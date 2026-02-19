TFT : Mortdog dévoile les nouvelles conditions de déverrouillage des champions avec le patch 16.6, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 février 2026 à 10h52
Découvrez les changements majeurs à venir avec le patch 16.6 de TFT : la plupart des champions à débloquer seront bien plus faciles à se procurer dès le 4 mars 2026.
TFT : Mortdog dévoile les nouvelles conditions de déverrouillage des champions avec le patch 16.6, les détails
À la veille du déploiement du patch 16.5 de TFT, "Mortdog" annonçait sur X que la mise à jour suivante, la 16.6, amènera plusieurs assouplissements au niveau des conditions de déverrouillage des champion, ainsi que des équilibrages massifs. Le lendemain, le créateur du jeu a partagé les détails des changements à venir, et nous vous proposons de les découvrir ci-dessous.

Quelles conditions de déverrouillage vont changer avec le patch 16.6 de TFT ?



Unités : Palier 2
  • Bard : 4 actualisations de la boutique avant le premier carrousel → 3 actualisations
  • Graves : TF avec deux objets équipés → n'importe quel champion Bilgewater avec deux objets équipés
  • Yorick : Viego 2 étoiles avec un objet équipé → Viego 1 étoile avec un objet équipé
Unités : Palier 3
  • Darius : Draven lâche 1 PO → Draven avec un objet équipé
  • Gwen : récolter 20 âmes → récolter 10 âmes et niveau 5
  • Kennen : 7 niveaux d'étoile de Ionia, Défenseur ou Yordle → 5 niveaux
  • Kobuko & Yuumi : niveau 7 requis → niveau 6 requis (et toujours 6 niveaux d'étoile de Bagarreur, Yordle ou Incantateur)
Unités : Palier 4
  • Diana : Leona 2 étoiles avec 3 objets et niveau 6 → Leona 1 étoile avec 3 objets et niveau 7
  • Kai'Sa : 3 objets équipés sur un Tireur d'élite → 2 objets équipés sur un Tireur d'élite
  • Kalista : récolter 70 âmes → récolter 30 âmes et niveau 7
  • Nidalee : 2 Neeko 2 étoiles → une Neeko 2 étoiles avec 3 objets et niveau 7
  • Héraut de la Faille : activer Néant pendant 8 combats → activer Néant pendant 2 combats et niveau 8
  • Skarner : un personnage non tank avec un Lithoplastron de gargouille → un personnage non tank avec au moins une armure (objets complets inclus, toujours au niveau 7)
  • Veigar : un champion avec 2x Coiffe de Rabadon → un Yordle avec une Coiffe de Rabadon (toujours au niveau 7)
  • Yone : Yasuo 3 étoiles → Yasuo 2 étoiles avec 3 objets équipés au niveau 7
yone
Unités : Palier 5
  • Aatrox : une unité avec 40 % d'omnivampirisme → 30 % d'omnivampirisme (toujours au niveau 8)
  • Galio : 12 niveaux d'étoile de Demacia → 8 niveaux d'étoile et niveau 8
  • Mel : une Ambessa 2 étoiles avec un objet équipé meurt au combat → une Ambessa 1 étoile et niveau 8
  • Ryze : 4 régions actives au niveau 9 → 3 régions actives au niveau 9
  • Sylas : vendre Jarvan IV et Garen 2 étoiles et niveau 9 → vendre Garen 2 étoiles et niveau 9
  • Tahm Kench : 450 serpents d'argent → 250 serpents d'argent et niveau 8
  • T-Hex : 9 niveaux d'étoile de Piltover → 5 niveaux d'étoile de Piltover et niveau 8
  • Thresh : 175 âmes → 5 niveaux d'étoile des Îles obscures et niveau 8
  • Volibear : une unité avec 3 800 PV → une unité avec 3 400 PV (toujours au niveau 8)
  • Ziggs : 3 objets sur un Zaunite ou un Yordle → 2 objets sur un Zaunite ou un Yordle (toujours au niveau 9)
À la lecture de ces changements, il apparaît que la région des Îles obscures va enfin pouvoir tirer son épingle du jeu, tout comme les compositions comprenant des champions actuellement difficiles à se procurer, à l'instar de Veigar ou de Yone. Il faut avouer que certains ajustements font un peu peur, par exemple le Tahm Kench ou le T-Hex, qui seront bien plus faciles à obtenir, mais d'un autre côté, cela pourrait donner vie à de nouveaux builds et diversifier la méta en profondeur. Des modifications vont certainement advenir à la suite des observations effectuées sur le PBE de TFT. Restez donc à l'affût, et préparez-vous à revoir votre manière de jouer sur le set 16 dès le déploiement du patch 16.6, le 4 mars 2026.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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