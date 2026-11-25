Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Jazz avec Kayle carry sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Jazz avec Kayle et Smeech carry.



Comment jouer la composition Jazz avec Kayle et Smeech carry sur TFT ?

La composition Jazz avec Kayle et Smeech carry du set 19 de TFT repose surtout sur les traits Pentakill et Jazz, et active 8 synergies, ce qui facilite grandement le déblocage de Smeech. Elle est orientée vers le late game, c'est pourquoi une optimisation d'économie vous serait très utile pour la réussir.





Pour jouer la composition Jazz avec Kayle et Smeech carry, vous devriez démarrer autour de Pentakill, avec Gnar, Olaf, Karthus et Annie. Plusieurs possibilités s'offrent à vous en début de partie, mais vous pourriez faire entrer rapidement Jazz, et avancer avec Swain, Annie, Olaf, Galio, Camille et Bard au niveau 6. L'objectif est de conserver une base Pentakill et Jazz, et d'aller aussi vite que possible au niveau 8 dans le but d'effectuer votre transition. À ce moment, améliorez Kayle (qui devrait être débloquée dès le niveau 7), et achetez Mel et Yorick. Il ne vous restera qu'à avancer vers le niveau 9 pour déverrouiller Smeech.

Les objets supplémentaires sont à accorder à Mel.

Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer Rakan ou Rell.

N'hésitez pas à récupérer des emblèmes pour maximiser les bonus offerts par Jazz.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Kayle

Lame enragée de Guinsoo

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Coiffe de Rabadon

Buff rouge

Bâton de l'archange

Smeech

Soif-de-Sang

Détermination du titan

Gage de Sterak

Mercure

Tueur de géants

Main de la justice

Yorick

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Linceul de la congruence

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Jazz avec Kayle et Smeech carry ?

Jouer la composition Jazz avec Kayle et Smeech carry est une bonne option si vous commencez la partie autour de Pentakill, et que vous disposez d'objets utiles à vos carrys. Une optimisation d'économie offre également un avantage certain pour réussir la mise en place de cette équipe.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Jazz avec Kayle et Smeech carry sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Jazz avec Kayle et Smeech carry du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Kiffez ça (augment Jazz)

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Ascension sociale

Bye bye boutique

Repaire du baron

Enracinement

Aléatoire jacta est

Emblématique

Croissance typique

Crescendo aléatoire

Pile ou face

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.