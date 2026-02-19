TFT : Mortdog dévoile les nouvelles conditions de déverrouillage des champions avec le patch 16.6, les détails

Découvrez les changements majeurs à venir avec le patch 16.6 de TFT : la plupart des champions à débloquer seront bien plus faciles à se procurer dès le 4 mars 2026.
À la veille du déploiement du patch 16.5
de TFT
, "Mortdog" annonçait sur X que la mise à jour suivante, la 16.6, amènera plusieurs assouplissements au niveau des conditions de déverrouillage des champion
, ainsi que des équilibrages massifs. Le lendemain, le créateur du jeu a partagé les détails des changements à venir, et nous vous proposons de les découvrir ci-dessous.
Quelles conditions de déverrouillage vont changer avec le patch 16.6 de TFT ?
Unités : Palier 2
Unités : Palier 3
- Bard : 4 actualisations de la boutique avant le premier carrousel → 3 actualisations
- Graves : TF avec deux objets équipés → n'importe quel champion Bilgewater avec deux objets équipés
- Yorick : Viego 2 étoiles avec un objet équipé → Viego 1 étoile avec un objet équipé
Unités : Palier 4
- Darius : Draven lâche 1 PO → Draven avec un objet équipé
- Gwen : récolter 20 âmes → récolter 10 âmes et niveau 5
- Kennen : 7 niveaux d'étoile de Ionia, Défenseur ou Yordle → 5 niveaux
- Kobuko & Yuumi : niveau 7 requis → niveau 6 requis (et toujours 6 niveaux d'étoile de Bagarreur, Yordle ou Incantateur)
Unités : Palier 5
- Diana : Leona 2 étoiles avec 3 objets et niveau 6 → Leona 1 étoile avec 3 objets et niveau 7
- Kai'Sa : 3 objets équipés sur un Tireur d'élite → 2 objets équipés sur un Tireur d'élite
- Kalista : récolter 70 âmes → récolter 30 âmes et niveau 7
- Nidalee : 2 Neeko 2 étoiles → une Neeko 2 étoiles avec 3 objets et niveau 7
- Héraut de la Faille : activer Néant pendant 8 combats → activer Néant pendant 2 combats et niveau 8
- Skarner : un personnage non tank avec un Lithoplastron de gargouille → un personnage non tank avec au moins une armure (objets complets inclus, toujours au niveau 7)
- Veigar : un champion avec 2x Coiffe de Rabadon → un Yordle avec une Coiffe de Rabadon (toujours au niveau 7)
- Yone : Yasuo 3 étoiles → Yasuo 2 étoiles avec 3 objets équipés au niveau 7
- Aatrox : une unité avec 40 % d'omnivampirisme → 30 % d'omnivampirisme (toujours au niveau 8)
- Galio : 12 niveaux d'étoile de Demacia → 8 niveaux d'étoile et niveau 8
- Mel : une Ambessa 2 étoiles avec un objet équipé meurt au combat → une Ambessa 1 étoile et niveau 8
- Ryze : 4 régions actives au niveau 9 → 3 régions actives au niveau 9
- Sylas : vendre Jarvan IV et Garen 2 étoiles et niveau 9 → vendre Garen 2 étoiles et niveau 9
- Tahm Kench : 450 serpents d'argent → 250 serpents d'argent et niveau 8
- T-Hex : 9 niveaux d'étoile de Piltover → 5 niveaux d'étoile de Piltover et niveau 8
- Thresh : 175 âmes → 5 niveaux d'étoile des Îles obscures et niveau 8
- Volibear : une unité avec 3 800 PV → une unité avec 3 400 PV (toujours au niveau 8)
- Ziggs : 3 objets sur un Zaunite ou un Yordle → 2 objets sur un Zaunite ou un Yordle (toujours au niveau 9)
À la lecture de ces changements, il apparaît que la région des Îles obscures va enfin pouvoir tirer son épingle du jeu, tout comme les compositions comprenant des champions actuellement difficiles à se procurer, à l'instar de Veigar ou de Yone. Il faut avouer que certains ajustements font un peu peur, par exemple le Tahm Kench ou le T-Hex, qui seront bien plus faciles à obtenir, mais d'un autre côté, cela pourrait donner vie à de nouveaux builds et diversifier la méta en profondeur. Des modifications vont certainement advenir à la suite des observations effectuées sur le PBE de TFT
. Restez donc à l'affût, et préparez-vous à revoir votre manière de jouer sur le set 16
dès le déploiement du patch 16.6
, le 4 mars 2026.
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