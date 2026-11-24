Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ionic Spark avec Jinx et Gwen sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Ionic Spark avec Jinx et Gwen.



Comment jouer la composition Ionic Spark avec Jinx et Gwen sur TFT ?

La composition Ionic Spark avec Jinx et Gwen du set 19 de TFT consiste à jouer la verticale Ionic Spark, en faisant de Jinx et de Gwen vos carrys principaux, avec Shyvana incarnant le rôle de tank principal.





Pour jouer la composition Ionic Spark avec Jinx et Gwen, vous devriez démarrer autour de cette synergie, avec Elise, Yunara, Annie et Lux, avant d'ajouter Briar puis Swain au niveau 6. Au niveau 7, vous obtiendrez Jinx via le déverrouillage, et pourrez évoluer avec 7 Ionic Spark avec Tibbers, ce qui vous permettra de générer un maximum de récompenses avec ce trait. Faites entrer un Hitmaker au niveau 8, idéalement une Miss Fortune, tout en améliorant Jinx, Aurora et Shyvana à 2 étoiles. Enfin, faites route vers le niveau 9 pour inclure Gwen et Vi.

Gwen se débloquera naturellement si vous jouez Ionic Spark sans tarder.

Vi pourrait être remplacée par d'autres unités, par exemple Leona.

Les objets supplémentaires sont à accorder à Miss Fortune.

Si vous parvenez au 10, Dr. Mundo pourrait rejoindre vos rangs aux côtés d'une Leona (en remplacement de Vi).

Si vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à jouer les 10 Ionic Spark avec l'augment Ionic Spark Prismatic Tour.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Jinx

Lame d'infini

Dernier souffle

Lame enragée de Guinsoo

Lance de Shojin

Lame funeste

Tueur de géants

Aurora

Morellonomicon / Buff rouge

Bâton du vide

Lance de Shojin

Gantelet précieux

Coiffe de Rabadon

Casque adaptatif

Gwen

Main de la justice

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Manteau de la nuit

Coiffe de Rabadon

Dent de Nashor

Bâton de l'archange

Shyvana

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Cœur intrépide

Visage spirituel

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Ionic Spark avec Jinx et Gwen ?

Jouer la composition Ionic Spark avec Jinx et Gwen est une bonne option si vous commencez la partie autour de cette synergie, et que vous disposez d'objets AD pour Jinx. Une optimisation d'économie offre également un avantage certain pour réussir la mise en place de cette équipe.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ionic Spark avec Jinx et Gwen sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Ionic Spark avec Jinx et Gwen du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Toujours plus brûlant (augment Ionic Spark)

Illuminons le ciel (augment Ionic Spark)

Nos cœurs alignés (augment Ionic Spark)

Cercle d'Étincelle ionique

Couronne de Ionic Spark

Ionic Spark Prismatic Tour (risqué)

Verticalité

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Ascension sociale

Vous vous sentez en veine ?

Bye bye boutique

Repaire du baron

Pile ou face

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.