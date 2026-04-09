TFT : Les cadeaux du dieu Pengu, quelles récompenses espérer selon son classement ?

Retrouvez la liste des butins offerts par le dieu Pengu à chaque phase d'une partie de TFT sur le set 17, Space Gods.
Le set 17 de TFT
a la particularité de remplacer le système du carrousel, qui commençait à se faire vieux, par la mécanique du Royaume des dieux
. Concrètement, à chaque phase de carrousel, vous avez désormais le choix entre les bienfaits de deux dieux aléatoires parmi 9 possibilités. En 4-7, vous recevez une bénédiction pour le reste de la partie, déterminée par le dieu que vous aurez le plus honoré. Or, il ne faut pas oublier qu'il existe un 10ème
dieu, un peu particulier. Il s'agit de Pengu
, qui offre des butins
à tous les joueurs selon leur position dans chaque lobby.
Les butins mineurs de Pengu à chaque phase sur le set 17 de TFT
Avant Space Gods
, le système du carrousel de TFT
permettait aux joueurs les moins bien classés de bénéficier d'un avantage, celui de choisir en premier leur composant et/ou leur champion. Cette priorité avait pour but de les aider à compenser leur retard, et Riot Games a souhaité préserver cet aspect sur le set 17
par l'intermédiaire de Pengu
.
Jusqu'en phase 4, l'adorable mascotte du développeur vous offrira un bienfait mineur, selon votre position dans le lobby. Il vous faudra à chaque fois sélectionner le cadeau que vous désirez, parmi 3 propositions.
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|Phase 2
|Phase 3
|Phase 4
|1er et 2ème
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- Champion de palier 2
- Champion de palier 1 + 1 PO
- Champion de palier 1 + 1 PO
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- Champion de palier 2 + 1 PO
- Champion de palier 2 + 1 PO
- Champion de palier 1 + 2 PO
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- Champion de palier 3
- Champion de palier 2 + 1 PO
- Champion de palier 2 + 1 PO
|3ème et 4ème
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- Champion de palier 2
- Champion de palier 2
- Champion de palier 1 + 1 PO
|
- Champion de palier 3
- Champion de palier 2 + 1 PO
- Champion de palier 1 + 2 PO
|
- Champion de palier 3
- Champion de palier 3
- Champion de palier 2 + 1 PO
|5ème et 6ème
|
- Champion de palier 3
- Champion de palier 2 + 1 PO
- Champion de palier 1 à 2 étoiles
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- Champion de palier 4
- Champion de palier 3 + 1 PO
- Champion de palier 2 + 2 PO
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- Champion de palier 4 + 1 PO
- Champion de palier 4 + 1 PO
- Champion de palier 3 + 2 PO
|7ème et 8ème
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- Champion de palier 3
- Champion de palier 3
- Champion de palier 1 à 2 étoiles
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- Champion de palier 4
- Champion de palier 4
- Champion de palier 3 + 1 PO
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- Champion de palier 5
- Champion de palier 5
- Champion de palier 4 + 1 PO
Vous l'aurez compris : il y a toujours un intérêt à perdre en début de partie pour obtenir une « priorité », et récupérer ainsi des récompenses de valeur.
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