TFT : MàJ 14.24-B, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 décembre 2024 à 13h43
Retrouvez les détails du patch notes 14.24-B de TFT dans cet article.
TFT : MàJ 14.24-B, les détails de la mise à jour
Un correctif majeur du patch 14.24 a été déployé sur TFT le mercredi 18 décembre 2024, qui apparaissait être plus que nécessaire au regard de la controverse créée par les unités à 6 PO. Ainsi, leurs chances d'apparition vont diminuer, et d'autres ajustements sont au programme concernant diverses unités, optimisations et synergies. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le patch 14.24-B ci-dessous.

Mise à jour 14.24-B de TFT

Avec la mise à jour 14.24 qui est exceptionnellement longue, nous livrons une mise à jour intermédiaire tout aussi conséquente, intégrant les enseignements de sa première semaine ainsi que ceux du Macao Open. Pensez-y comme une mini version 14.25. Avant de plonger dans les détails, une petite note rapide : à partir de l'année prochaine, nous adoptons un nouveau système de nomenclature. Au lieu de 15.1, la mise à jour de janvier sera la 13.3, marquant ainsi la troisième mise à jour de notre 13ème ensemble.

Chances d'apparition dans la boutique

  • Niveau 6 : 25/40/30/5/0 ⇒ 30/40/25/5/0
  • Niveau 7 : 20/33/36/10/1 ⇒ 19/30/40/10/1

Unités à 6 PO

Nous sommes satisfaits de la puissance des unités à 6 PO, les rendant très convoitées (trop dans le cas de Viktor), au point d'être insérées dans presque toutes les compositions lorsqu'une place est disponible. Cependant, elles apparaissent un peu trop souvent compte tenu de leur puissance.
  • Probabilités d'apparition des unités à 6 pièces réduites à tous les niveaux.
  • L'augmentation des probabilités au niveau 10 pour les unités à 6 pièces est légèrement diminuée.

Rencontres d'ouverture

  • Mel : 3 Couronnes de Stratège ⇒ 2 Couronnes de Stratège

Synergies

La plupart des changements ci-dessous visent à garantir qu'aucun objet des Barons de la chimie ne soit trop puissant ni trop faible, tandis que le reste des ajustements vise à s'assurer que les synergies recherchées valent bien leurs efforts.
  • Artilleur (6) - Bonus AD : 60 % ⇒ 70 %
  • Objet Baron de la chimie, Destabilized Chemtank Shield : 20 % ⇒ 25 %
  • Objet Baron de la chimie, Destabilized Chemtank Shield II : 35 % ⇒ 50 %
  • Objet Baron de la chimie, Perfected Destabilized Chemtank - PV de base : 600 ⇒ 999
  • Objet Baron de la chimie, Perfected Destabilized Chemtank - Bouclier toutes les 4 secondes : 10 % ⇒ 20 %
  • Objet Baron de la chimie, Perfected Destabilized Chemtank - Dégâts bonus des fioles : 10 % ⇒ 15 %
  • Objet Baron de la chimie, Perfected Fleshripper - Bonus AD de base : 45 % ⇒ 60 %
  • Objet Baron de la chimie, Perfected Piltoven Hexarmor - Armure/RM par charge : 10 ⇒ 5
  • Objet Baron de la chimie, Shimmerbloom parfait - Augmentation des soins et boucliers : 60 % ⇒ 50 %
  • Objet Baron de la chimie, Shimmerbloom parfait - Bouclier octroyé : 600 ⇒ 400
  • Objet Baron de la chimie, Shimmerbloom parfait - Bonus AP/AS octroyé : 30 % ⇒ 25 %
  • Objet Baron de la chimie, Perfected Shimmerbloom - Dégâts des vagues bonus : 450 ⇒ 200
  • Objet Baron de la chimie, Perfected Shimmerbloom - Durée d'étourdissement bonus : 1,5 sec ⇒ 1 sec
  • Objet Baron de la chimie, Perfected Virulent Virus - Puissance AP : 75 ⇒ 50
  • Objet Baron de la chimie, Perfected Virulent Virus - Réduction des dégâts bonus : 25 % ⇒ 20 %
  • Objet Baron de la chimie, Perfected Virulent Virus - PV bonus des zombies : 1600 ⇒ 1200
  • Conquérant - Augmentation des stats par coffre ouvert : 3 % ⇒ 5 %
  • Sniper - Dégâts par hexagone : 7/16/35 % ⇒ 7/18/36 %
  • Sorcier - Puissance AP : 20/50/95/110 ⇒ 20/50/95/125

Unités

  • Singed : Réduction des dégâts de son sort : 50/50/60/70 % ⇒ 50/50/55/60 %
  • Violet : AD : 50 ⇒ 46
  • Camille : AD : 50 ⇒ 52
  • Nocturne : AD : 65 ⇒ 63
  • Zeri : AD : 45 ⇒ 48
  • Gangplank (corps à corps) : AD : 60 ⇒ 65
  • Loris : Mana : 50/90 ⇒ 40/80
  • Ekko : Dégâts du sort : 290/435/1200 ⇒ 300/450/1200
  • Dégâts secondaires : 145/215/450 ⇒ 150/225/450
  • Silco : Dégâts de la monstruosité : 38/57/100 ⇒ 36/55/100
  • Malzahar : Dégâts sur la durée : 14/21/400 ⇒ 15/22/400
  • Viktor : Énergie : 4/8 ⇒ 3/8
  • Dégâts du laser : 70/175/2000 ⇒ 50/180/2000
  • Dégâts bruts du laser : 35/90/1000 ⇒ 25/90/1000
  • Dégâts du sort : 120/300/9999 ⇒ 100/300/9999

Optimisations

  • Tous différents  - PV : 240-530 ⇒ 300-600 (100 PV par palier)
  • Tous différents - AS (vitesse d'attaque) : 45-60 % ⇒ 45-75 % (10 % par palier)
  • Une aventure exaltante : La valeur moyenne des récompenses a été réduite d'environ 15 %.

Corrections de bugs

  • Viktor et Zeri ne peuvent plus gagner de ressources supplémentaires grâce à 8 Visionnaire.
  • Retirer un Emblème Visionnaire de Viktor ne lui fait plus perdre son énergie chaotique de départ.
  • L'optimisation Typologie ne peut plus donner des Emblèmes qui nécessitent des unités de tous les coûts sans qu'elles soient disponibles.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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