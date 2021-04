TFT pourrait se détacher du client de LoL, pour être plus indépendant

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lorsquea débarqué sur PC, en juin 2019,, notamment parce qu'il arrivait comme un spin-off, en étant étroitement lié au MOBA et pour inciter la communauté à tenter l'expérience. Le studio pensait également que de nombreux joueurs allaient tantôt jouer à LoL, tantôt à TFT. Toutefois, Winston Baker, chef de produit, explique que l'auto battler possède « une multitude de joueurs endémiques » qui ne jouent qu'à TFT et que la proportion d'utilisateurs jouant de manière régulière au deux titres est relativement faible.De ce fait,, et de le rendre totalement indépendant, maintenant que l'auto battler a trouvé sa communauté, forte de plusieurs millions de joueurs uniques par jour. « Au fur et à mesure que le jeu grandit et et développe sa propre identité, nous pensons à le déménager », a expliqué Winston Baker. Cependant, Riot Games n'a pas encore choisi comment le rendre disponible, en l'intégrant à un launcher déjà existant, comme Steam ou l'Epic Games Store, ce qui est peu probable,Nous devrions en savoir un peu plus dans les semaines à venir. Mais une chose semble sûre selon la déclaration de Winston Baker,