TFT : La composition Exécuteur avec Soraka et Zyra, comment la jouer ? (Set 18)
le 25 septembre 2026 à 12h39
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Exécuteur avec Soraka et Zyra.
Comment jouer la composition Exécuteur avec Soraka et Zyra sur TFT ?
La composition Exécuteur avec Soraka et Zyra du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques, c'est pourquoi vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 8 en bonne santé pour pouvoir la mettre en place. Elle active notamment les traits Exécuteur et Invocateur, ainsi que Flora Fatalis (2).
Pour jouer la composition Exécuteur avec Soraka et Zyra, vous pourriez démarrer autour de Fleur spirituelle avec Yorick, Karma, Yunara, Rakan puis Azir. Ajoutez Fiddlesticks au niveau 6, puis avancez jusqu'au niveau 8 pour effectuer votre transition. Vous devrez obtenir Soraka, Zyra, Malphite, Fiddlesticks et idéalement un Kennen. Il ne vous restera qu'à continuer vers le niveau 9 pour vous renforcer avec Kennen 2 étoiles et un autre légendaire, à savoir Alune ou une Lux Ronce-obscure ou Infernal.
- Placez Fiddlesticks dans le sacrifice Ronce-obscure.
- Les objets supplémentaires sont à attribuer en priorité à Kennen.
- N'oubliez pas de laisser Malphite seul en première ligne, en raison du trait Monolithe.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Soraka
- Lance de Shojin
- Fléau vengeur
- Bâton de l'archange
- Coiffe de Rabadon
- Casque adaptatif
Zyra
- Emblème d'Exécuteur
- Gantelet précieux (si pas d'emblème)
- Bâton du Vide
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
- Morellonomicon
- Dent de Nashor
Malphite/Amumu
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Couronne de la reine
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Exécuteur avec Soraka et Zyra ?
Jouer la composition Exécuteur avec Soraka et Zyra est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ainsi que des exemplaires naturels de vos carrys. Avoir reçu des composants AP ou un blason est aussi à prendre en compte.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Exécuteur avec Soraka et Zyra sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Exécuteur avec Soraka et Zyra du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Relances épiques
- Bye bye boutique
- Dés magiques
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Repaire du baron
- Appel du chaos
- Canon de verre
- Trésors enfouis
- Lithoplastron solo
- Larmes à gogo
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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