TFT : Bilgewater, comment fonctionne cette synergie du set 16 ?

Retrouvez des informations relatives au fonctionnement de la synergie Bilgewater, disponible sur le set 16 de TFT, dans cet article.
Le set 16 de TFT
sera disponible au début du mois de décembre 2025, et les joueurs pourront s'entraîner à composer avec les nouveaux traits sur le PBE dès le 19 novembre. Sur Lore & Legends, vous retrouverez des synergies empruntées à LoL, à l'instar de Demacia, Shurima, Piltover, ou encore Bilgewater
. Or, cette dernière réserve quelques particularités, que nous vous expliquons ci-dessous.
Bilgewater donne accès à un marché noir
Si vous avez une âme de pirate, Bilgewater est incontestablement un trait fait pour vous sur le set 16 de TFT
. En effet, jouer Bilgewater implique d'avoir la possibilité d'améliorer les statistiques de vos unités ou d'obtenir des butins spéciaux par l'intermédiaire d'un marché noir.
La monnaie
nécessaire pour acquérir ces améliorations s'appelle Silver Serpents, les Serpents d'argent.
À chaque combat, vous récoltez des Serpents, et ce montant augmente selon le nombre de Bilgewater posés sur votre terrain.
- (3) 18 Serpents
- (5) 30 Serpents, butins améliorés
- (7) 55 Serpents, butins supérieurs
- (10) 150 Serpents, statistiques doublées, FIRE CANNONS !
Concrètement, vous pourrez dépenser vos Serpents quand bon vous semble
, en cliquant sur l'icône présentée ci-dessus, située en haut à droite de la boutique.
Les offres du marché noir s'afficheront alors, vous permettant d'acquérir soit des champions Bilgewater, davantage de puissance, des duplicateurs et bien d'autres surprises. Notez qu'après avoir dépensé 500 Serpents, vous débloquerez le légendaire Tahm Kench.
Il peut être difficile d'acquérir 3 Bilgewater en début de partie, car cela requiert d'avoir une Illaoi, un Twisted Fate et un Gangplank de palier 3. Néanmoins, en équipant un TF de deux objets, vous obtiendrez quoi qu'il arrive Graves et serez en mesure de composer autour de Bilgewater.
Qui sont les champions de Bilgewater ?
La synergie Bilgewater
comprend 8 unités, mais le trait peut être poussé jusqu'à 10. Vous aurez donc besoin de blasons pour atteindre ce palier. Voici les personnages Bilgewater disponibles :
Lore & Legends
- Illaoi
- Graves (à débloquer)
- Twisted Fate
- Gangplank
- Nautilus
- Fizz (à débloquer)
- Miss Fortune
- Tahm Kench (à débloquer, et à nourrir !)
sortira le 3 décembre 2025, alors n'hésitez pas à bien vous préparer à ce lancement en passant du temps sur le PBE, et en commençant sereinement l'apprentissage des traits du set 16 de TFT
.
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