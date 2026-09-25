TFT : La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts.



Comment jouer la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur TFT ?

La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts du set 18 de TFT repose sur des unités de palier 1 et 2. Sa mise en place n'est pas particulièrement difficile, à moins bien sûr d'être contesté.





Pour jouer la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, vous avez tout intérêt à démarrer avec Veigar, Ornn, Rek'Sai et LeBlanc, sans investir d'or dans de l'expérience. Ajoutez ensuite Alistar, et commencez à slow roll ces 5 unités, Veigar et Ornn étant la priorité. Une fois vos champions en poche, avancez pour inclure Fiddlesticks, puis Cassiopeia au niveau 7 pour Tisseur de sorts (4).

En franchissant les niveaux, vous pourriez inclure Soraka, Ivern, Gnar, ou encore Ahri + Alune pour passer en Tisseur de sorts (6).

Veigar porte très bien le blason de Flora Fatalis avec l'augment Flore vorace .

avec . Faites en sorte qu'Ornn complète sa quête le plus vite possible pour recevoir un artefact, idéalement un Écho de Luden ou le Cœur de l'aube. Placez le seul en première ligne, et accordez lui sans tarder des objets.

Les objets supplémentaires iront sur Alistar en priorité.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Veigar

Blason de Flora Fatalis (augment Flore vorace)

Gantelet précieux

Coiffe de Rabadon

Buff bleu

Pistolame Hextech

LeBlanc

Morellonomicon

Bâton du vide

Buff rouge

Lance de Shojin

Gantelet précieux

Dent de Nashor

Ornn

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts ?

Jouer la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts est sans doute la bonne option si vous commencez la partie avec cette synergie, en récupérant des exemplaires naturels de Veigar et Ornn. Un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette direction, tout comme l'optimisation Flore vorace.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Flore vorace (augment Flora Fatalis)

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Super sac de butin

Océan de larmes

Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.