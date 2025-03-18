TFT : Les Hacks, comment fonctionne la mécanique du set 14 ?

Les Hacks arrivent sur Cyber City. Retrouvez des explications sur la mécanique de l'ensemble 14 de TFT dans cet article.
Cyber City sera disponible sur les serveurs de TFT
à partir du 2 avril 2025, et les joueurs devront apprendre à composer avec de nouveaux champions et traits, mais aussi en tenant compte des hackers qui prennent parfois le contrôle des systèmes de la ville. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici le fonctionnement de la mécanique principale du set 14, les Hacks
.
Comment fonctionnent les Hacks sur Cyber City ?
Sur le set 14 de TFT
, les Hacks
sont des événements inhabituels qui viendront affecter divers aspects du jeu
, mais toujours de manière positive
pour les joueurs. Vous pourrez en retrouver à n'importe quel moment, par exemple pendant :
- Les optimisations
- Les carrousels
- À l'ouverture des orbes
- Dans l'offre de la boutique
- Les rencontres de début de partie
En règle générale, jusqu'à 3 Hacks devraient se manifester à chaque partie et de manière aléatoire
. Lorsqu'un Hack surviendra, vous serez alerté par l'ajout d'un indicateur visuel, comme ci-dessous.
En présentant Cyber City
, Riot Games a donné quelques exemples de Hacks
à venir sur l'ensemble. Concernant les optimisations, vous serez autorisé à bénéficier d'un augment emprunté à un set antérieur grâce au Marché noir,
ou un choix cornélien vous sera proposé : opter pour deux optimisations argent ou une or.
Au niveau de la boutique, il sera parfois possible de s'offrir des unités 2 étoiles, et les carrousels seront de temps en temps plus généreux qu'à l'ordinaire. Des composants instables, des points de vie pour votre tacticien ou même de l'or pour soi ou à partager avec les autres joueurs viendront également modifier le cours de chaque partie de TFT,
ce qui promet des batailles riches en rebondissements.
Tous les Hacks disponibles n'ont pas encore été dévoilés à l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est pourquoi nous vous recommandons de lancer une partie sur le PBE à partir du 19 mars pour constater par vous-même les effets qu'aura la mécanique principale de Cyber City
.
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