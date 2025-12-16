TFT : MàJ du mid patch 16.1-C, les détails de la mise à jour du 17 décembre

TFT : La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur le set 18 de TFT.
Mid patch 16.1 de TFT, les détails de la mise à jourTout juste rentrés du TFT Paris Open, nous enchaînons avec une mise à jour de mid-patch qui nous accompagnera jusqu'à la nouvelle année, le prochain patch complet arrivant le 7 janvier. Bien qu'il ne s'agisse techniquement pas d'un patch complet (nous ne pouvons modifier que des valeurs numériques), ce patch est RICHE en changements, visant à ajuster finement la méta pour la nouvelle année.
Et on commence plutôt bien, avec Lore & Legends, puisque nous voyons une énorme variété de compositions jouées sur la scène compétitive, mais aussi sur des chaises, des canapés et dans des bus à travers le monde. Notre objectif ici est donc d'affaiblir les quelques surperformances, tout en renforçant les compositions qui n'arrivent pas à suivre.
TraitsNous constatons que certains objets de Bilgewater issus du Marché noir sont bien trop puissants, même pour être vendus par le Marché noir lui-même. Nous réduisons donc leur plafond de puissance afin qu'il corresponde mieux aux autres options du Serpent d'argent, ce qui devrait encourager davantage de tactiques pirates compétitives.
« Les Noxiens — je les déteste. » — Ezreal
Mais pas nous, car nous améliorons Noxus (7) dans l'espoir d'un Atakhan plus puissant en milieu et fin de partie.
Avec les nerfs apportés aux Yordles lors de notre premier mid-patch, qui ont contenu les stratégies fast-nine Yordle, nous pouvons désormais offrir un buff plus important aux stratégies reroll Yordle, en augmentant encore les bonus de PV et de vitesse d'attaque que vos Yordles trois étoiles s'octroient entre eux.
- Objet Bilgewater – Marché noir, Cestes Armure/RM : 45 ⇒ 35
- Objet Bilgewater – Marché noir, Tromblon du second, vitesse d'attaque : supprimée
- Objet Bilgewater – Marché noir, Pile de Citrons, PV : 700 ⇒ 600
- Objet Bilgewater – Marché noir, Pile de Citrons, serpents bonus : 20 ⇒ 10
- Bilgewater (10), dégâts des canons : 750 ⇒ 500
- Noxus (7), multiplicateur de PV – Stage 4 : 4,75x ⇒ 5x
- Noxus (7), multiplicateur de PV – Stage 5 : 6,25x ⇒ 6,5x
- Noxus (7), multiplicateur de PV – Stage 6 : 8,5x ⇒ 8,7x
- Noxus (10), multiplicateur de PV – Tous les stages : 40x ⇒ 50x
- Yordle, bonus supplémentaire pour les trois étoiles : 50 % ⇒ 100 %
Unités : Palier 1Piltover, en tant que trait et composition, est actuellement notre trait le moins performant lorsqu'il n'est pas joué en splash. Plutôt que d'améliorer les Modules d'invention, nous nous attaquons aux unités clés nécessaires pour débloquer le T-Hex, leur carry principal (qui a été un peu irrégulier).
Avec des Piltoviens plus dignes de l'espace sur le plateau, nous espérons inaugurer un Progress Day qui vaille vraiment le déplacement.
- Caitlyn, vitesse d'attaque de base : 0,7 ⇒ 0,75
- Sona, dégâts de la compétence : 120/180/270 AP ⇒ 130/195/300 AP
Unités : Palier 2Une composition quasiment absente du Paris Open était le reroll Yasuo. Bien que la comp puisse parfois réussir grâce au « meilleur frère », Yasuo est devenu un véritable poids mort pour son frère — ce qui en dit long quand on sait à quel point Yone est habitué à revenir d'entre les morts.
- Orianna, dégâts du split : 100/150/250 AP ⇒ 120/180/300 AP
- Yasuo, dégâts de la compétence (AD) : 78/118/180 ⇒ 85/125/190
- Yasuo, dégâts de la compétence (AP) : 6/9/14 ⇒ 8/12/18
Unités : Palier 3
- Dr. Mundo, buff de mana : 0/80 ⇒ 0/60
- Gwen, PV : 800 ⇒ 850
- Gwen, résistances : 50 ⇒ 55
- LeBlanc, dégâts à la cible principale : 250/375/580 AP ⇒ 270/405/630 AP
- LeBlanc, dégâts à la cible secondaire : 140/210/325 AP ⇒ 150/225/350 AP
Unités : Palier 4Lux passe plus de temps à être vendue pour Sylas qu'à apparaître sur les écrans de victoire de fin de partie. Nous lui offrons un petit buff sur la partie de son laser qui touche deux cibles, afin d'aider les plateaux Demacia purs et les fans de Sylas souhaitant raviver leur étincelle en achetant des copies supplémentaires, même après l'avoir utilisée pour libérer Sylas de la « prison des verrous ».
Miss Fortune dépasse légèrement la barre de puissance des unités à 4 PO trois étoiles, et comme elle est plus facile à trois étoiles via le Marché noir, nous appliquons un nerf particulièrement sévère.
Avec des déblocages précoces du Héraut de la Faille, un corps à 1200 PV suffit souvent à assurer le tempo vers le milieu de partie, facilitant une transition saine vers le fast 9 et le Baron.
- Lux, dégâts à la cible principale : 310/465 AP ⇒ 330/500 AP
- Miss Fortune, dégâts trois étoiles : 5000 AD ⇒ 3000 AD
- Nasus, mana : 0/80 ⇒ 10/70
- Héraut de la Faille, PV de base : 1200 ⇒ 1100
- Sort du Rift, durabilité de base : 30 % ⇒ 25 %
- Skarner, bouclier : 725/875 AP ⇒ 750/950 AP
- Singed, soin : 10/50/500 AP ⇒ 12/65/500 AP
Unités : Palier 5Alors qu'un plateau de fin de partie est légèrement affaibli, nous renforçons également nos deux carries de fin de partie les moins performants. Et même si le T-Hex ne peut toujours pas applaudir physiquement, il pourra certainement démolir d'autres plateaux plus souvent.
- Aurelion Sol, bonus de dégâts à 60 Poussières stellaires : 12 % ⇒ 15 %
- Aurelion Sol, bonus de dégâts bruts à 400 Poussières stellaires : 25 % ⇒ 33 %
- T-Hex, dégâts du laser par seconde : 120/200 AD ⇒ 135/240 AD
- T-Hex, réduction des dégâts par ennemi touché : 15 % ⇒ 18 %
- T-Hex, réduction maximale des dégâts : 45 % ⇒ 55 %
Objets
- Arc Darkin, AD : 25 % ⇒ 10 %
- Faux des Darkin, dégâts de la vrille : 100 % des dégâts d'attaque de base ⇒ 200 %
- Bâton des Darkin, régénération de mana : 1 ⇒ 2
OptimisationsNous passons en revue les augments les moins performants afin de nous assurer qu'ils valent vos précieux clics.
Nous avons choisi de désactiver Growth Mindset, car son schéma de jeu optimisé est contre-intuitif, hors de notre cadre de puissance et peu sain. Actuellement, les joueurs économisent autant d'or que possible avant la sélection des Augments dans l'espoir d'en tirer plus de valeur, créant une situation de « tout ou rien » que nous n'avions pas anticipée.
Plutôt que de nerfer l'Augment au point que la seule manière viable de le jouer soit d'anticiper son apparition, nous préférons le désactiver et le remplacer par un autre Augment lié à l'XP dans un futur patch.
- Abondance de ceintures, PV bonus par ceinture : 75 ⇒ 85
- Ami trapu I, Durabilité : 9 % ⇒ 10 %
- Tentative de comeback, PV par PV manquant : 4 ⇒ 5
- Mannequins de choc, résistances des mannequins : 30 ⇒ 40
- Volonté de la Couronne, AP : 10 % ⇒ 12 %
- Volonté de la Couronne, Armure : 8 ⇒ 10
- Océan de larmes, régénération de mana améliorée : 2 ⇒ 3
- Océan de larmes, délai : 10 s ⇒ 12 s
- Volonté de la massue, vitesse d'attaque : 6 % ⇒ 8 %
- Mana du protecteur, mana supplémentaire : 15 % ⇒ 18 %
- Lithoplastron solo, PV bonus : 10 % ⇒ 15 %
- Volonté de la Lance, AD : 10 % ⇒ 12 %
- Mailles en or, PV bonus : 500 ⇒ 600
- XP en promotion (Growth Mindset) est désactivé
- Sauter une classe (Win out), rerolls gratuits : 5 ⇒ 2
- Axiome de bois est désactivé
Correction de bug
- Correction d'un problème à cause duquel les attaques issues des compétences de Aphelios, Ekko, Tryndamere et Kindred n'interagissaient pas correctement avec les chances de coup critique.
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