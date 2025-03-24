TFT : Les rencontres d'ouverture de Cyber City et leurs effets, les détails

Rencontre Probabilité Effet

Annie 9 % Toutes les optimisations de la partie seront de palier Or.

Zac 5 % Toutes les optimisations de la partie seront de palier Prismatique.

Aurora 6 % La première optimisation de la partie sera de palier Prismatique.

Aurora 4 % La dernière optimisation de la partie sera de palier Prismatique.

Vi 10 % Vi vous offre 2 enclumes à composant au début de la partie.

Zed 4 % Zed vous offre une enclume à artéfact au début de la partie.

Neeko 7.5 % Carapateurs à gogo : les monstres du PvE sont remplacés par des carapateurs pacifiques octroyant de meilleurs butins.

Neeko 2.5 % Panier de crabes : les monstres du PvE sont remplacés par des crabes octroyant de meilleurs butins mais les crabes géants deviennent très dangereux à partir de la phase 5.

Urgot 4 % Le très bon coin : Recevez une variété de butins au début de chaque phase.

Garen 4 % Golem d'entraînement : Obtenez un golem d'entraînement équipé de trois emblèmes uniques.