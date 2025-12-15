TFT : Les breloques d'Ascendant de Xerath, les détails de leurs effets

TFT : La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur le set 18 de TFT.
|Breloque
|Effet
|Coût en PO
|Faithful Followers
|Recevez une copie de tous les champions épiques déverrouillés (soit 12 unités + toutes celles débloquées appartenant à ce palier).
|30 PO
|Ancient Treasures
|Recevez un coffre à objet complet chanceux.
|15 PO
|Crumbling Sands
|Au cours du prochain combat, tous les ennemis seront étourdis pendant 2 secondes.
|6 PO
|Desert Golem
|Obtenez un Golem tank pour le prochain combat, équipé d'une Armure de Warmog de la lumière, d'un Hydre titanesque et d'une Hachette infernale.
|6 PO
|Oasis's Reprieve
|Au bout de 10 secondes lors du prochain combat, votre équipe récupère 25 % de sa santé maximale.
|3 PO
|Ascended's Call
|Lors du prochain combat, les Shurima gagnent 1 % d'AD et d'AP par seconde. Après 20 secondes, ils bénéficient d'un bonus de 200 % à la vitesse d'attaque.
|2 PO
|Persistent Arcanery
|Lors du prochain combat, la compétence de Xerath inflige 4 explosions supplémentaires.
|2 PO
|Rite of Negation
|Lors du prochain combat, les Shurima gagnent 10 % de durabilité et une immunité aux contrôles de foule.
|2 PO
|Sacrificial Guard
|Lors du prochain combat, les gardes d'Azir explosent à la mort et infligent 750 points de dégâts magiques dans un hexagone de 2.
|2 PO
|Judgment
|Lors du prochain combat : si vous gagnez, remportez 12 PO. Si vous perdez, récupérez 5 points de vie de tacticien.
|1 PO
|Fateful Find
|Lancez 3 dés, et gagnez de l'or en fonction du résultat.
|0 PO
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