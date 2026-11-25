Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Beach Pop avec Graves et Taliyah sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Beach Pop avec Graves et Taliyah.



Comment jouer la composition Beach Pop avec Graves et Taliyah sur TFT ?

La composition Beach Pop avec Graves et Taliyah du set 19 de TFT consiste à jouer la verticale Beach Pop, en faisant de Graves et Taliyah vos carrys principaux, avec Zac incarnant le rôle de tank principal.





Pour jouer la composition Beach Pop avec Graves et Taliyah, vous devriez démarrer autour de cette synergie, avec Taric, Zoé, Renekton, Syndra et Ashe, et ajouter Swain au niveau 6. Zac sera à débloquer au niveau 7, et vous n'aurez plus qu'à suivre un chemin bien défini jusqu'au niveau 9. Il sera utile de trouver et d'améliorer Graves au niveau 8, sans oublier de conserver un Varus. Il ne vous restera qu'à parfaire votre équipe en trouvant Taliyah et Pyke à 2 étoiles.

Sans emblème, vous n'aurez d'autre choix que de jouer Syndra à la place de Varus ou de Pyke.

Déverrouillez Taliyah sans tarder, par exemple lors d'une phase de PvE après avoir acheté un légendaire.

Prenez garde à bien disposer vos instruments pour en tirer profit au maximum.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Graves

Main de la justice

Fléau vengeur

Lame funeste

Dernier souffle

Lame d'infini

Dernier souffle

Taliyah

Lance de Shojin

Gantelet précieux

Coiffe de Rabadon

Dent de Nashor

Bâton de l'archange

Morellonomicon

Zac

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Cape solaire

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Beach Pop avec Graves et Taliyah ?

Jouer la composition Beach Pop avec Graves et Taliyah est une bonne option si vous commencez la partie autour de cette synergie, et que vous disposez d'objets utiles à vos champions. Une optimisation d'économie offre également un avantage certain pour réussir la mise en place de cette équipe.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Beach Pop avec Graves et Taliyah sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Beach Pop avec Graves et Taliyah du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Trésor déterré (augment Beach Pop)

Beach Pop Circlet

Couronne de Beach Pop

Esprit encombré

Verticalité

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Ascension sociale

Repaire du baron

Pile ou face

Livraison de champions

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.