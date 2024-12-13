TFT : Les unités à 6 PO créent la controverse

L'addition d'unités surpuissantes à 6 PO sur TFT a totalement bouleversé la méta, ce qui suscite le mécontentement des joueurs.
Depuis le déploiement du patch 14.24
de TFT
, les joueurs ont pu découvrir trois unités inédites, Mel, Warwick et Viktor, ayant la particularité de coûter 6 PO. Alors que Riot Games avait mis l'accent sur leur rareté, la communauté ne semble pas aussi ravie de leur arrivée que ce que nous aurions pu imaginer.
Les unités à 6 PO ruinent l'expérience des joueurs sur TFT
L'ajout des unités à 6 PO sur TFT
aurait du pimenter chaque partie, en apportant un bonus de puissance appréciable aux chanceux mettant la main dessus. Il est vrai qu'en les présentant, Riot Games avait évoqué leur rareté
, mais dans les faits les choses sont différentes, puisqu'ils ont totalement bouleversé la méta. Disponibles depuis seulement quelques jours, Warwick, Viktor et Mel se retrouvent dans chaque partie, et ont chacun le pouvoir de gagner sans effort leurs manches face à ceux qui ne disposent pas de l'un d'entre eux. Au final, les joueurs estiment que ces 3 nouveaux champions ont empiré le set 13 au lieu de l'améliorer.
6-Cost made this Set worse IMO
byu/doubleP2014 inTeamfightTactics
La communauté relève aussi qu'il est trop facile de se procurer des unités à 6 PO
, et que Riot Games a ainsi commis une grave erreur. Certains vont même jusqu'à se ruer vers les niveaux supérieurs pour remplacer chacun de leurs champions par Warwick, Mel et Viktor.
Maybe the 6 costs should actually be rare
byu/CommunicationBulky62 inTeamfightTactics
Les plaintes de la communauté paraissent en effet fondées, puisque certains joueurs sont même parvenus à améliorer ces nouvelles unités 3 étoiles, un prodige qui ne devrait pas être possible, et qui nuit à la bonne santé du jeu.
3 starred all 3 6 costs. Okay then. Idk how to feel.
byu/mychatexperience inTeamfightTactics
Par conséquent, beaucoup espèrent qu'un correctif sera bientôt appliqué, afin que les choses reviennent à la normale ou presque.
Riot Games n'a pas encore communiqué sur ce point pour le moment, mais il est très probable que le développeur réponde par la positive à vos retours.
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