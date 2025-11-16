TFT : Ixtal, comment fonctionne cette synergie du set 16 ?

Retrouvez des informations relatives au fonctionnement de la synergie Ixtal, disponible sur le set 16 de TFT, dans cet article.
Le set 16 de TFT
sera disponible au début du mois de décembre 2025, et les joueurs pourront s'entraîner à composer avec les nouveaux traits sur le PBE dès le 19 novembre. Sur Lore & Legends, vous retrouverez des synergies empruntées à LoL, à l'instar de Demacia, Shurima, Piltover, ou encore Ixtal
. Or, cette dernière réserve quelques particularités, que nous vous expliquons ci-dessous.
Ixtal, le trait à hauts risques du set 16 de TFT
Si vous avez aimé les Pirates, les Mercenaires, ou même les Heartsteel, vous adorerez certainement la synergie Ixtal sur Lore & Legends
. En effet, jouer Ixtal
est sans doute ce qu'il y a de plus risqué sur le set 16
, mais cela peut vous conduire vers la victoire si vous savez mener votre barque.
Cette fois, ce n'est pas en effectuant une longue série de défaites que vous serez récompensé, mais en complétant des quêtes au choix parmi plusieurs propositions.
En achevant les missions, vous collecterez des fragments solaires (Sunshards), une monnaie à dépenser contre des butins variés.
Les objectifs à atteindre sont divers, par exemple mettre en place une alternance entre victoire et défaite, terminer trois manches avec 0 PO, faire en sorte que Neeko survive 15 secondes, acheter de l'expérience, ou encore perdre 3 combats d'affilée.
Dès que vous aurez réussi une quête, votre réserve de fragments solaires
va augmenter. Plus le montant est élevé, meilleure est la récompense. Vous pouvez choisir d'encaisser à chaque fois qu'une nouvelle quête vous est proposée.
Qui sont les champions Ixtal ?
La synergie Ixtal
comprend 6 unités, mais le trait peut être poussé jusqu'à 7. Vous aurez donc besoin de blasons pour atteindre ce palier. Voici les personnages Ixtal disponibles :
Lore & Legends
- Qiyana
- Neeko
- Milio
- Nidalee (à débloquer)
- Skarner (à débloquer)
- Brock (à débloquer, unité à 7 PO)
sortira le 3 décembre 2025, alors n'hésitez pas à bien vous préparer à ce lancement en passant du temps sur le PBE, et en commençant sereinement l'apprentissage des traits du set 16 de TFT
.
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