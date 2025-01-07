TFT : Le règne de Lux Héros solitaire va prendre fin, un premier aperçu du patch 13.3 a été dévoilé

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 janvier 2025 à 13h14
Lux Héros solitaire domine TFT, et Riot Games a décidé d'y mettre un terme avec le déploiement du patch 13.3.
TFT : Le règne de Lux Héros solitaire va prendre fin, un premier aperçu du patch 13.3 a été dévoilé
Depuis la mi-décembre 2024, les joueurs de TFT sont confrontés à un problème de taille. Lux, un champion de palier 1, est en mesure de décimer des équipes entières à elle seule si elle dispose de l'optimisation Héros solitaire. Fort heureusement, la terreur semée par la Dame de Demacia est sur le point de prendre fin selon des indications partagées par "Mortdog", le créateur du jeu, par l'intermédiaire du réseau X.

Les optimisations Héros solitaire et Représailles arcaniques vont être désactivées sur le patch 13.3

La composition Lux Héros solitaire fait des miracles sur TFT depuis plusieurs semaines, et beaucoup attendent que Riot Games intervienne pour que le calme et l'équilibre reviennent sur le jeu. Vos doléances ont été entendues, puisque "Mortdog" a dévoilé sur X une partie des changements qui seront appliqués avec le patch 13.3, qui sera déployé le jeudi 9 janvier 2025.


Contre toute attente, ce n'est pas un nerf de Lux qui sera apporté, mais une suppression totale de l'optimisation Héros solitaire. De plus, l'augment Représailles arcaniques (celui des Sorciers), subira le même sort, tout comme Popularité, ainsi que les prismatiques Usine à artefacts et Affaires louches. 

"Mortdog" a également spécifié que les récompenses obtenues par le biais de la synergie Baron de la chimie (400/500) seront diminuées, et que les objets associés à ce trait essuieront un nerf majeur. Enfin, le carrousel de la phase 3 comprendra toujours un composant de chaque type. Bien entendu, d'autres ajustements sont au programme concernant le patch 13.3, mais il faudra patienter encore un peu pour en apprendre davantage.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
Teamfight Tactics 05 août 2026

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?

La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.
TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18
Teamfight Tactics 03 août 2026

TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18

Qui réduit l'armure ? Qui diminue la résistance magique ou applique de l'anti-heal ? Retrouvez une liste détaillée des champions et des effets utilitaires qu'ils produisent sur le set 18 de TFT.
TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?
Teamfight Tactics 03 août 2026

TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?

Le set 18 de TFT est disponible sur le PBE depuis juillet 2026, mais les joueurs évoluant sur MacOs ne peuvent pas lancer le jeu. Découvrez pour quelle raison par ici.

commentaire (0)