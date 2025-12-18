TFT : Quel légendaire 3 étoiles est le plus fort sur le set 16 ?

Lore & Legends regorge d'unités légendaires puissantes, mais se valent elles vraiment si elles sont améliorées à 3 étoiles ? Dans cet article, nous essayons de définir quel légendaire 3 stars est le plus redoutable du set 16 de TFT.
Parfois sur TFT
, une partie se passe extrêmement bien, à tel point que vous parvenez à récupérer un personnage légendaire 3 stars
. Cela est rare, et nécessite le plus souvent soit de bénéficier de plusieurs duplicateurs, soit d'atteindre le niveau 10 en étant riche, et chanceux... Lorsqu'une telle prouesse est réalisée, le détenteur du champion remporte normalement à coup sûr la partie, même en ne posant que cette unité. Pourtant, les choses peuvent parfois se corser, si quelqu'un d'autre dispose d'un champion aussi puissant. L'issu de l'affrontement est pour le moins incertaine tant ce scénario est rare, mais nous tentons ici de découvrir quel est le légendaire 3 étoiles le plus dangereux du set 16
.
Quel légendaire 3 étoiles est le plus puissant sur Lore & Legends ?
Grâce à la mécanique du déverrouillage, 100 personnages sont jouables sur le set 16
de TFT
, et 22 d'entre eux sont des légendaires. Vous avez peut-être déjà expérimenté un légendaire 3 stars,
et avez remporté la partie, mais ce n'est pas le cas de ce joueur qui a réussi à en obtenir 10, en comptant le Tibbers d'Annie.
Just won a game against Inf money with Baron 3*
byu/kemaleb inTeamfightTactics
Cette publication surprenante montre ainsi la suprématie du Baron Nashor.
En effet, même si Sett l'accompagne, ce qui fait la force du Baron 3 étoiles est qu'il invoque des Hérauts de la Faille 4 étoiles, se passe lui-même 4 étoiles, et en plus de cela, est immunisé à tous les effets de contrôle (comme les versions 1 et 2 étoiles). Il va s'en dire que des légendaires obligés d'incanter avant de one-shot une équipe entière n'ont tout simplement pas le temps de réagir tant le combat est rapide face au Nashor, mais aussi parce que ce dernier est inarrêtable.
Annie & Tibbers, Zilean, Volibear, Shyvana, Lucian & Senna, Kindred, Fiddlesticks, Brock et Azir ont ainsi échoué contre le Baron Nashor 3 étoiles
, mais le mystère reste entier concernant les autres légendaires :
- Zaahen
- Xerath
- Thresh
- Tahm Kench
- T-Hex
- Sylas
- Ryze
- Sett
- Ornn
- Mel
- Galio
- Aurelion Sol
Parmi cette liste, nous pourrions fonder quelques espoirs sur Ornn, qui lance tout de suite sa compétence, et peut-être Zaahen ou le T-Hex. Une victoire de Xerath, Thresh, ou Mel semble improbable, mais pour en avoir la certitude, il faudrait tester de tels 1v1. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire afin que nous puissions valider l'hypothèse selon laquelle le Baron Nashor est le légendaire 3 étoiles le plus puissant du set 16 de TFT,
ce qui fait d'ailleurs écho à la suprématie de la synergie Void en ce début d'ensemble.
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