TFT : Riot Games va « assouplir presque toutes les conditions de déverrouillage » des champions

Il est rare de pouvoir jouer Veigar sur le set 16 de TFT, et très contraignant de pivoter sur Néant en cours de route. Riot Games a ainsi pris la décision de faciliter les conditions de déblocage de la plupart des unités avec le patch 16.6.
Alors que la mise à jour 16.5
de TFT
sera déployée le jeudi 19 février 2026, Riot Games œuvre déjà au patch suivant, le 16.6, puisque celui-ci apportera des changements majeurs aux conditions de déverrouillage de certaines unités.
Le déverrouillage des champions sera moins contraignant avec le patch 16.6 de TFT
À la veille du lancement de la mise à jour 16.5 de TFT
, "Mortdog" a pris la parole sur X pour évoquer les ajustements qui seront apportés au système de déblocage des champions avec le patch 16.6. Des modifications ont déjà été proposées depuis les débuts de Lore & Legends
, par exemple Kai'Sa devenue accessible au niveau 7 au lieu du 8, et dès le 19 février, Sylas qui sera bien moins contraignant à acquérir puisque vous n'aurez plus besoin de vendre une Lux à 2 étoiles (bien que le niveau 9 sera obligatoire). Avec le patch 16.6, Riot Games a pour projet « d'assouplir pratiquement toutes les conditions de déverrouillage. »
L'objectif de ces changements est qu'il reste une petite « contrainte » à remplir pour débloquer les champions, mais que ce soit la version la plus simple possible, afin que si vous souhaitez suivre ces orientations, vous ayez une liberté totale pour le faire.
"Mortdog" a d'ailleurs communiqué 4 exemples :
- Darius : Avoir Draven qui lâche 1 PO → Avoir 1 objet équipé sur un Draven
- Nidalee : 2× Neeko 2 étoiles → Neeko 2 étoiles avec 3 objets et niveau 7
- Héraut de la Faille : Néant activé pendant 8 combats → Néant activé pendant 2 combats et niveau 7
- Veigar : Une unité avec 2× Coiffe de Rabadon → Un Yordle avec 1× Coiffe de Rabadon
Ces changements majeurs devraient apporter un nouveau souffle à l'ensemble, et permettre à de nouvelles compositions d'émerger, de quoi redistribuer les cartes à l'approche des EMEA et des Worlds. Plus encore, faciliter le déverrouillage des épiques va venir contrer un peu plus la capacité des joueurs à les passer à 3 étoiles, étant donné qu'il sera plus facile de les deny
. Le patch 16.6 arrivera rapidement sur le PBE selon "Mortdog", ce qui nous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'ensemble des ajustements des conditions de déverrouillage des champions.
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