TFT : MàJ 16.5, les détails de la mise à jour (2026)

TFT : La composition Ahri avec Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ahri avec Incantateur sur le set 18 de TFT.
Patch notes 16.5 de TFT
Mise à jour du client RiotÀ partir de ce patch, vous pourrez télécharger, mettre à jour et lancer TFT directement depuis l'accueil du client Riot. Vous pourrez également ajouter un nouveau raccourci sur le bureau pour TFT ou le lancer rapidement depuis la barre des tâches.
Systèmes
Conditions de déverrouillageComme les compositions favorites de Sylas tournent autour des Arcanistes, il était vraiment difficile de vendre votre Lux, puis de construire une équipe autour de Sylas d'un point de vue gameplay. Mais si vous prenez en compte l'histoire de ce mage, leader de la rébellion, il est difficile de l'imaginer sans Lux. Ce changement devrait faciliter légèrement le déverrouillage de Sylas, tout en renforçant l'aspect lore de « Lore & Legends ». Et il est accompagné d'un buff des Arcanistes !
- Sylas : vendre Garen/Lux/Jarvan IV 2 étoiles ⇒ vendre Garen/Jarvan IV 2 étoiles + atteindre le niveau 9
Changements majeursMajeurs, comme les buffs que reçoit Atakhan.
TypesLes compositions verticales Arcaniste ont disparu des salons, ne laissant qu'une infime trace de leur étincelle dans les compositions verticales Demacia. Nous renforçons le palier supérieur des Arcanistes tout en réduisant le palier (2) ainsi que la puissance des compos verticales Demacia, afin de permettre à davantage de compositions AP de se battre pour la première place.
Nous avons appliqué des nerfs conséquents aux deux quêtes d'Ixtal qui étaient tout simplement trop puissantes. La quête de PV de Tacticien était trop facilement activée en abandonnant Ixtal après l'avoir sélectionnée, puis en y revenant après être passé sous la barre des 30 PV.
Avec la nouvelle saison de League of Legends, Atakhan a été retiré de la Faille de l'invocateur, mais il n'y a aucune raison pour qu'il disparaisse également de Noxus (5). Atakhan reçoit un gros buff avec Noxus (5), surtout en milieu et fin de partie.
- Arcanistes - Puissance de l'équipe : 18/25/40 ⇒ 15/20/35
- Arcanistes - Puissance : 25/40/60 ⇒ 25/50/70
- Demacia - Résistances : 12/35/35 ⇒ 12/30/30
- Ixtal - Jouer Ixtal pendant X manches : manches requises : 13 ⇒ 15
- Ixtal (quête) - Avoir moins de 30 PV : récompense : 400 ⇒ 300
- Noxus - Vitesse d'attaque bonus d'Atakhan : 0/20/35% ⇒ 0/40/70%
- Noxus (5) - Modificateur de PV par phase (4-6 et après) : 4,5/5,25/6,5x ⇒ 5,25/6,75/8,5x
- Néant - Carcasse royale : confère +10% de PV max
- Zaun - Correction de bug : les unités ne deviennent plus affectées par le Shimmer pour le reste du combat lorsque les PV des unités de Zaun tombent à 60% alors que Zaun (5) ou (7) est actif pendant la manche
Unités : Palier 2De manière générale, nous renforçons les compositions de relance basées sur les unités à 2 et 3 PO afin que ces stratégies s'alignent davantage avec les carrys à 4 et 5 PO.
Graves, Orianna et Rek'Sai sont des unités puissantes qui perdent en efficacité une fois qu'elles atteignent trois étoiles. Nous apportons des améliorations relativement importantes à leur forme trois étoiles, mais pour Orianna, qui est déjà très puissante à une et deux étoiles, nous réduisons sa puissance jusqu'à ce qu'elle atteigne trois étoiles.
Nous renforçons trois champions AD de relance qui apprécient particulièrement la Faux des Darkin, surtout lorsqu'ils sont trois étoiles. Afin de garantir que ces compositions restent viables sans cet objet, nous allons affaiblir l'artefact qui était jusqu'à présent la clé de la victoire de ces compositions.
- Aphelios - Dégâts de compétence : 70/105/175/245 ⇒ 80/120/200/280
- Ashe - Dégâts d'attaque de base : 53 ⇒ 58
- Ashe - Dégâts de la flèche : 5% des dégâts d'attaque de base ⇒ 4% des dégâts d'attaque de base
- Graves - Dégâts de la compétence : 180/270/405/540 ⇒ 180/270/450/630
- Orianna - Dégâts de la compétence : 220/330/500/670 ⇒ 200/300/550/800
- Rek'Sai - Dégâts du tourbillon : 110/165/260/355 ⇒ 110/165/300/435
- Yasuo - Dégâts de la compétence : 85/125/190/255 ⇒ 95/145/215/285
Unités : Palier 3En plus des buffs apportés aux unités à 2 PO, nous en déployons également quelques-uns pour celles 3 PO, eux aussi axés sur les formes à trois étoiles.
S'il y a bien un champion qui a été Jinxé dans ce set, c'est... Jinx. Avec des bugs ayant nui à son potentiel de dégâts et son identité de carry à 3 PO peu fiable, Jinx a eu du mal tout au long du set.
Leona, Malzahar et Zoé ne valent pas la peine d'être à trois étoiles. Même si vous avez Jumeau maléfique avec Malzahar ou que vous obtenez une unité à trois étoiles, vous jouez principalement pour la quatrième place.
Bien que Vayne puisse être performante en milieu de partie, elle a récemment perdu en efficacité, ce qui est préoccupant dans un monde où Demacia est une nation particulièrement puissante. Nous avons un bonus trois étoiles pour elle, qui, nous l'espérons, la fera bientôt voltiger dans les compos près de chez vous.
- Darius - Soins : 180/220/280 ⇒ 210/280/420
- Dr. Mundo - Soins par seconde : 60/80/100 ⇒ 60/95/150
- Jinx - Dégâts de la compétence : 50/75/125 ⇒ 54/82/150
- LeBlanc - Dégâts à la cible principale : 300/450/700 ⇒ 300/450/800
- LeBlanc - Dégâts à la cible secondaire : 180/270/450 ⇒ 180/270/500
- Leona - Réduction des dégâts : 15/30/60 ⇒ 15/30/70
- Malzahar - Dégâts de la compétence : 29/43/68 ⇒ 30/45/80
- Sejuani - Bouclier : 525/575/675 ⇒ 525/575/775
- Vayne - Dégâts de la compétence : 100/150/230 ⇒ 100/150/250
- Zoé - Dégâts de compétence : 330/500/770 ⇒ 330/500/900
Unités : Palier 4Nous sommes satisfaits de la puissance globale de nos unités à 4 PO, à quelques exceptions près. Bel'Veth semble être la grande gagnante du patch en termes de fiabilité, mais pas de beaucoup, c'est pourquoi nous ciblons sa capacité à accumuler des pics de vitesse d'attaque lorsqu'elle réalise des éliminations.
Avec le nerf de Bel'Veth, notre deuxième meilleure unité à 4 PO, Yunara, dont la progression hybride a mené à des compositions très spécifiques que nous aimerions rendre un peu plus flexibles. Son ratio de puissance lui permet de faire de la Détermination du titan son troisième objet idéal, car la puissance qu'elle confère lui offre davantage de vitesse d'attaque et lui permet de lancer ses compétences encore plus souvent. Yunara a toujours été destinée à être un carry AD/vitesse d'attaque, c'est pourquoi nous dissocions son ratio AP de la vitesse d'attaque bonus pour le transférer vers les dégâts supplémentaires, dans l'espoir qu'un buff de vitesse d'attaque de base plus élevée sur sa compétence lui permette de choisir un troisième objet plus situationnel comme Tueur de géants, Fureur du kraken, ou même le Buff rouge si vous avez besoin de l'effet de brûlure.
Swain est présent sur tous les plateaux, il faut le ralentir un peu.
Notre troisième nerf concernant les unités à 4 PO est davantage une mention honorable. Swain est de loin l'unité à 4 PO la plus jouée. Nous appliquons un léger nerf de mana afin de ralentir son lancement de contrôle de foule en zone, ce qui devrait surtout pénaliser les compositions qui ne lui mettent pas des objets visant à en faire le tank principal, tout en le rendant, espérons-le, moins contesté pour les compos Arcanistes avec Sylas, qui fait son retour (on croise les doigts).
- Bel'Veth - Vitesse d'attaque lors d'une élimination : 100/100/200% ⇒ 75/75/200%
- Nasus - Gain de PV : 485/620/3000 ⇒ 500/685/3000
- Swain - Mana : 50/145 ⇒ 40/155
- Yunara - Vitesse d'attaque de la compétence : 65/65/100% de la puissance ⇒ 80/80/100%
- Yunara - Ratio de puissance de la compétence : 0% de la puissance ⇒ 8/12/50% de la puissance
Unités : Palier 5Lors du dernier patch, nous avons augmenté le ratio d'omnivampirisme d'Aatrox afin de le rendre plus efficace avec les Soif-de-sang que vous construisez généralement pour le déverrouiller, mais cela n'a pas suffi à intégrer ces dernières dans son build principal. Nous revenons cette fois pour doubler la mise, afin que ce Darkin puisse connaître des jours meilleurs avec la seconde moitié du set.
Nous avons corrigé un bug avec Mel qui lui permettait de mourir tout en continuant d'accumuler du mana pour l'obtention de son objet de la lumière. En corrigeant cela, nous l'avons involontairement affaiblie, nous réduisons donc le mana requis dans l'espoir que quelques objets de mana et une Ambessa deux étoiles tôt dans la partie vous permettent d'avoir plus que, eh bien, cette Ambessa deux étoiles.
Même si on lui retire ses chaînes, un Sylas fraîchement libéré n'atteint toujours pas le niveau que nous souhaitons pour une unité à 7 PO qui est si difficile d'accès. Nous renforçons donc considérablement sa pire compétence (Cataclysme de Jarvan IV), tout en augmentant sa vitesse d'attaque afin qu'une fois la compétence lancée, il puisse se sortir de sa position actuellement précaire en la lançant à nouveau.
Nous avons une nouvelle liste de changements pour le T-Hex, conçus pour lui permettre de lancer sa compétence plus d'une fois, d'infliger d'importants dégâts à sa cible principale lorsqu'il le fait, sans pour autant éliminer accidentellement les unités sur la ligne arrière. Ces changements pourraient également ouvrir la voie à de nouveaux pilotes, mais comme lors du dernier patch (et du précédent), il n'est toujours pas optimal de donner cette place à une Caitlyn trois étoiles.
- Aatrox - Ratio d'omnivampirisme en dégâts d'attaque : 150% ⇒ 200%
- Aurelion Sol - Dégâts de la compétence : 480/800 ⇒ 525/725
- Lucian et Senna : la compétence de Lucian ne se termine plus prématurément s'il est étourdi pendant la compétence.
- Mel - Mana requis pour l'objet de la lumière : 235 ⇒ 225
- La progression de l'objet de la lumière de Mel n'avance désormais que lorsque Mel est en vie et uniquement pendant les combats de joueurs.
- Sylas - Vitesse d'attaque : 0,9 ⇒ 1,0
- Sylas - Dégâts de Cataclysme : 120/200 ⇒ 200/350
- T-Hex - Mana : 30/100 ⇒ 10/80
- T-Hex - Mana consommé : 33 ⇒ 25
- T-Hex - Dégâts de la compétence : 165/265 ⇒ 360/540
- T-Hex - Diminution des dégâts : 35% (max 80%) ⇒ 70% (max 90%)
- T-Hex - Dégâts des roquettes : 20% des dégâts infligés à la première cible ⇒ 10% des dégâts infligés à la première cible
- Zilean - Dégâts sur la durée de la compétence : 75/115 ⇒ 90/135
Objets de baseDans ce patch, nous protégeons du feu les voleurs qui portaient déjà des gants de « sécurité », mais qui, désormais, ne s'essaieront plus trop à la pyrotechnie.
- Gants de voleur : combinaisons double brûlure supprimées et combinaisons d'objets légèrement affaiblies en phase 4
ArtefactsComme mentionné précédemment, nous affaiblissons la Faux des Darkin afin d'ouvrir la voie à des buffs pour ses meilleurs utilisateurs. Mais au-delà de la Faux, nous apportons également un peu d'attention au Bâton des Darkin, qui a eu du mal à soutenir les mages du set alors que c'est ce que font généralement les bâtons.
- Faux des Darkin - Dégâts d'attaque : 25 ⇒ 30
- Faux des Darkin - Dégâts de la taillade : 200% des dégâts d'attaque ⇒ 150% des dégâts d'attaque
- Bâton des Darkin - Puissance : 40 ⇒ 35
- Bâton des Darkin - Régénération du mana : 2 ⇒ 3
- Bâton des Darkin - Dégâts magiques (phase 1-7) : 40/50/60/70/80/90/100 ⇒ 100/100/150/200/250/300/300
- Tremblelames - Vitesse d'attaque par attaque : 6% ⇒ 5%
OptimisationsLa majorité des modifications apportées à nos optimisations cette fois-ci sont des buffs, car nous cherchons à renforcer certaines de nos optimisations de combat en difficulté, ainsi que celles qui sont plus complexes à utiliser (Mannequinification, Secrets du désert).
Après une longue liste d'améliorations, nous avons tout de même quelques nerfs, notamment pour Épreuves du crépuscule au palier prismatique, qui est trop puissante même pour une opti prismatique. Et un autre nerf pour Solo Leveling, qui excelle entre les mains des joueurs qui savent s'en servir.
- Patience - Manche : 4-5 ⇒ 4-2
- Arcaniquement Viktor-ieux - Répète l'étourdissement après : 20 secondes de combat ⇒ 18 secondes de combat
- Ascension - Amplification des dégâts : 45% ⇒ 40%
- Butin de Bandle I/II ne peut plus être combiné à Investissement++/XP en promotion
- Meilleurs amis I - Armure : 10 ⇒ 13
- Meilleurs amis II - Armure : 18 ⇒ 22
- Ami trapu octroie désormais une Ceinture du géant
- Composants de guerre accorde désormais un composant aléatoire initial
- Mannequins de choc - Rayon d'étourdissement : 1 hexagone ⇒ 2 hexagones
- Mannequins de choc - Durée de l'étourdissement : 1,75 sec ⇒ 1,25 sec
- Mannequins de choc : les mannequins repèrent désormais plus efficacement un grand groupe à étourdir
- Volonté de la couronne - Puissance : 12 ⇒ 8
- Volonté de la couronne - Armure : 10 ⇒ 6
- Volonté de la couronne : octroie également une Cotte de mailles
- Dragons gardiens - Dégâts de Jarvan : 100/120/155/200% des résistances ⇒ 100/120/140/175% des résistances
- Mannequinification - PV par phase : 1200 ⇒ 1500
- Mannequinification : octroie un champion 2 étoiles à 2 PO non tank aléatoire
- Axiome de terre - Armure et résistance magique octroyées : 30 ⇒ 40
- Axiome de terre - Durée de l'étourdissement : 1,5 sec ⇒ 2 sec
- Feu concentré - Dégâts d'attaque de base : 5% ⇒ 10%
- Feu concentré : mieux adapté afin de ne pas apparaître pour les équipes comptant de nombreux champions de puissance
- Acier doré - Nombre d'unités à 5 PO : 3 ⇒ 2
- Golemification - PV par phase : 1000 ⇒ 1200
- Golemification : octroie un champion 2 étoiles à 3 PO non tank aléatoire
- Typologie - PO par phase : 7 ⇒ 4
- Relances imposantes : ne peut plus se combiner avec Ticket prismatique
- Relances imposantes : octroie désormais 5 PO de base
- Orbes de soins II - PV rendus : 440 ⇒ 500
- Forgeron ambulant : 9 combats contre un joueur ⇒ 8 combats contre un joueur
- Duplication - Relances initiales : 10 ⇒ 8
- Duplication - Manche du 2e duplicateur : 6-1 ⇒ 6-2
- Armure improvisée I : n'est plus proposée en phase 4-2
- Armure improvisée I : n'est plus proposée dans Le très bon coin
- Armure improvisée II : n'est plus proposée en phase 4-2
- Armure improvisée II : n'est plus proposée dans Le très bon coin
- Armure improvisée II - Résistances : 45 ⇒ 50
- Mana du protecteur - Mana supplémentaire de toutes les sources : 18% ⇒ 20%
- Mana du protecteur : correction d'un bug visuel où la régénération du mana n'était pas augmentée dans le panneau des statistiques
- Mana du protecteur : le bonus de mana fonctionne désormais lorsque plusieurs Vœux du protecteur sont équipés
- Mana du protecteur : le bonus de mana fonctionne désormais pour le Vœu du protecteur de la lumière
- Secrets du désert - PO gagnées : 6 ⇒ 10
- Volonté de la lance - Dégâts d'attaque : 12% ⇒ 8%
- Volonté de la lance : confère désormais une Larme de la déesse
- Solo Leveling - Durabilité : 25% ⇒ 20%
- Cuisine du Tacticien - Manches nécessaires pour recevoir une Cape du Tacticien : 6 ⇒ 3
- Les runes telluriques - Bonus d'XP : 4 ⇒ 6
- Chasse au trésor - PO dépensées en relances : 20 ⇒ 16
- Chasse au trésor - Trésor de la phase 5 : artefact aléatoire ⇒ Enclume à artefacts
- Épreuves du crépuscule II - Nombre de Xin Zhao : 2 ⇒ 1
- Épreuves du crépuscule II - Nombre de duplicateurs : 3 ⇒ 2
- Gardiens jumeaux : octroie désormais 100 PV fixes
- Gardiens jumeaux - Armure et résistance magique : 50 ⇒ 45
- Honneur du Maître de guerre – Nombre d'effets initiaux : 0 ⇒ 1
- Honneur du Maître de guerre – Dégâts d'attaque et puissance : 5% ⇒ 6%
- Partage emblématique : ne peut plus offrir les emblèmes de Rempart, de Défenseur, de Bagarreur et de Colosse
- Axiome de bois - PV gagnés : 40 ⇒ 55
Changements mineursMineurs, comme cette section.
Optimisations
- La bulle d'aide des Gants porte-bonheur a été mise à jour pour dire que c'est un objet « recommandé » qui sera octroyé, afin de mieux correspondre à sa fonctionnalité.
Corrections de bugs
- La bulle d'aide de Évoluer et vaincre a été ajustée pour indiquer qu'elle ne se déclenche que lors d'éliminations de champions.
- Ryze avec le type Ixtal actif ne cumulera plus les types lorsqu'il est sur le banc.
- La quête « Terminer le combat sans objets sur le banc » d'Ixtal ne progresse plus si le type n'est pas actif.
- Correction d'un bug à cause duquel la couleur du piédestal des champions libérés dans l'arène Le Café de Paris était plus foncée.
- Les unités de Zaun ne deviennent plus affectées par le Shimmer pour le reste du combat lorsque les PV des unités de Zaun tombent à 60% alors que Zaun (5) ou (7) est actif pendant la manche.
Retour : Festival des bêtesPour rappel, le Festival des bêtes sera disponible jusqu'à l'arrivée du prochain set dans le patch 17.1, qui s'appelle... Oh là, ce n'est pas comme ça qu'on annonce le nom d'un set, merci pour la correction, rédactrice en chef !
UnitésRéjouissez-vous, adorateurs des Tireurs d'élite : Kindred et Tristana bénéficient d'un buff dans ce patch... maintenant, où sont mes médaillons, que je puisse commencer à stacker ?
- Tristana - Dégâts magiques à l'impact : 40/60/80 ⇒ 44/66/88
- Braum - Durée de durabilité : 4 ⇒ 4,5
- Lulu - PV bonus octroyés : 400/600/950 ⇒ 400/600/850
- Kindred - Dégâts : 325/490/730 ⇒ 340/510/815
- Azir - Mana (buff) : 40/100 ⇒ 40/90
- Zilean - Mana : 90/140 ⇒ 90/130
TypesNous nous assurons que Galio soit un chef de culte digne d'être suivi, et que les Sentinelles, les Siphonneurs et les Bourreaux soient des types à la hauteur de nos attentes.
- Adepte - Durée de réduction de la vitesse d'attaque : 1,75/3/5 sec ⇒ 1,75/3/4,75 sec
- Fanatique - Dégâts d'attaque de Galio : 50/85/115/150 ⇒ 50/90/120/150
- Sentinelle - Bouclier : 200/250/300/525 ⇒ 225/275/325/550
- Bourreau - Omnivampirisme basé sur les PV manquants : 15-30/30-60/45-80% ⇒ 15-30/30-55/45-75%
- Siphonneur - Omnivampirisme pour les Siphonneurs : 50/110/135% ⇒ 60/120/145%
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