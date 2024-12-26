TFT : Comment jouer la composition Lux Héros solitaire (Lone Hero) ?

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer Lux Héros Solitaire (Lone Hero) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition basée sur Lux et l'augment Héros solitaire (Lone Hero) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer Lux avec l'augment Héros solitaire sur TFT ?
En décembre 2024, une composition fait beaucoup parler d'elle
sur TFT
en raison de son étonnante puissance. Elle repose en effet sur Lux
, une unité de palier 1, capable de vaincre seule des équipes entières si elle est jouée dans une configuration précise. Pour y parvenir, il est vivement recommandé de bénéficier de l'optimisation Argent Héros solitaire (Lone Hero)
:
Votre dernière unité en vie gagne +140% de vitesse d'attaque et +35% de durabilité.
Cet augment peut vous être proposé en 2-1, en 3-2 et en 4-2, mais il est préférable de l'obtenir rapidement, car vous devrez quoi qu'il arrive reroll Lux 3 étoiles
.
De plus, pour vous garantir la victoire, il vous faudra placer Lux dans l'Anomalie jusqu'à recevoir le bonus Armure de mage
.
Ce champion gagne de l'armure et de la résistance magique équivalentes à 50% de sa puissance.
Veillez donc à disposer de suffisamment d'or pour pouvoir forcer cette Anomalie en 4-6. Lux deviendra alors un carry d'exception, presque impossible à tuer et administrant de lourds dégâts à ses adversaires. Deux autres Anomalies peuvent néanmoins convenir :
- Héros ultime : Après 3 manches, faites passer à 4 étoiles un champion 3 étoiles valant 1 PO !
- Enracinement : Ce champion gagne +700 PV, +25 armure et +25 résistance magique. Il ne peut pas se déplacer ni être étourdi et il attire sa cible jusqu'à sa portée.
Enfin, accorder à Lux un équipement optimal est également important. La Dame de Lumière devra dans l'idéal recevoir deux Bâtons de l'archange combinés à une Soif-de-Sang
ou une Lame enragée de Guinsoo.
Quelle composition construire avec l'augment Héros solitaire et Lux sur le set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de Lux et de l'augment « Héros solitaire »
existent, c'est pourquoi nous vous proposons ici deux modèles.
La première composition repose sur le trait Académie, et est plutôt axée vers le late game en raison de la présence d'unités épiques et légendaires. Elle aura le mérite de vous accorder des objets supplémentaires, de booster la puissance de Lux, et de vous faire disposer d'une front lane résistante permettant à votre carry de stacker de l'AP avec les Bâtons de l'archange.
La seconde option de composition pour jouer Lux Héros solitaire consiste à reroll plusieurs unités de palier 1 e t 2, c'est-à-dire Lux, Leona, Irelia et Singed. Ajoutez par la suite des champions Académie ou Sentinelle, et vous obtiendrez un effet similaire à celui présenté ci-dessus.
Il est aussi possible de construire une composition autour de Sorcier, mais le problème est que cette synergie n'offre que peu de tanks. Il est donc préférable de s'orienter vers des équipes plus résistantes.
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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