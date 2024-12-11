TFT : MàJ 14.24, les détails de la mise à jour

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)
Retrouvez le patch notes 17.7 de TFT, déployé le mercredi 15 juillet 2026, dans cet article.
Patch notes 14.24 de TFT
Système
Unités à 6 POMel
Viktor
- Type unique : Mage exilée. La première fois que vous devriez vous faire éliminer, si Mel a lancé sa compétence au moins 12 fois lors de combats contre un joueur, elle vous sauve et vous restez à 1 PV. Ensuite, Mel gagne définitivement +10% d'amplification des dégâts.
- Active : Mel se rue sur un hexagone proche, puis elle gagne un bouclier de 300 PV et elle octroie le même bouclier à 2 alliés proches. 50% des dégâts bloqués par les boucliers sont stockés en tant qu'énergie instable. Après sa ruée, Mel inflige des dégâts magiques à 3 ennemis proches. Tous les 3 lancements de sa compétence, elle relâche son énergie instable et inflige des dégâts magiques bonus répartis entre les 5 ennemis les plus proches.
Warwick
- Type unique : Héraut des machines. La vitesse d'attaque de Viktor est fixée à 0,55 attaque par seconde, et TOUS ses bonus en dégâts d'attaque, vitesse d'attaque et mana sont convertis en puissance. Au lieu de récupérer du mana, Viktor gagne 1 pt d'énergie chaotique par attaque et il lance sa compétence à 8 pts d'énergie chaotique.
- Passive : les attaques de Viktor sont remplacées par un Rayon de la mort qui inflige des dégâts magiques et des dégâts bruts sur une ligne de 2 hexagones. Les ennemis touchés subissent 30% de scission et de scission magique pendant 5 sec.
- Active : Viktor invoque une Tempête du chaos qui recouvre tout le champ de bataille, projetant TOUS les ennemis dans les airs pendant 2 sec. À la fin de cette durée, Viktor les écrase au sol, leur infligeant des dégâts magiques.
- Type unique : Traqueur sanguinaire. Warwick dévore les ennemis qui tombent sous 12% de leurs PV, ce qui lui rend 400 PV et 50 pts de mana.
- Passive : tant qu'il est pris d'une frénésie sanguinaire, Warwick se déplace plus vite, gagne de l'omnivampirisme et de la vitesse d'attaque, et il inflige des dégâts physiques par seconde à sa cible. Après avoir tué 5 ennemis, Warwick devient impossible à arrêter et est pris d'une frénésie sanguinaire jusqu'à la fin du combat.
- Active : Warwick est pris d'une frénésie sanguinaire pendant 4 sec.
- Bonus d'Expérimentation : quand il tue un ennemi, Warwick étourdit les ennemis adjacents à la victime pendant 1 sec.
Rencontres de début de partie
Chances d'apparition ajustées :
- [NOUVEAU] Vision de Viktor : grâce à Viktor, les champions à 6 PO apparaissent dès la manche 4-1 et votre boutique a 3 fois plus de chances d'en proposer.
- [NOUVEAU] Aide de Mel : à 40 PV de Tacticien, Mel vous offre du butin puissant.
- [NOUVEAU] Faim de Warwick : quand vous tuez un champion ennemi, Warwick dévore parfois son cadavre en laissant du butin.
- [NOUVEAU] Enclume à artefacts : Jayce vous fabrique une Enclume à artefacts.
- Carapateurs à gogo/Panier de crabes : les carapateurs ressemblent désormais à Carapamiche. Jinx ne danse plus pendant la rencontre Panier de crabes.
- Singe mécanique : la rencontre n'est plus disponible en Hyper Roll. Elle n'inflige plus le double de dégâts en Double Up. La cérémonie a été légèrement ajustée.
- Vision de Viktor : 8%
- Aide de Mel : 8%
- Faim de Warwick : 8%
- Enclume à artefacts : 4%
- Enclumes à composants : 15% ⇒ 10%
- 3 optimisations Or : 15% ⇒ 10%
- Abonnement en or : 6% ⇒ 4%
- Le très bon coin : 5% ⇒ 4%
- Première optimisation Prismatique : 10% ⇒ 6%
- Dernière optimisation Prismatique : 8% ⇒ 4%
- Singe mécanique : 10% ⇒ 5%
Règles de l'Anomalie
- Les joueurs pourront désormais voir plusieurs fois la même Anomalie quand ils font des relances, mais jamais deux fois de suite.
Orbes de butin
- Les orbes de butin contenant plusieurs unités ou enclumes peuvent désormais être partiellement ouverts si vous avez de la place sur votre banc pour une partie de leur contenu.
- Option des orbes prismatiques [Supprimé] : 2x Duplicateur de champion et 30 PO.
- Option des orbes prismatiques nouveau : champion à 6 PO, Enclume à artefacts, Suppresseur d'objet.
Changements majeurs
Anomalies
- Afflux arcanique - Résistance magique bonus : 50 ⇒ 65
- Blindage offensif - Armure convertie en dégâts d'attaque : 25% ⇒ 30%
- Centre de l'univers : les orbes orbitent désormais beaucoup plus vite.
- Rage du berzerker - Dégâts d'attaque et puissance de base : 20 ⇒ 25
- Brute épaisse - Amplification des dégâts de base : 18% ⇒ 12% (le maximum est toujours de 36%.)
- Tentative de comeback - Amplification des dégâts tous les 10 PV perdus : 5% ⇒ 6%
- Rythme cosmique n'est plus disponible.
- Entrée en fanfare - Durée de l'étourdissement : 1,5 ⇒ 2 sec, PV bonus : 70% ⇒ 55%
- Boule de feu - Pourcentage de PV max des dégâts : 7% ⇒ 6%
- Fortification - Fréquence des effets cumulés : toutes les 3 ⇒ 4 sec
- Pavois - Armure et résistance magique bonus : 50% ⇒ 66%
- Gros bras - Délai de récupération : 3 ⇒ 2,5 sec
- Série d'éliminations - Gain de mana : 25 ⇒ 20
- Sillon dévastateur - Ratio de puissance : 80% ⇒ 100%
- Héritage de Shurima - PV max : 40% ⇒ 50%
- Armure de mage - Pourcentage de puissance en défenses : 40% ⇒ 50%
- Entraînement à la magie - Puissance de base : 20 ⇒ 15
- Absorption de force [Correction de bug] : les dégâts d'attaque d'Absorption de force ne sont plus multipliés par d'autres pourcentages de dégâts d'attaque.
- Absorption de force - Absorption des dégâts d'attaque d'un allié : 5% ⇒ 9%
- Bouclier protecteur - Pourcentage de PV du bouclier : 15% ⇒ 12%, durée du bouclier : 5 ⇒ 4 sec
- Rien ne se perd - Gain de mana : 100% ⇒ 70%
- Mille coupures - Dégâts bruts par attaque de base : 15 ⇒ 12
- Camarade carapateur [Correction de bug] supprime désormais la scission et la scission magique avant de calculer l'armure et la résistance magique du crabe.
- Camarade carapateur - Pourcentage des stats : 111% ⇒ 100
- Partage d'énergie - Partage des stats : 12% ⇒ 15%
- Engluage - Ratio de puissance : 100% ⇒ 130%
- À petit feu - Pourcentage de PV max des dégâts : 4% ⇒ 3%
- Frappes titanesques - Ratio de dégâts d'attaque de l'attaque de zone : 30% ⇒ 40%
- Héros ultime a désormais un délai de 3 manches avant que l'unité choisie passe à 4 étoiles.
- Loups domestiques - Vitesse d'attaque : 0,9 ⇒ 1
Optimisations prismatiques
- Altération du destin nouveau : vous gagnez un Buff bleu. Après avoir commencé une manche avec 60 PO et avoir gagné un combat contre un joueur, vous gagnez une Mel et une Pistolame Hextech. Ces tâches peuvent être accomplies dans n'importe quel ordre.
- Ce que tu es vraiment nouveau : vous gagnez une Soif-de-sang. Après avoir fait perdre 35 PV de Tacticien à d'autres joueurs, vous gagnez un Warwick et un Gage de Sterak.
- Glorieuse évolution nouveau : vous gagnez un Casque adaptatif. Après avoir amélioré 9 champions, vous gagnez un Viktor et un Gantelet précieux.
- Enragement - Armure/Résistance magique par Lame enragée : 35 ⇒ 45
- Couronne de Rose noire : à nouveau disponible, mais pas pendant la manche 2-1. Objet octroyé : Lance de Shojin.
- Ligne arrière renforcée - Cibles du buff : champions de la dernière rangée ⇒ champions des deux dernières rangées
- Couronne de Pacifieur - Champion octroyé : Loris ⇒ Maddie
- La qualité avant la quantité : les unités portant des objets de la lumière gagnent aussi +12% de PV.
- La vie en prismatique : le butin supplémentaire des orbes dorés a été supprimé, la valeur du butin supplémentaire des orbes prismatiques a été réduite d'environ 30%.
- Une aventure exaltante : vous ne gagnez plus de relances, vous gagnez un Duplicateur de champion mineur à la sélection et au début de chaque phase.
- La bulle d'aide de Mémoire des victimes a été réécrite pour indiquer que le bonus compte pour tous les équipiers actuels et les équipiers futurs.
- Mémoire des victimes - PV : 12 ⇒ 5
- Mémoire des victimes - Puissance par mort : 0,8% ⇒ 1%
- Type déverrouillé : Génies (Heimerdinger et Ekko) - Dégâts des projectiles d'Heimerdinger : 105% ⇒ 120%. Octroie un Gantelet précieux.
- Nuée du Néant (Hyper Roll uniquement) - Combats : 8 ⇒ 6
- Tiercé II - Vitesse d'attaque des unités à 3 PO : 27% ⇒ 24%
- Tiercé II - PV des unités à 3 PO : 420 ⇒ 330
- Pas le choix - Gain d'expérience au niveau 6 : 8 ⇒ 4
- Couronne d'Expérimentation nouveau : vous gagnez un Emblème d'Expérimentation, une Soif-de-sang et un Urgot.
Optimisations Or
- [SPOILER ARCANE] Type déverrouillé : Trahison nouveau : les attaques et la compétence de Maddie visent toujours la cible d'Ambessa. À chaque manche, si l'une d'elles réussit au moins 2 éliminations, vous gagnez une Maddie. Vous gagnez une Maddie et une Ambessa.
- Recherches académiques : à nouveau disponible après correction de bug.
- Tout ce qui brille : n'augmente plus la limite d'intérêts à 7.
- Représailles arcaniques (Sorcier) - Champions octroyés : Vladimir ⇒ Lux et Vladimir
- Le Blason de Rose noire n'est plus disponible lors de la manche 2-1.
- Le Blason de Pacifieur n'octroie plus de Loris.
- Protection royale : augmente la durée du bouclier de 5 sec.
- Pacte de sang (Vladimir) : la bulle d'aide indique correctement qu'il étend les dégâts à 1 cible. Amplification des dégâts par lancement : 7% ⇒ 10%
- Soins rentables II - PO : 20 ⇒ 15
- Soins rentables II ne compte plus les soins apportés aux non-champions.
- Fini la rigolade (Vander) - Dégâts bonus : 75% ⇒ 85%
- Golemification : le golem gagne désormais +150 PV par phase.
- Explosion de butin : le butin à partir de la phase 4 a été réduit d'environ 15%.
- Explosion de butin : la probabilité d'obtention de base a été augmentée de 10%.
- Héros solitaire - Durabilité : 30% ⇒ 35%
- Butin funèbre - PO initiales : 6 ⇒ 2
- Étoiles supérieures - Stats bonus : 20% ⇒ 35%
- La Boutique truquée n'est plus disponible lors de la manche 2-1.
- Charognard - Nombre d'objets : 4 ⇒ 5
- Bug de la boutique - Fréquence des relances : toutes les 3 sec ⇒ toutes les 2,5 sec
- Nuit étoilée : la bulle d'aide indique les chances de gagner une étoile.
- Toujours plus vite II - Vitesse d'attaque de base : 10% ⇒ 8%
- Mannequin offensif - Vitesse d'attaque par amélioration : 50% ⇒ 25%
- Pluie de deux : à nouveau disponible après correction de bug.
- Famille unie (Famille) : ne se déclenche plus pendant les manches sans combat. Ne peut pas apparaître si un autre joueur a Fini la rigolade, et inversement.
- Guerre pour la basse-ville (Baron de la chimie) : ne peut être offerte qu'à 1 joueur par partie.
- Blason d'Expérimentation [NOUVEAU] : vous gagnez un Emblème d'Expérimentation et un Urgot.
Optimisations Argent
- Danse des lames (Irelia) - Dégâts de la compétence : 315/315/325/325% des dégâts d'attaque ⇒ 335/335/345/345% des dégâts d'attaque
- Danse des lames (Irelia) - Dégâts de base de la compétence : 30/45/70/95% de la puissance ⇒ 40/60/90/120% de la puissance
- Maîtrise de l'artisanat - Relances par objet : 3 ⇒ 2
- Mannequinification : le mannequin gagne +250 PV par phase.
- Soins rentables I - PO : 10 ⇒ 8
- Soins rentables I ne compte plus les soins apportés aux non-champions.
- Pourvu que ça marche (Powder) n'est plus disponible.
- Chimiste fou (Singed) - Dégâts de la compétence : 160/240/360/480% de la puissance ⇒ 140/210/315/420% de la puissance
- Toujours plus vite I - Vitesse d'attaque de base : 8% ⇒ 6%
- Rebuts [NOUVEAU] : après les 4 prochains carrousels, vous gagnez une unité qui n'a pas été sélectionnée et son objet. Vous gagnez 1 PO.
- Trollage (Trundle) - Réduction du mana : 40 ⇒ 50
- Soutien post-mortem - Nombre de morts : 9 ⇒ 7
- Soutien post-mortem - Récompense : Enclume à objets de soutien ⇒ objet de soutien aléatoire
- Soutien post-mortem+ - Nombre de morts : 5 ⇒ 4
- Soutien post-mortem+ - Récompense : Enclume à objets de soutien ⇒ objet de soutien aléatoire
- Départ différé [NOUVEAU] : vous vendez tous les champions sur votre plateau et sur votre banc. Vous gagnez 4 champions 2 étoiles à 1 PO aléatoires. Votre boutique est inaccessible pendant les 3 prochaines manches.
Types
- Académie - Bonus par objet sponsorisé : 2/3/4/8% ⇒ 2/3/5/9%
- Embuscade - Dégâts de coup critique : 10/20/30/35% ⇒ 10/20/25/25%
- Embuscade - Chances de coup critique : 20/30/40/55% ⇒ 25/35/45/55%
- Artilleur - Dégâts d'attaque : 10/40/50% ⇒ 10/45/60%
- Automate - Armure et résistance magique : 20/50/100 ⇒ 25/70/150
- Automate - Dégâts de base : 150/350/800 ⇒ 150/450/1200
- Rose noire (4) - Multiplicateur de PV par phase : 1/1,4/2/2,7/3,5 ⇒ 0,9/1,25/2/2,7/3,5
- Rose noire (5) : Sion récupère désormais ses PV manquants au lieu de toujours fixer ses PV à leur maximum. Cela signifie que l'effet Hémorragie affecte les soins.
- Rose noire (5) - Multiplicateur de PV par phase : 1,2/1,5/2,2/3,3/3,9 ⇒ 1/1,4/2,1/3/3,65
- Rose noire (7) - PV à la réanimation : 50% ⇒ 75%
- Baron de la chimie - PV par marché noir passé : 20/50/90/125/180 ⇒ 20/60/110/160/220
- Baron de la chimie (3) - Doses de shimmer : 15 ou 30 ⇒ 15 ou 35
- Baron de la chimie (4) - Doses de shimmer : 20 ou 40 ⇒ 20 ou 45
- Baron de la chimie (5) - Doses de shimmer : 20 ou 50 ⇒ 20 ou 55
- Baron de la chimie (6) - Doses de shimmer : 25 ou 70 (pas de changement)
- Baron de la chimie (7) - Doses de shimmer : 30 ou 100 (pas de changement)
- Baron de la chimie - Objet Fleur de shimmer perfectionnée : l'octroi de puissance et de vitesse d'attaque a maintenant un délai de récupération de 1 seconde.
- Conquérant - Dégâts d'attaque et puissance de base : 16/25/40 ⇒ 18/25/40
- Urgot - Bonus d'Expérimentation : au début du combat et après chaque lancement de sa compétence, Urgot se rue sur sa cible, puis il gagne un bouclier équivalent à 8% de ses PV max et +20% de vitesse d'attaque pendant 5 sec. ⇒ Urgot se rue vers des cibles. Au lancement de sa compétence, il gagne un bouclier équivalent à 8% de ses PV max et +20% de vitesse d'attaque pendant 5 sec.
- Sorcier - Puissance : 20/50/85/100 ⇒ 20/50/95/110
Unités à 1 PO
- Morgana - Dégâts de sa compétence : 500/750/1150 ⇒ 525/780/1300
- Trundle - Soins : 160/190/230 ⇒ 200/220/250
- Zyra - Dégâts secondaires : 80/120/180 ⇒ 95/140/215
Unités à 2 PO
- Camille - Soins de sa compétence : 40% ⇒ 30%
- Camille - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 240/240/300% ⇒ 230/230/250%
- Camille - Puissance de sa compétence : 45/70/120 ⇒ 30/45/70
- Nocturne - Vitesse d'attaque : 0,75 ⇒ 0,8
- Renata - Dégâts de sa compétence : 280/420/650 ⇒ 310/465/700
- Tristana - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75
- Ziggs - Dégâts principaux de sa compétence : 175/265/400 ⇒ 180/270/450
- Ziggs - Dégâts des mini bombes : 80/120/180 ⇒ 90/135/200
Unités à 3 PO
- Blitzcrank - Bouclier de sa compétence : 450/470/520 ⇒ 470/500/550
- Gangplank (mêlée) : sa compétence ne purge plus les effets négatifs au lancement.
- Gangplank (mêlée) - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 315% ⇒ 340%
- Loris - Mana : 50/100 ⇒ 50/90
- Loris - Bouclier : 500/575/675 ⇒ 525/600/700
- Scar - Mana : 80/155 ⇒ 80/170
- Scar - Dégâts de sa compétence : 110/165/265 ⇒ 80/120/180
- Scar - Soins de sa compétence : 210/240/285 ⇒ 220/240/270
- Twisted Fate - Dégâts de la carte or : 210/315/505 ⇒ 230/345/535
- Twisted Fate - Soins de sa compétence : 80/100/125 ⇒ 90/110/140
Unités à 4 PO
- Ambessa - Mana : 40/100 ⇒ 40/90
- Ambessa - Pourcentage de dégâts d'attaque de l'écrasement : 450/450/1000% ⇒ 500/500/1200%
- Garen (Émissaire) - Partage de PV : 20% des PV max de Garen ⇒ 15% des PV max de Garen
- Heimerdinger - Dégâts du projectile : 54/81/270% ⇒ 50/75/225%
- Vi - Bouclier de sa compétence : 250/300/1200 ⇒ 280/325/1200
- Vi - Pourcentage de dégâts d'attaque contre la cible principale : 550/550/1100% ⇒ 600/600/1200%
- Vi - Pourcentage de dégâts d'attaque de l'onde de choc : 150/150/450% ⇒ 180/180/500%
Unités à 5 PO
- Caitlyn - Dégâts d'attaque : 80 ⇒ 82
- Caitlyn - Pourcentage de dégâts d'attaque des bombes de l'aérostat : 150/150/750% ⇒ 180/180/750%
- Jayce (mêlée) - Pourcentage de dégâts d'attaque contre la cible principale de sa compétence : 450/450/2000% ⇒ 500/500/2000%
- Malzahar - Mana : 30/90 ⇒ 30/95
- Malzahar - Dégâts sur la durée : 18/27/400% ⇒ 14/21/400%
- Rumble (Roi des recycleurs) - Dégâts de Lance-flammes : 35/50/600% de sa puissance ⇒ 30/45/600% de sa puissance
- Rumble (Roi des recycleurs) - Dégâts de Bouton d'autodestruction : 200/300/20000% de ses résistances ⇒ 160/240/20000% de ses résistances
Objets
- Armure roncière - PV bonus : 5% ⇒ 7%
- Main de la justice - Omnivampirisme de base : 15% ⇒ 12%
- Tempête de Luden (artefact) - Dégâts d'attaque et puissance : 40 ⇒ 45
- Aube de Haut-Lac-d'Argent (artefact) - Armure et résistance magique : 75 ⇒ 60
- Trench-coat suspect (artefact) - Vitesse d'attaque : 25% ⇒ 15%
- Trench-coat suspect (artefact) - PV des copies : 33% des PV max du porteur ⇒ 30% des PV max du porteur
Changements mineurs
Anomalie
- Entrée en fanfare projette désormais les ennemis dans les airs pendant la durée de l'étourdissement.
Optimisations
- Jeu de patience et Cleptomanie sont désormais mutuellement exclusifs.
- Recombobulateur ne permet plus de dépasser le palier 5 (il n'est pas possible de transformer une unité à 5 PO en unité à 6 PO).
- Expérience à tout prix et Investissement sont désormais mutuellement exclusifs.
Types
- Les utilisateurs recommandés pour les objets illégaux des Barons de la chimie ont été déplacés en bas de la description des objets.
- Pacifieur (10) ne permet plus de confisquer les objets des non-champions et ne confisque plus les emblèmes.
- Famille : après avoir activé Famille (5), la progression du casse s'affiche en bas de la bulle d'aide.
- Combattant d'arène (8) : 50% + soin de 99% des PV max ⇒ 40% + soin de 80% des PV max
- Rebelle - Seuil d'activation : 20% des PV ⇒ 25% des PV
- Rebelle (10) - Fréquence du déclenchement : toutes les 8 sec ⇒ toutes les 12 sec
Unités
- Draven : la bulle d'aide a été réécrite pour mieux indiquer que ses haches renforcées peuvent infliger des coups critiques sans que la compétence elle-même ait des chances de coup critique.
- Powder - Dégâts principaux de sa compétence : 320/480/680 ⇒ 350/500/700
- Vex - Dégâts de sa compétence : 220/330/500 ⇒ 220/330/550
- Akali - Dégâts de sa compétence : 240/360/600 ⇒ 240/360/550
- Vander : la bulle d'aide a été réécrite pour mieux indiquer que les dégâts de sa compétence ne peuvent pas être critiques si la compétence elle-même n'a pas de chances de coup critique.
- Zeri - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 190% ⇒ 200%
- Kog'Maw - Dégâts par attaque : 50/75/120 ⇒ 48/72/120
- Smeech - Dégâts d'attaque : 68 ⇒ 70
- Swain (mêlée) - Soins à l'activation : 250/300/350 ⇒ 240/300/380
- Swain (mêlée) - Soins par seconde : 75/90/110 ⇒ 70/90/125
- Corki - Dégâts d'attaque : 63 ⇒ 65
- Jinx - Pourcentage de dégâts d'attaque de Zap à 3 étoiles : 1500% ⇒ 2000%
- Jinx - Pourcentage de dégâts d'attaque de Pyromâcheurs à 3 étoiles : 1500% ⇒ 2000%
- Sevika - Ratio de dégâts d'attaque du jackpot : 125% ⇒ 250%
Corrections de bugs
- Des fautes de frappe ont été corrigées en anglais pour : Caitlyn, Renni, Darius, Dr. Mundo, le type Pacifieur, l'Anomalie Freestyle, l'Anomalie Bouclier protecteur, l'optimisation Bronze pour la vie I, l'optimisation Autre Anomalie, l'optimisation Entraînement rigoureux.
- L'effet de retour à la vie de l'Écorcheur perfectionné n'est plus annulé par les exécutions.
- L'Écorcheur s'active désormais correctement sur les plateaux des autres joueurs et fonctionne uniformément.
- Sion ne laisse plus les roses de ses chaînes derrière lui en cas de mise à jour trop rapide.
- Jayce ne fait désormais revenir sa forge Hextech que si le combat est toujours en cours.
- Les clones invoqués grâce au bonus d'Expérimentation de l'Emblème d'Expérimentation n'infligent plus de dégâts au joueur.
- L'optimisation Volonté de la lance fonctionne désormais sur les champions Transformation.
- L'optimisation La qualité avant la quantité octroie désormais la bonne qualité d'objet quand des consommables sont utilisés.
- Smeech ne s'immobilise plus quand il tue la dernière unité ennemie avant de partir en renfort en mode Double Up.
- Les optimisations Soutien post-mortem et Soutien post-mortem+ n'empêchent plus parfois le combat de se terminer.
- L'optimisation Autre Anomalie ne crée plus d'objet fantôme.
- Le mana de Rumble n'est plus verrouillé jusqu'à la fin du combat après que ce dernier a gagné 200 pts de mana d'un coup.
- Restez derrière moi : Loris ne se rue plus vers des positions incongrues avant son coup de bouclier.
- Akali ne s'immobilise plus quand elle tue la dernière unité ennemie avant qu'un adversaire ne vienne envahir son plateau actuel en mode Double Up.
- Retirer le Miroir de l'illusionniste d'une unité sur un hexagone Clonage ne crée plus un clone permanent de cette unité.
- La forme de mêlée de Jayce ne supprime plus de manière permanente les unités impossibles à déplacer.
- Tout va bien : la forme de mêlée de Jayce n'inflige plus de dégâts involontaires aux cibles immunisées contre les effets de contrôle de foule dans de rares situations.
- Les champions Transformation obtenus grâce à l'optimisation Banc de Pandore se transforment désormais correctement.
- L'Anomalie Camarade carapateur n'octroie désormais plus un montant de PV incorrect aux Barons de la chimie équipés d'objets illégaux dans de rares circonstances.
- Si un champion porte un Emblème de Ferrailleur et un Arc courbe et si aucun de ses objets recommandés ne se construit avec un Arc courbe, le type Ferrailleur lui donne désormais correctement un objet chanceux.
- Si Smeech porte un Emblème de Ferrailleur et une Ceinture du géant, le type Ferrailleur lui donne désormais correctement des objets chanceux.
- Le Sion de Rose noire (7) reviendra désormais normalement à la vie contre un Sion de Rose noire (5) qui a une unité dotée d'un effet Brûlure dans son équipe.
- L'optimisation Recherches académiques retire désormais correctement les objets invalides tels que les objets de mana sur les unités sans mana et les objets uniques.
- L'optimisation Pluie de deux ne peut plus générer constamment des copies 2 étoiles des unités de ses orbes.
- L'optimisation Paire de quatre ne s'applique désormais que quand vous avez exactement deux unités à 4 PO sur le plateau, comme prévu.
- L'optimisation La qualité avant la quantité affiche désormais l'inventaire correct après qu'un objet a été retiré ou reforgé.
- Augmenter le niveau d'étoiles d'une unité portant un Emblème d'Académie n'octroie plus un montant incorrect d'amplification des dégâts et de PV pendant une manche.
- Type déverrouillé : Sœurs octroie des dégâts d'attaque à Vi et de la vitesse d'attaque à Jinx plutôt que l'inverse.
- L'optimisation Pilleur de tombes ne permet plus de récupérer les emblèmes des joueurs morts.
- La boucle de l'animation de danse de Garen a été corrigée.
- L'optimisation Soins rentables ne peut plus se déclencher deux fois.
- L'optimisation Chefs cuisiniers ne tient plus compte du mannequin d'entraînement de l'optimisation Mannequin emblématique.
- Les optimisations Mannequinification et Golemification ne créent plus d'objets supplémentaires si vous avez les Gants de voleur.
- Le bouclier de Lux ne rate plus sa cible si celle-ci se déplace avant que le projectile ne la touche.
- Expérimentation (7) octroie désormais 300 PV au lieu de 200.
- Anomalie Absorption de force : les dégâts d'attaque d'Absorption de force ne sont plus multipliés par d'autres pourcentages de dégâts d'attaque.
- L'Anomalie Camarade carapateur supprime désormais la scission et la scission magique avant de calculer l'armure et la résistance magique du crabe.
- Ouvrir une enclume avant la manche de l'Anomalie ne permet plus à l'Anomalie de rester active au-delà de la phase de préparation.
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