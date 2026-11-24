Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition K/DA reroll avec Neeko carry sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition K/DA reroll avec Neeko carry.



Comment jouer la composition K/DA reroll avec Neeko carry sur TFT ?

La composition K/DA reroll avec Neeko carry du set 19 de TFT consiste à jouer la verticale de la synergie, en visant 15 niveaux d'étoile. Neeko et Akali sont les carrys principaux, avec Gragas en front lane.





Pour jouer la composition K/DA reroll avec Neeko carry, vous devriez commencer tout de suite autour de cette synergie, avec Lillia, Neeko, Gragas et Evelynn, et ajoutez Kai'Sa au niveau 5. Vous devrez alors slow roll Neeko et Lillia à 3 étoiles, et compléter Gragas, Evelynn et Seraphine au niveau 6. Il ne vous restera alors qu'à avancer pour poser Ahri, Leona, Ekko et bien sûr, Akali (que vous devriez obtenir relativement tôt si la partie se déroule comme prévu).

Si vous avez l'opportunité d'atteindre K/DA 21, n'hésitez pas, mais cela est très compliqué (K/DA Prismatic Tour).

Un emblème K/DA sur Seraphine serait une bonne chose.

Pensez à actualiser plusieurs fois votre boutique avant la phase 2 pour débloquer Seraphine. Accordez-lui des objets si vous le pouvez.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Neeko

Gantelet précieux

Lance de Shojin

Fléau vengeur

Bâton de l'archange

Buff bleu

Pistolame Hextech

Akali

Manteau de la nuit

Main de la justice

Buff rouge

Soif-de-Sang

Lame funeste

Lame d'infini

Gragas

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Cœur intrépide

Armure roncière

Griffe de dragon

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition K/DA reroll avec Neeko carry ?

Jouer la composition K/DA reroll avec Neeko carry est une bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires d'unités K/DA relativement tôt dans la partie. Des composants AP sont aussi à prendre en considération, tout comme une optimisation axée sur le reroll.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition K/DA reroll avec Neeko carry sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition K/DA reroll avec Neeko carry du set 19 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

La course folle (augment K/DA)

Puissance stellaire (augment K/DA)

Couronne de K/DA / Diadème de K/DA

K/DA Prismatic Tour (pari risqué)

Attente récompensée (risqué)

Secteur commercial

Objets de Pandore

Obstination

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.