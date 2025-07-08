TFT : Riot Games dresse le bilan de Cyber City

Riot Games est revenu sur les forces et les faiblesses de Cyber City, tout en communiquant quelques indices relatifs aux changements prévus avec le set 15 de TFT.
Alors que le set 15 de TFT
, K.O Coliseum sera présenté pendant le tournoi de la Tactician's Crown
en juillet 2025, Riot Games a dressé le bilan de Cyber City
. Le développeur a en même temps donné quelques indices relatifs au contenu du prochain ensemble, et nous vous résumons ici les informations majeures qui ont été communiquées.
Riot Games revient sur les forces et les faiblesses du set 14
Cyber City
a introduit une mécanique d'ensemble qui a bien fonctionné, les hacks
. Son succès a sans doute reposé dans l'amusement qu'ils ont procuré, mais aussi des choix stratégiques qu'ils ont poussé les joueurs à effectuer. Toutefois, l'avalanche de butins qu'ils ont apportée en début de set a mis du temps à être régulée. La refonte des objets
a permis de « poser les bases des futurs systèmes
», si bien que nous pouvons nous attendre à d'autres modifications à l'avenir.
D'un autre côté, Riot Games considère que « le recyclage excessif d'unités a nui à l'originalité du set
». Il est vrai que Cyber City était abordable pour les nouveaux venus, car certaines unités ressemblaient beaucoup à celles d'Into the Arcane. Cet aspect n'a pas convaincu la communauté, c'est pourquoi l'originalité du set sera remise en avant dans le futur. Il en sera de même pour les types. Néanmoins, les unités légendaires étaient réussies, en particulier Urgot qui récupérait des butins, ou Renekton et Zac qui amenaient de nouvelles mécaniques.
Les joueurs continuent également de plébisciter le mode Revival, en particulier Méga Remix. Riot Games compte donc persister dans cette voie, en offrant des retours d'anciens sets avec les mécaniques de celui en cours.
Quelques pistes sur les changements prévus avec K.O Coliseum
Avec le set 15 de TFT,
les types prismatiques vont être repensés
, mais le développeur n'a pas partagé davantage de détails à ce sujet, si ce n'est que « la manière dont les types prismatiques s'activent va changer et s'éloigner de la simple accumulation d'emblèmes
». Si ces changements rencontrent le succès, ils seront repris plus tard.
Riot Games a évoqué des modifications d'ampleur sur K.O Coliseum
, en lien avec certains objets
, ainsi qu'une mise à jour majeure du système
. Enfin, la communication avec les joueurs n'a pas été des plus remarquables pendant Cyber City, c'est pourquoi le développeur compte améliorer ce point sur le set 15.
La révélation du set 15, K.O Coliseum, aura lieu le week-end prochain, pendant la Tactician's Crown. Ne manquez donc pas cet événement si vous êtes pressé d'en apprendre un peu plus sur ce que TFT vous réservera.
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