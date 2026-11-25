Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bourreau reroll avec Viego et Briar sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Bourreau reroll avec Viego et Briar.



Comment jouer la composition Bourreau reroll avec Viego et Briar sur TFT ?

La composition Bourreau reroll avec Viego et Briar du set 19 de TFT repose sur le reroll de 3 unités de palier 3, et active le trait Bourreau (6). Elle n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, à condition bien sûr de ne pas être contesté.





Pour jouer la composition Bourreau reroll avec Viego et Briar, vous devriez commencer sans tarder autour de Slayer, avec Gnar, Kayle, Olaf et Viego. Le but sera d'aller rapidement au niveau 7 en ajoutant progressivement des Bourreaux, avec Amumu en front lane. Vous devrez alors slow roll Amumu, Viego et Briar à 3 étoiles, puis avancer pour inclure Garen.

Si vous atteignez le niveau 9, vous pourriez faire entrer Aphelios ou Nidalee.

Pensez à laisser Amumu seul en première ligne et sans allié adjacent pour tirer au maximum profit de son trait Emo.

Les objets supplémentaires sont à attribuer à Yasuo.

Viego doit être trouvé rapidement, et il est important de lui offrir de l'équipement pour accélérer son scaling.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Viego

Manteau de la nuit

Main de la justice

Lame d'infini

Mercure

Tueur de géants

Lame funeste

Briar

Soif-de-Sang

Détermination du titan

Gage de Sterak

Mercure

Tueur de géants

Manteau de la nuit

Yone

Dernier souffle

Gage de Sterak

Détermination du titan

Amumu

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Cape solaire

Armure roncière

Griffe de dragon

Cœur intrépide

Quand jouer la composition Bourreau reroll avec Viego et Briar ?

Jouer la composition Bourreau reroll avec Viego et Briar est une bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Viego et d'Amumu relativement tôt dans la partie. Des composants AD sont aussi à prendre en considération, tout comme une optimisation axée sur le reroll.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bourreau reroll avec Viego et Briar sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Bourreau reroll avec Viego et Briar du set 19 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Objets de Pandore

Secteur commercial

Armurier

Abondance de glaives

Expédition

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Pile ou face

Coup de chance

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.