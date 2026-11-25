Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rock avec Vayne carry sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Rock avec Vayne carry.



Comment jouer la composition Rock avec Vayne carry sur TFT ?

La composition Rock avec Vayne carry du set 19 de TFT consiste à jouer la verticale Rock, en faisant de Vayne et Pyke vos carrys principaux, avec Yorick incarnant le rôle de tank principal.





Pour jouer la composition Rock avec Vayne carry, vous devriez démarrer autour de cette synergie, avec Gnar, Olaf, Varus et Camille, puis ajouter Swain et Viego au niveau 6. Vayne se déverrouillera au niveau 7, et vous n'aurez plus qu'à avancer pour récupérer Locke, Yorick et Vayne à 2 étoiles. Une fois niveau 9, trouvez et améliorez Pyke, et idéalement, Twisted Fate.

Sans emblème, vous n'aurez d'autre choix que de jouer Varus à la place de Twisted Fate.

Débloquez Pyke avant de passer niveau 8, en ayant accumulé plus de 85 PO.

Les objets supplémentaires sont à attribuer à Locke ou à TF.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Vayne

Lame enragée de Guinsoo

Fureur du kraken

Dernier souffle

Tueur de géants

Lame funeste

Lame d'infini

Pyke

Manteau de la nuit

Main de la justice

Soif-de-Sang

Gage de Sterak

Pistolame Hextech

Fléau vengeur

Yorick

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Cape solaire

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Rock avec Vayne carry ?

Jouer la composition Rock avec Vayne carry est une bonne option si vous commencez la partie autour de cette synergie, et que vous disposez d'objets utiles à vos champions. Une optimisation d'économie offre également un avantage certain pour réussir la mise en place de cette équipe.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Rock avec Vayne carry sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Rock avec Vayne carry du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Massacreur (augment Rock)

Rockez toute la nuit (augment Rock)

Diadème de Rock / Couronne de Rock

Feu concentré

Verticalité

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Ascension sociale

Repaire du baron

Pile ou face

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.