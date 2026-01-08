TFT : Quelque chose de très surprenant s'est produit sur le PBE, et cela concerne LeBlanc

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 janvier 2026 à 14h35
Le streamer et joueur professionnel "Voltariux" a fait une expérience intéressante sur le PBE du patch 16.2 de TFT avec LeBlanc.
TFT : Quelque chose de très surprenant s'est produit sur le PBE, et cela concerne LeBlanc
Le patch 16.2 de TFT a été déployé le jeudi 8 janvier 2026, et les changements survenus ce jour avaient pu être testés à l'avance sur le PBE. Les joueurs haut classés ou professionnels n'avaient donc pas manqué cette occasion, et nous avons suivi une partie des tests effectués par les concernés. Il s'avère que la méta va radicalement changer, et un match up surprenant a attiré notre attention.

LeBlanc, plus forte que le Baron Nashor ?

Si vous aspirez à gagner des LP sur TFT, vous passez peut-être du temps à visionner les séances de streaming de joueurs français professionnels, tels que "Voltariux", de la team Solary. Dans la journée du 7 janvier 2026, à la veille du lancement de la mise à jour 16.2, ce joueur s'est rendu sur le PBE pour tester la mise à jour, et s'imprégner des nouvelles tendances de la méta. 

Au cours d'une partie visionnable sur sa chaîne Twitch, il a constitué une équipe composée de 3 Noxiens, 4 Bagarreurs, 2 Incantateurs et 2 Arcanistes, avec LeBlanc et Veigar en tant que carrys principaux. Le résultat fut saisissant, et inimaginable encore quelques jours auparavant : sans que LeBlanc ne passe 3 étoiles, il a réussi à remporter la victoire, en battant même un Baron Nashor 2 étoiles !

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Cette prouesse a été rendue possible en partie grâce aux optimisations choisies :
  • Coiffes mortelles (l'augment de Rabadon)
  • Abondance de baguettes
  • Lotus précieux II
LeBlanc, mais aussi Veigar, avaient accumulé tellement d'AP, que les équipes adverses disparaissaient du plateau à vitesse éclair. Même s'il est certain que les 3 augments ont fortement contribué à cette prouesse, il n'en demeure que LeBlanc n'a malheureusement pas été améliorée 3 étoiles, ce qui laisse penser que le champion est devenu très puissant, à l'instar de Veigar. Certes, Veigar n'a reçu « qu'une » correction de bug, mais dans une méta dans laquelle Diana et le T-Hex ont disparu, les mages auront bien plus d'espace pour briller : si votre back lane ne peut plus se faire assassiner (à part par Fizz, qui risque de devenir une menace), alors des unités oubliées du patch 16.1 vont émerger, par exemple Kalista.

Ziggs
Félicitations à "Voltariux" pour cette masterclass, et rendez-vous sur TFT pour faire vos propres expériences sur le patch 16.2.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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