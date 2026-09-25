TFT : La composition Aphelios avec Ultrarapide, comment la jouer ? (Set 18)
le 25 septembre 2026 à 12h59
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Aphelios avec Ultrarapide.
Comment jouer la composition Aphelios avec Ultrarapide sur TFT ?
La composition Aphelios avec Ultrarapide du set 18 de TFT repose principalement sur des unités épiques, c'est pourquoi il est préférable d'avoir reçu une optimisation d'économie pour faciliter sa mise en place.
Pour jouer la composition Aphelios avec Ultrarapide, vous pourriez démarrer avec Varus, Shen, Ornn et Xayah, puis ajouter Rakan, Hecarim et Maman raptor. Avancez le plus vite possible mais sans vous ruiner au niveau 8. Vous achèterez alors Aphelios, Amumu, Roncier et la Sentinelle ancestrale.
- Si vous parvenez au niveau 9, faites entrer Alune, Maokai ou Diana.
- N'hésitez pas à faire appel à un emblème d'Ultrarapide, à placer sur Roncier.
- N'oubliez pas d'assembler un objet réduisant l'armure. Maman Raptor peut prodiguer cela, à condition que la Marque Alpha lui soit accordée.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Aphelios
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Dernier souffle
Roncier
- Emblème d'Ultrarapide
- Mercure
- Manteau de la nuit
- Gage de Sterak
- Soif-de-Sang
Amumu
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Linceul de la congruence
- Visage spirituel
- Couronne de la reine
Quand jouer la composition Aphelios avec Ultrarapide ?
Jouer la composition Aphelios avec Ultrarapide est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir un blason d'Ultrarapide.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Aphelios avec Ultrarapide sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Aphelios avec Ultrarapide du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Relances épiques
- Bye bye boutique
- Dés magiques
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Banc de Pandore
- Pile ou face
- Repaire du baron
- Abondance de glaives
- Feu concentré
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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