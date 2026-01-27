TFT : B-patch 16.3, les détails de la mise à jour

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.
B-Patch 16.3 de TFTAurelion Sol a été le grand gagnant du patch 16.3. Nous ajustons son coût en mana afin d'éviter que ses stacks ne montent trop rapidement.
Mel et Aatrox ont eu du mal à trouver leur place depuis leur sortie. Nous espérons que ces changements leur permettront de devenir de véritables atouts dans vos compositions de fin de partie.
Unités
- Bouclier d'Orianna : 80/120/200/280 AP ⇒ 60/90/130/200 AP
- Mana de Fizz : 0/20 ⇒ 0/10
- Dégâts du sort principal de Miss Fortune : 145/220 AD ⇒ 230/345 AD
- Dégâts en % de la vague de Miss Fortune : 65/65/100 % du sort principal ⇒ 40/40/80 % du sort principal
- PV d'Aatrox : 900 ⇒ 1000
- Mana d'Aatrox : 0/30 ⇒ 0/20
- Mana d'Aurelion Sol : 25/75 ⇒ 0/85
- Mana de Mel : 0/200 ⇒ 30/200
- Dégâts de l'Orbe de Mel : 40/60/90 AP ⇒ 65/100/150 AP
ObjetsCertaines combinaisons d'emblèmes et d'unités (on te regarde, Aurelion Sol Invocateur) peuvent devenir incontrôlables avec la bonne configuration. Nous procédons à un équilibrage de certains emblèmes afin qu'ils restent globalement équivalents à une puissance de 3 composants.
- Emblème Bagarreur – PV : 250 ⇒ 150
- Emblème Demacia – Résistances : 25 ⇒ 15
- Emblème Perturbateur – Bonus de dégâts magiques : 30 % ⇒ 20 %
- Emblème Incantateur – Gain d'AP à l'incantation : 20 % ⇒ 10 %
- Emblème Colosse – Résistances : 30 ⇒ 25
- Emblème Assaillant – Soin : 15 % ⇒ 10 %
Corrections de bugs
- L'augment Poison Pals est désormais correctement désactivé.
- Correction de certains cas où Nidalee provoquait involontairement un changement de cible chez les ennemis.
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