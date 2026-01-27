TFT : B-patch 16.3, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 janvier 2026 à 09h24
Retrouvez les détails des ajustements apportés avec la mise à jour B du patch 16.3 de TFT, déployée le mardi 27 janvier 2026.
TFT : B-patch 16.3, les détails de la mise à jour
Moins d'une semaine après le déploiement du patch 16.3 de TFT, Riot Games a apporté un correctif pour soulager les joueurs de la pression émanant du légendaire Aurelion Sol, qui enregistrait un taux de victoire de plus de 50 % une fois amélioré 2 étoiles. Orianna subit aussi un nerf, au contraire de Mel, qui reçoit le buff que beaucoup attendaient. Tous ces changements ont été déployés le mardi 27 janvier 2026, et nous vous proposons de les découvrir ci-dessous en consultant les notes du B-Patch 16.3 de TFT.

B-Patch 16.3 de TFT

Aurelion Sol a été le grand gagnant du patch 16.3. Nous ajustons son coût en mana afin d'éviter que ses stacks ne montent trop rapidement.

Mel et Aatrox ont eu du mal à trouver leur place depuis leur sortie. Nous espérons que ces changements leur permettront de devenir de véritables atouts dans vos compositions de fin de partie.

Unités

  • Bouclier d'Orianna : 80/120/200/280 AP ⇒ 60/90/130/200 AP
  • Mana de Fizz : 0/20 ⇒ 0/10
  • Dégâts du sort principal de Miss Fortune : 145/220 AD ⇒ 230/345 AD
  • Dégâts en % de la vague de Miss Fortune : 65/65/100 % du sort principal ⇒ 40/40/80 % du sort principal
  • PV d'Aatrox : 900 ⇒ 1000
  • Mana d'Aatrox : 0/30 ⇒ 0/20
  • Mana d'Aurelion Sol : 25/75 ⇒ 0/85
  • Mana de Mel : 0/200 ⇒ 30/200
  • Dégâts de l'Orbe de Mel : 40/60/90 AP ⇒ 65/100/150 AP

Objets

Certaines combinaisons d'emblèmes et d'unités (on te regarde, Aurelion Sol Invocateur) peuvent devenir incontrôlables avec la bonne configuration. Nous procédons à un équilibrage de certains emblèmes afin qu'ils restent globalement équivalents à une puissance de 3 composants.
  • Emblème Bagarreur – PV : 250 ⇒ 150
  • Emblème Demacia – Résistances : 25 ⇒ 15
  • Emblème Perturbateur – Bonus de dégâts magiques : 30 % ⇒ 20 %
  • Emblème Incantateur – Gain d'AP à l'incantation : 20 % ⇒ 10 %
  • Emblème Colosse – Résistances : 30 ⇒ 25
  • Emblème Assaillant – Soin : 15 % ⇒ 10 %

Corrections de bugs

  • L'augment Poison Pals est désormais correctement désactivé.
  • Correction de certains cas où Nidalee provoquait involontairement un changement de cible chez les ennemis.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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