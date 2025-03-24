TFT : Les rencontres d'ouverture de Cyber City et leurs effets, les détails

Découvrez toutes les rencontres d'ouverture du set 14 de TFT dans cet article.
Le set 14 de TFT
sera disponible en avril 2025 et la mécanique des rencontres d'ouverture sera toujours d'actualité. Toutefois, en raison des Hacks
, celles-ci pourront de temps en temps différer de l'ordinaire. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend vraiment sur Cyber City à ce niveau, nous vous invitons à découvrir les rencontres d'ouverture de l'ensemble 14 et leurs effets
dans cet article.
Quelles sont les rencontres d'ouverture disponibles sur Cyber City ?
Rencontres standards
|Rencontre
|Probabilité
|Effet
|Annie
|9 %
|Toutes les optimisations de la partie seront de palier Or.
|Zac
|5 %
|Toutes les optimisations de la partie seront de palier Prismatique.
|Aurora
|6 %
|La première optimisation de la partie sera de palier Prismatique.
|Aurora
|4 %
|La dernière optimisation de la partie sera de palier Prismatique.
|Vi
|10 %
|Vi vous offre 2 enclumes à composant au début de la partie.
|Zed
|4 %
|Zed vous offre une enclume à artéfact au début de la partie.
|Neeko
|7.5 %
|Carapateurs à gogo : les monstres du PvE sont remplacés par des carapateurs pacifiques octroyant de meilleurs butins.
|Neeko
|2.5 %
|Panier de crabes : les monstres du PvE sont remplacés par des crabes octroyant de meilleurs butins mais les crabes géants deviennent très dangereux à partir de la phase 5.
|Urgot
|4 %
|Le très bon coin : Recevez une variété de butins au début de chaque phase.
|Garen
|4 %
|Golem d'entraînement : Obtenez un golem d'entraînement équipé de trois emblèmes uniques.
|Twisted Fate
|4 %
|Abonnement en or : Recevez un bonus de PO au début de chaque manche.
Rencontres hackées
|Rencontre
|Probabilité
|Effet
|Optimisation
|1 %
|Recevez une optimisation supplémentaire en phase 2.
|Optimisation
|2 %
|Recevez une optimisation supplémentaire en phase 3.
|Aurora
|2 %
|Recevez une optimisation supplémentaire en phase 4.
|Aurora
|1 %
|Recevez une optimisation supplémentaire en phase 5.
|Aurelion Sol
|5 %
|Armoirie : En 4-7, le PvE est remplacé par une armoirie au trésor contenant une vaste quantité de butins y compris des optimisations.
|Azir
|6 %
|Les optimisations apparaîtront en 2-1, 2-5 et 3-1.
|Œuf
|5 %
|Obtenez un œuf hacké qui éclora et vous accordera des butins supplémentaires après quelques manches.
|Soldat Mécha
|6 %
|Une fois par phase, obtenez une boutique chanceuse comportant des unités liées à votre composition.
|Sbire Mécha
|6 %
|Des unités 2 étoiles apparaîtront parfois dans votre boutique.
|Golem
|6 %
|À la manche 4, vous aurez le choix entre un Golem tank, un Golem à placer à l'arrière ou un Golem support pour assister votre équipe.
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