TFT : La composition Aphelios avec Ultrarapide, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios avec Ultrarapide sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Aphelios avec Ultrarapide.



Comment jouer la composition Aphelios avec Ultrarapide sur TFT ?

La composition Aphelios avec Ultrarapide du set 18 de TFT repose principalement sur des unités épiques, c'est pourquoi il est préférable d'avoir reçu une optimisation d'économie pour faciliter sa mise en place.





Pour jouer la composition Aphelios avec Ultrarapide, vous pourriez démarrer avec Varus, Shen, Ornn et Xayah, puis ajouter Rakan, Hecarim et Maman raptor. Avancez le plus vite possible mais sans vous ruiner au niveau 8. Vous achèterez alors Aphelios, Amumu, Roncier et la Sentinelle ancestrale.

Si vous parvenez au niveau 9, faites entrer Alune, Maokai ou Diana.

niveau 9, faites entrer Alune, Maokai ou Diana. N'hésitez pas à faire appel à un emblème d'Ultrarapide, à placer sur Roncier.

N'oubliez pas d'assembler un objet réduisant l'armure. Maman Raptor peut prodiguer cela, à condition que la Marque Alpha lui soit accordée.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Aphelios

Lame d'infini

Fléau vengeur

Lame enragée de Guinsoo

Fureur du kraken

Lame funeste

Tueur de géants

Dernier souffle

Roncier

Emblème d'Ultrarapide

Mercure

Manteau de la nuit

Gage de Sterak

Soif-de-Sang

Amumu

Armure de Warmog

Lithoplastron de gargouille

Linceul de la congruence

Visage spirituel

Couronne de la reine

Quand jouer la composition Aphelios avec Ultrarapide ?

Jouer la composition Aphelios avec Ultrarapide est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir un blason d'Ultrarapide.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Aphelios avec Ultrarapide sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Aphelios avec Ultrarapide du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Relances épiques

Bye bye boutique

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Banc de Pandore

Pile ou face

Repaire du baron

Abondance de glaives

Feu concentré

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.