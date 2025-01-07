TFT : Le règne de Lux Héros solitaire va prendre fin, un premier aperçu du patch 13.3 a été dévoilé

Lux Héros solitaire domine TFT, et Riot Games a décidé d'y mettre un terme avec le déploiement du patch 13.3.
Depuis la mi-décembre 2024, les joueurs de TFT
sont confrontés à un problème de taille. Lux, un champion de palier 1, est en mesure de décimer des équipes entières à elle seule si elle dispose de l'optimisation Héros solitaire. Fort heureusement, la terreur semée par la Dame de Demacia est sur le point de prendre fin selon des indications partagées par "Mortdog", le créateur du jeu, par l'intermédiaire du réseau X.
Les optimisations Héros solitaire et Représailles arcaniques vont être désactivées sur le patch 13.3
La composition Lux Héros solitaire
fait des miracles sur TFT
depuis plusieurs semaines, et beaucoup attendent que Riot Games intervienne pour que le calme et l'équilibre reviennent sur le jeu. Vos doléances ont été entendues, puisque "Mortdog" a dévoilé sur X une partie des changements qui seront appliqués avec le patch 13.3, qui sera déployé le jeudi 9 janvier 2025.
Contre toute attente, ce n'est pas un nerf de Lux qui sera apporté, mais une suppression totale de l'optimisation Héros solitaire. De plus, l'augment Représailles arcaniques (celui des Sorciers), subira le même sort
, tout comme Popularité, ainsi que les prismatiques Usine à artefacts et Affaires louches.
"Mortdog" a également spécifié que les récompenses obtenues par le biais de la synergie Baron de la chimie (400/500) seront diminuées, et que les objets associés à ce trait essuieront un nerf majeur. Enfin, le carrousel de la phase 3 comprendra toujours un composant de chaque type. Bien entendu, d'autres ajustements sont au programme concernant le patch 13.3, mais il faudra patienter encore un peu pour en apprendre davantage.
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