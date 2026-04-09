TFT : Les cadeaux du dieu Pengu, quelles récompenses espérer selon son classement ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 avril 2026 à 16h38
Retrouvez la liste des butins offerts par le dieu Pengu à chaque phase d'une partie de TFT sur le set 17, Space Gods.
TFT : Les cadeaux du dieu Pengu, quelles récompenses espérer selon son classement ?
Le set 17 de TFT a la particularité de remplacer le système du carrousel, qui commençait à se faire vieux, par la mécanique du Royaume des dieux. Concrètement, à chaque phase de carrousel, vous avez désormais le choix entre les bienfaits de deux dieux aléatoires parmi 9 possibilités. En 4-7, vous recevez une bénédiction pour le reste de la partie, déterminée par le dieu que vous aurez le plus honoré. Or, il ne faut pas oublier qu'il existe un 10ème dieu, un peu particulier. Il s'agit de Pengu, qui offre des butins à tous les joueurs selon leur position dans chaque lobby. 

Les butins mineurs de Pengu à chaque phase sur le set 17 de TFT

Avant Space Gods, le système du carrousel de TFT permettait aux joueurs les moins bien classés de bénéficier d'un avantage, celui de choisir en premier leur composant et/ou leur champion. Cette priorité avait pour but de les aider à compenser leur retard, et Riot Games a souhaité préserver cet aspect sur le set 17 par l'intermédiaire de Pengu

pengu-choix
Jusqu'en phase 4, l'adorable mascotte du développeur vous offrira un bienfait mineur, selon votre position dans le lobby. Il vous faudra à chaque fois sélectionner le cadeau que vous désirez, parmi 3 propositions.

  Phase 2 Phase 3 Phase 4
1er et 2ème
  • Champion de palier 2 
  • Champion de palier 1 + 1 PO
  • Champion de palier 1 + 1 PO
  • Champion de palier 2 + 1 PO
  • Champion de palier 2 + 1 PO
  • Champion de palier 1 + 2 PO
  • Champion de palier 3
  • Champion de palier 2 + 1 PO
  • Champion de palier 2 + 1 PO
3ème et 4ème
  • Champion de palier 2
  • Champion de palier 2
  • Champion de palier 1 + 1 PO
  • Champion de palier 3
  • Champion de palier 2 + 1 PO
  • Champion de palier 1 + 2 PO
  • Champion de palier 3
  • Champion de palier 3
  • Champion de palier 2 + 1 PO
5ème et 6ème
  • Champion de palier 3
  • Champion de palier 2 + 1 PO
  • Champion de palier 1 à 2 étoiles
  • Champion de palier 4
  • Champion de palier 3 + 1 PO
  • Champion de palier 2 + 2 PO
  • Champion de palier 4 + 1 PO
  • Champion de palier 4 + 1 PO
  • Champion de palier 3 + 2 PO
7ème et 8ème
  • Champion de palier 3
  • Champion de palier 3
  • Champion de palier 1 à 2 étoiles
  • Champion de palier 4
  • Champion de palier 4
  • Champion de palier 3 + 1 PO
  • Champion de palier 5
  • Champion de palier 5
  • Champion de palier 4 + 1 PO

Chargement du sondage...

0 votant

Vous l'aurez compris : il y a toujours un intérêt à perdre en début de partie pour obtenir une « priorité », et récupérer ainsi des récompenses de valeur.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)
Teamfight Tactics 14 juillet 2026

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)

Retrouvez le patch notes 17.7 de TFT, déployé le mercredi 15 juillet 2026, dans cet article.
TFT : Set 18, quelle est sa date de sortie ?
Teamfight Tactics 12 juillet 2026

TFT : Set 18, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie du set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article.
TFT : Aperçu des cosmétiques du set 18, Enchanted Wilds
Teamfight Tactics 12 juillet 2026

TFT : Aperçu des cosmétiques du set 18, Enchanted Wilds

Découvrez les cosmétiques à venir sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article (Chibis, collection « libérée » et tacticiens classiques).

commentaire (0)