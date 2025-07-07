TFT : Le set 15, K.O Coliseum, sera présenté au cours du tournoi Tactician's Crown de juillet 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 juillet 2025 à 16h41
Riot Games va lever le voile sur le set 15 de TFT pendant le tournoi majeur de la Tactician's Crown en juillet 2025.
TFT : Le set 15, K.O Coliseum, sera présenté au cours du tournoi Tactician's Crown de juillet 2025
Chaque set de TFT accueille un tournoi majeur, et la Tactician's Crown sera organisée du 11 au 13 juillet 2025 pour clôturer Cyber City. À cette occasion, Riot Games va présenter au monde entier le prochain ensemble du jeu, le quinzième, et il sera intitulé K.O Coliseum.

K.O Coliseum, le 15ème set de TFT, se dévoilera pendant la Tactician's Crown

Le 6 juillet 2025, "Mortdog", créateur de TFT, a partagé une vidéo sur sa chaîne officielle dans laquelle il tease le prochain set. Nous savons ainsi qu'il sortira le 30 juillet, et qu'il portera le nom de K.O Coliseum. 

Miniature vidéo

Quelques images ont été divulguées, et il apparaît à première vue que cet ensemble se rapprochera de l'univers des mangas, ou de celui de 2XKO, le futur jeu de combat de Riot Games. Les joueurs auront pour objectif de composer une équipe pour participer au « tournoi d'anime ultime », et le développeur a laissé échapper qu'il sera possible d'invoquer un mécha ultime, mais aussi de construire autour de champions populaires tels que Lee Sin ou Seraphine. 

set15-tft-presentation
Aucun détail supplémentaire n'a été partagé, si ce n'est le programme de présentation de K.O Coliseum. Pendant le tournoi de la Tactician's Crown, Riot Games dévoilera de nombreuses informations à ce sujet :
  • Vendredi 11 juillet → Cinématique du set K.O Coliseum.
  • Samedi 12 juillet → Révélation des traits du set 15.
  • Dimanche 13 juillet → Après le second match, une vidéo du set émanant des développeurs sera publiée, dans laquelle vous découvrirez surtout la mécanique principale de l'ensemble.
  • Dimanche 13 juillet → Après la finale, un match de démonstration de K.O Coliseum sera diffusé.
programme-reveal-set15

K.O Coliseum sortira avec le patch 15.1 de TFT, qui sera déployé le mercredi 30 juillet 2025 en France. L'ensemble sera testable sur le PBE un peu plus tôt, alors ne manquez pas de créer votre compte sans tarder si vous prévoyez de vous entraîner avant vos futurs adversaires.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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