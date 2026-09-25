TFT : La composition Colosse avec Ashe et Sivir, comment la jouer ? (Set 18)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 septembre 2026 à 11h03
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Colosse avec Ashe et Sivir sur le set 18 de TFT.
TFT : La composition Colosse avec Ashe et Sivir, comment la jouer ? (Set 18)

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Colosse avec Ashe et Sivir.

Comment jouer la composition Colosse avec Ashe et Sivir sur TFT ?

La composition Colosse avec Ashe et Sivir du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques et légendaires, c'est pourquoi vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 9. Elle est relativement difficile à mettre en place, car elle exige de conserver un maximum de points de vie sans porter préjudice à son économie.

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Pour jouer la composition Colosse avec Ashe et Sivir, vous pourriez démarrer autour Fleur spirituelle, avec Yorick, Karma, Yunara et Rakan, ou encore autour de Sylvestre. Le but est d'être assez stable pour pouvoir avancer sereinement, et effectuer une première transition au niveau 8 avec Sivir, Amumu, Vi. Allez ensuite au niveau 9 pour inclure Ashe, Maokai, Taric, Ivern et Kennen.

  • Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer une Lux Primitif ou Enfers.
  • N'hésitez pas à profiter du trait Enfers assez tôt dans la partie pour obtenir des champions de plus haut palier dans les emplacements enflammés de la boutique.
  • N'oubliez pas de conserver un Rakan si vous ne l'utilisez pas en début de partie.
  • Optez pour la bénédiction d'exécution du trait Primitif.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Ashe

  • Buff rouge
  • Lance de Shojin
  • Dernier souffle
  • Lame d'infini

Sivir

  • Lame d'infini
  • Fléau vengeur
  • Lame funeste
  • Tueur de géants
  • Lame enragée de Guinsoo

Amumu/Maokai

  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Couronne de la reine
  • Visage spirituel
  • Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Colosse avec Ashe et Sivir ?

Jouer la composition Colosse avec Ashe et Sivir est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ainsi que des exemplaires naturels de vos carrys. Avoir reçu des composants plutôt AD est aussi à prendre en compte.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Colosse avec Ashe et Sivir sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Colosse avec Ashe et Sivir du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

  • Bye bye boutique
  • Bête intérieure
  • Dés magiques
  • Glaives à gogo
  • Abondance de glaives
  • Réunion d'anniversaire
  • Tout doit disparaître
  • Niveau supérieur !
  • Repaire du baron
  • Appel du chaos
  • Canon de verre
  • Ascension sociale

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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