmund McMillen toujours en développement, Mew-Genics.
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