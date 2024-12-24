TFT : Lux sème le chaos sur Into the Arcane

Lux reroll nuit profondément à l'équilibre de TFT en décembre 2024. L'unité de palier 1 réduit seule à néant des équipes entières.
TFT
révèle parfois des déséquilibres flagrants entre les champions, que Riot Games corrige le plus souvent rapidement. Or, en cette période de Fêtes, le développeur n'a peut-être pas encore remarqué qu'une unité de palier 1 peut à elle seule remporter des manches.
Lux reroll a pris le pouvoir sur TFT
Au cours des Fêtes de Noël 2024, le Grinche revêt une apparence surprenante sur TFT
en la personne de Lux, une unité de palier 1 disposant du type Sorcier et Académie. Contre toute attente, la Dame de Lumière crée la pagaille sur le jeu et est probablement le personnage le plus contesté à l'heure actuelle.
En effet, ceux qui reroll Lux
et qui la placent dans l'Anomalie en obtenant par exemple Armure de mage (Mage Armor), ou encore grâce à l'optimisation Héros solitaire (Lone Hero) ont la bonne surprise de constater qu'elle peut vaincre à elle seule des compositions entières.
Mage Armor Lux is definitely balance
byu/DeusMachima inTeamfightTactics
Les publications témoignant de sa toute-puissance se multiplient sur Reddit depuis quelques jours, et beaucoup affirment qu'il s'agit d'un des phénomènes les plus fous jamais vu sur TFT.
Craziest tech I've ever seen - Solo Lux 4 star carry
byu/plokimer inTeamfightTactics
Pour parvenir à ce résultat, il est recommandé d'attribuer à Lux un double Bâton de l'archange ainsi qu'une Soif-de-Sang
, et bien entendu, de l'entourer de Sorciers ou d'Académie. Même les compositions classifiées S peinent à venir à bout de cette adversaire, si bien que les joueurs ont tendance à délaisser les champions épiques et légendaires et préfèrent « forcer » Lux reroll.
I tried the lux ......
byu/Skittles1989 inTeamfightTactics
Riot Games risque d'appliquer un nerf à Lux au cours de la prochaine mise à jour pour mettre un terme à cette période chaotique, mais le développeur ne s'est pas encore exprimé sur ce point pour le moment. Un correctif d'urgence pourrait également être déployé, bien que cela ait peu de chances d'arriver en plein cœur des Fêtes.
Pour en savoir plus, retrouvez notre guide de la composition Lux Héros solitaire
.
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