TFT : Les breloques d'Ascendant de Xerath, les détails de leurs effets

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 décembre 2025 à 13h05
Retrouvez la liste détaillée des breloques d'Ascendant (Charms) de Xerath sur le set 16 de TFT dans cet article.
TFT : Les breloques d'Ascendant de Xerath, les détails de leurs effets
Sur le set 16 de TFT, 40 champions sont à débloquer en accomplissant des missions variées, et certaines sont plus difficiles que d'autres. Obtenir le Shurima Xerath n'est pas aisé puisqu'il convient d'alterner entre victoire et défaite avec le légendaire Azir sur son terrain, mais le jeu peut en valoir la chandelle au regard de la puissance du personnage, liée à ses breloques (Charms).

Que font les breloques de Xerath sur le set 16 de TFT ?

Si vous construisez une composition axée sur Shurima et comportant Xerath sur Lore & Legends, par exemple celle avec Diana AD, vous aurez la chance de pouvoir bénéficier du trait Ascendant, propre à cette unité. Concrètement, après chaque combat avec Xerath, un emplacement de votre boutique est accaparé par une nouvelle offre unique.
charmes-xerath-set16
Vous aurez alors la possibilité d'acheter avec des pièces d'or une breloque d'Ascendant, octroyant un effet puissant.

Breloque Effet Coût en PO
Faithful Followers  Recevez une copie de tous les champions épiques déverrouillés (soit 12 unités + toutes celles débloquées appartenant à ce palier). 30 PO
Ancient Treasures Recevez un coffre à objet complet chanceux. 15 PO
Crumbling Sands Au cours du prochain combat, tous les ennemis seront étourdis pendant 2 secondes. 6 PO
Desert Golem Obtenez un Golem tank pour le prochain combat, équipé d'une Armure de Warmog de la lumière, d'un Hydre titanesque et d'une Hachette infernale. 6 PO
Oasis's Reprieve Au bout de 10 secondes lors du prochain combat, votre équipe récupère 25 % de sa santé maximale. 3 PO
Ascended's Call Lors du prochain combat, les Shurima gagnent 1 % d'AD et d'AP par seconde. Après 20 secondes, ils bénéficient d'un bonus de 200 % à la vitesse d'attaque. 2 PO
Persistent Arcanery  Lors du prochain combat, la compétence de Xerath inflige 4 explosions supplémentaires. 2 PO
Rite of Negation  Lors du prochain combat, les Shurima gagnent 10 % de durabilité et une immunité aux contrôles de foule. 2 PO
Sacrificial Guard Lors du prochain combat, les gardes d'Azir explosent à la mort et infligent 750 points de dégâts magiques dans un hexagone de 2. 2 PO
Judgment  Lors du prochain combat : si vous gagnez, remportez 12 PO. Si vous perdez, récupérez 5 points de vie de tacticien. 1 PO
Fateful Find  Lancez 3 dés, et gagnez de l'or en fonction du résultat. 0 PO

Au regard de ce qu'apportent les breloques d'Ascendant, il est indispensable de mettre la main à la poche pour les acheter à chaque tour. Cela renforcera toujours votre équipe, alors ne faites pas preuve de radinerie si vous prétendez à la victoire !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 25 septembre 2026

TFT : La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur le set 18 de TFT.
TFT : La composition Aphelios avec Ultrarapide, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 25 septembre 2026

TFT : La composition Aphelios avec Ultrarapide, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios avec Ultrarapide sur le set 18 de TFT.
TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds
Teamfight Tactics 25 septembre 2026

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Retrouvez notre tier list des meilleures compositions à jouer sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds.

commentaire (0)