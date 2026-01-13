TFT : Les 4 Shurima, comment les obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour jouer les 4 Shurima sur le set 16 de TFT. Attention, cela est loin d'être facile !
Le set 16 de TFT
comprend 100 unités jouables, et parmi elles, 4 appartiennent à la région de Shurima. Néanmoins, leur mode de déverrouillage est sans doute le plus complexe de l'ensemble, et toutes les obtenir au cours d'une même partie relève presque du miracle. Afin de vous aider à accomplir cette prouesse, nous vous partageons ici quelques astuces pour débloquer les 4 Shurima
.
Dans quel contexte considérer 4 Shurima sur le set 16 de TFT ?
Sur Lore & Legends
, porter un trait jusqu'au niveau prismatique équivaut souvent à une victoire garantie, tant de telles actions sont difficiles à accomplir. Demacia requiert par exemple d'être niveau 10 avec 3 blasons de la région, Ionia et Yordle d'avoir reçu l'optimisation associée (et d'accéder au niveau maximal), et Bilgewater et Noxus exigent des emblèmes. Alors qu'elle ne comprend que 4 personnages, la synergie Shurima du set 16 de TFT
est sans doute la plus complexe à mettre en place au palier prismatique, car cela ne peut se faire sans l'acquisition rapide d'un Azir,
une unité légendaire.
Pour récupérer un Azir, trois options s'offrent à vous :
- avoir cliqué sur l'optimisation prismatique Secrets du désert, qui vous en accorde un en 3-5
- être (très) chanceux au niveau 7
- accéder très rapidement aux niveaux 8/9
Une fois votre Azir en poche, vous pouvez commencer à collecter des Shurima. Or, nous tenons à vous avertir : cette entreprise est vouée à l'échec si vos points de vie ne sont pas suffisamment élevés.
Un début de partie victorieux est donc obligatoire pour pouvoir prétendre aux 4 Shurima.
Dans quel ordre débloquer les Shurima ?
Si la santé de votre tacticien est bonne et que vous avez Azir sur votre plateau, alors vous devriez d'abord déverrouiller Xerath
, ce qui requiert d'alterner entre victoire et défaite 3 fois. Notez qu'une fois qu'un Shurima est acquis, l'obtention des autres est plus exigeante. Il est donc plus facile d'alterner 3 fois que 4 ou 5 : même s'il est aisé de perdre, il est plus difficile d'être certain de gagner.Après avoir récupéré Xerath, vous devrez remporter 3 combats à la suite avec Azir pour obtenir Renekton,
OU, en perdre 3 pour déverrouiller Nasus. Nous vous recommandons de vous diriger vers Renekton, parce qu'il est plus simple de gagner 3 manches que 5 plus tard. Enfin, votre ultime mission sera de perdre 5 combats à la suite, dans l'optique de bénéficier de Nasus, le dernier Shurima.
Cette entreprise est plutôt facile, car il vous suffit de retirer des objets, ou de mal positionner vos personnages pour garantir la défaite. Cependant, vos points de vie descendront dangereusement à ce moment de la partie. Veillez alors à faire des « good lose
», et n'hésitez pas à cliquer sur la breloque de Xerath
« Judgment », qui vous permet de récupérer 5 PV si vous perdez le prochain combat.
Pour résumer, voici l'ordre de déblocage des Shurima :
- Alterner 3 fois entre victoire et défaite avec Azir → Xerath
- Remporter 3 combats avec Azir → Renekton
- Perdre 5 combats avec Azir → Nasus
Si vous réussissez, l'un de vos 4 Shurima
va se transcender toutes les 3 secondes, ce qui signifie qu'il passera à 3 étoiles. Concrètement, vous obtiendrez temporairement un Azir ou un Xerath 3 stars
, et vous gagnerez tous vos combats, à moins bien sûr, d'affronter un Baron Nashor 3 étoiles...
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