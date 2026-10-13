TFT : La composition Teemo avec Sylvestre/Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Teemo avec Sylvestre/Incantateur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Teemo avec Sylvestre/Incantateur.



Comment jouer la composition Teemo avec Sylvestre/Incantateur sur TFT ?

La composition Teemo avec Sylvestre/Incantateur du set 18 de TFT repose sur le reroll de plusieurs unités de palier 1 et 2, avec Teemo et LeBlanc comme carrys principaux, ainsi qu'Alistar en front lane.





Pour jouer la composition Teemo avec Sylvestre/Incantateur, vous devriez démarrer autour des Amis de la forêt, c'est-à-dire avec Kobuko, Veigar, Alistar et bien sûr Teemo. Ajoutez ensuite LeBlanc, et commencez à slow roll Kobuko et Veigar, ainsi que vos champions de palier 2. Au niveau 6, finalisez Teemo, LeBlanc et Alistar 3 étoiles, en faisant entrer Hecarim. Il ne vous restera plus qu'à avancer afin d'inclure la Sentinelle ancestrale et Morgana.

Le reroll de Veigar et Kobuko est optionnel ; privilégiez Teemo, LeBlanc et Alistar si vous avez des problèmes de place sur votre banc.

Si vous passez niveau 9, renforcez-vous avec un Kog'Maw ou un Ivern.

L'Ami de la forêt doit être placé sur Teemo.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Teemo

Lance de Shojin

Coiffe de Rabadon

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Bâton de l'archange

Buff bleu

LeBlanc

Buff bleu

Coiffe de Rabadon

Gantelet précieux

Bâton de l'archange

Bâton du Vide

Morellonomicon

Alistar

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Teemo avec Sylvestre/Incantateur ?

Jouer la composition Teemo avec Sylvestre/Incantateur est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Teemo, Alistar et LeBlanc, ou un augment axé sur le reroll. Des composants AP devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Teemo avec Sylvestre/Incantateur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Teemo avec Sylvestre/Incantateur du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Abondance de baguettes

Secteur commercial

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.