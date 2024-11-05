The Binding of Isaac: Rebirth : Le mode coopératif en ligne disponible très prochainement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 novembre 2024 à 16h10
Après des années d'attente et de demandes de la part de la communauté, le mode coopératif de The Binding of Isaac: Rebirth va être ajouré au titre à la mi-novembre.
The Binding of Isaac: Rebirth : Le mode coopératif en ligne disponible très prochainement
Alors que The Binding of Isaac: Rebirth a fêté son 10e anniversaire le 4 novembre 2024, il continue d'être cité comme une référence par les amateurs de roguelike. Le petit héros larmoyant à la progression aléatoire est toujours très apprécié, même si un mode de jeu annoncé depuis plusieurs années était encore dans les cartons. Mais les prières de la communauté ont été entendues et le mode coopératif en ligne va être ajouté au titre. 

Jouez à plusieurs en ligne à The Binding of Isaac: Rebirth dès le 18 novembre 2024

Promis depuis novembre 2023 par Edmund McMillen (le créateur de The Binding of Isaac), le mode coopératif en ligne a connu quelques retards et des difficultés de développement. Mais il sera bien intégré au contenu de la mise à jour du titre qui sera déployée le 18 novembre prochain. À l'heure où ces lignes sont écrites, le patch notes détaillé n'a pas encore été publié. Cependant, Edmund McMillen a confirmé qu'en plus du mode multijoueur, il contiendrait des correctifs liés à « l'amélioration des objets que vous considérez comme ternes ou mauvais ». 


Le mode coopératif en ligne de The Binding of Isaac: Rebirth possèdera également ses propres objectifs à accomplir et succès à valider, de quoi donner envie aux plus déterminés de partir à l'assaut. Cette mise à jour permet également de patienter en attendant le prochain jeu d'Edmund McMillen toujours en développement, Mew-Genics.
Justine Manchuelle

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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