TFT : La composition Colosse avec Ashe et Sivir, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Colosse avec Ashe et Sivir sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Colosse avec Ashe et Sivir.



Comment jouer la composition Colosse avec Ashe et Sivir sur TFT ?

La composition Colosse avec Ashe et Sivir du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques et légendaires, c'est pourquoi vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 9. Elle est relativement difficile à mettre en place, car elle exige de conserver un maximum de points de vie sans porter préjudice à son économie.





Pour jouer la composition Colosse avec Ashe et Sivir, vous pourriez démarrer autour Fleur spirituelle, avec Yorick, Karma, Yunara et Rakan, ou encore autour de Sylvestre. Le but est d'être assez stable pour pouvoir avancer sereinement, et effectuer une première transition au niveau 8 avec Sivir, Amumu, Vi. Allez ensuite au niveau 9 pour inclure Ashe, Maokai, Taric, Ivern et Kennen.

Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer une Lux Primitif ou Enfers.

N'hésitez pas à profiter du trait Enfers assez tôt dans la partie pour obtenir des champions de plus haut palier dans les emplacements enflammés de la boutique.

N'oubliez pas de conserver un Rakan si vous ne l'utilisez pas en début de partie.

Optez pour la bénédiction d'exécution du trait Primitif.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Ashe

Buff rouge

Lance de Shojin

Dernier souffle

Lame d'infini

Sivir

Lame d'infini

Fléau vengeur

Lame funeste

Tueur de géants

Lame enragée de Guinsoo

Amumu/Maokai

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Colosse avec Ashe et Sivir ?

Jouer la composition Colosse avec Ashe et Sivir est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ainsi que des exemplaires naturels de vos carrys. Avoir reçu des composants plutôt AD est aussi à prendre en compte.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Colosse avec Ashe et Sivir sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Colosse avec Ashe et Sivir du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Bye bye boutique

Bête intérieure

Dés magiques

Glaives à gogo

Abondance de glaives

Réunion d'anniversaire

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Repaire du baron

Appel du chaos

Canon de verre

Ascension sociale

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.